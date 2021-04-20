https://ria.ru/20210420/bezopasnost-1729058666.html
В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК
В 2020 году в России поймали более 800 бандитов, заявили в НАК
Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:21
2021-04-20T11:21
2021-04-20T16:23
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин."Задержано более 800 бандитов и их пособников", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В 2020 году в РФ также была пресечена деятельность "71 законспирированной террористической ячейки", заметил Кулягин.По его словам, "более 50 бандитов были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов"."Выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов", - добавил Кулягин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/korruptsiya-1600676381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 800 бандитов и их пособников было задержано в России в прошлом году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
"Задержано более 800 бандитов и их пособников", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В 2020 году в РФ также была пресечена деятельность "71 законспирированной террористической ячейки", заметил Кулягин.
По его словам, "более 50 бандитов были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов".
"Выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов", - добавил Кулягин.