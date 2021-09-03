https://ria.ru/20210903/terrorizm-1748153590.html

День солидарности в борьбе с терроризмом

День солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 03.09.2021

День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:42

2021-09-03T03:42

2021-09-03T03:42

справки

день солидарности в борьбе с терроризмом

россия

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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Россия — не исключение. С 1990 года по 2006 год в стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тысячи мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей. Предпринимаются меры по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Последний крупный теракт на территории России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек получили травмы. В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности. Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в марте 2021 года сообщил, что за последние 10 лет в 260 раз снизилось количество совершенных в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, т.е. взрывов, захватов заложников, убийств сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего около 10 % таких преступлений, то в 2018 году – уже около 80%, а в 2020 году правоохранительными органами на стадии подготовки были пресечены 96% планировавшихся бандитами нападений: 72 из 75.По словам первого заместителя руководителя аппарата НАК Игоря Кулягина, в России в 2020 году была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более трех тысяч мин, гранат и других боеприпасов. Современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе. 3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, день солидарности в борьбе с терроризмом, россия