Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/bezopasnost-1729058666.html
В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК
В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК
Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:21
2021-04-20T16:23
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729124722_0:409:2912:2047_1920x0_80_0_0_fde3f26efc8baf4309e392888a3cf8b2.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин."Задержано более 800 бандитов и их пособников", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В 2020 году в РФ также была пресечена деятельность "71 законспирированной террористической ячейки", заметил Кулягин.По его словам, "более 50 бандитов были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов"."Выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов", - добавил Кулягин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/korruptsiya-1600676381.html
https://ria.ru/20210420/nak-1729057075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729124722_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_e3bf4ce95860f26251bb2f49972c48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность

В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК

11:21 20.04.2021 (обновлено: 16:23 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКомплексные тактико-специальные учения
Комплексные тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
"Задержано более 800 бандитов и их пособников", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Деньги в конверте - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 20:15Сказано в эфире
Депутат и глава НАК разъяснили суть проекта по "нечаянной коррупции"
В 2020 году в РФ также была пресечена деятельность "71 законспирированной террористической ячейки", заметил Кулягин.
По его словам, "более 50 бандитов были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов".
"Выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов", - добавил Кулягин.
Сотрудники спецслужб у места гибели боевика, совершившего самоподрыв при попытке задержания в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
11:14
В НАК заявили о предотвращении в 2020 году 44 терактов
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
01:42В промзоне в Ленинградской области загорелся строительный мусор
01:38В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Лента новостейМолния