https://ria.ru/20210420/bezopasnost-1729058666.html

В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК

В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК

Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:21

2021-04-20T11:21

2021-04-20T16:23

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин."Задержано более 800 бандитов и их пособников", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В 2020 году в РФ также была пресечена деятельность "71 законспирированной террористической ячейки", заметил Кулягин.По его словам, "более 50 бандитов были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов"."Выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов", - добавил Кулягин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/korruptsiya-1600676381.html

https://ria.ru/20210420/nak-1729057075.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность