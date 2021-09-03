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Террористическая группировка "Сеть Хаккани"*

Террористическая группировка "Сеть Хаккани"* - РИА Новости, 03.09.2021

Террористическая группировка "Сеть Хаккани"*

Террористическая группировка "Сеть Хаккани"* – наиболее радикальное, непримиримое крыло движения "Талибан"*. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:06

2021-09-03T16:06

2021-09-03T16:07

справки

терроризм

талибан

аль-каида

сеть хаккани

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Террористическая группировка "Сеть Хаккани"* – наиболее радикальное, непримиримое крыло движения "Талибан"*. Создателем и первым лидером группировки был этнический пуштун из влиятельного племени задран (дзадран, джадран), Джалалуддин Хаккани (1939-2014, по другим данным скончался в 2018 году)С самого начала деятельности "Сеть Хаккани"* была достаточно аморфной и децентрализованной структурой и состояла из многочисленных отрядов, действующих независимо друг от друга. Ее руководители культивировали альянсы, постоянно расширяли влияние и вербовали новые кадры. Численность группировки насчитывала приблизительно 10-15 тысяч боевиков, воюющих на непостоянной основе.Традиционная зона действий данной группировки включает в себя историко-географические районы Лойя Пактия, расположенные на территории провинций Пактика, Пактия, Хост и Вазиристан в зоне расселения пуштунских племен, где дислоцируются основные пункты управления и снабжения группировки.География "Сети Хаккани"* позволила выстроить прочные отношения с арабскими террористами из "Аль-Каиды"*.В 1995 году лидер группировки Джалалуддин Хаккани примкнул к движению "Талибан"*, но сохранил собственную сферу влияния вдоль границы между Афганистаном и Пакистаном.Идеологической особенностью "Сети Хаккани"* является то, что для них характерно превалирование общерелигиозных ценностей над пуштунвали, представляющим собой неписаный свод законов и кодекс чести пуштунских племен, которые в некоторых вопросах сильно расходятся с законами шариата.После падения "Талибана"* в 2001 году сын Джалалуддина Сираджуддин Хаккани взял сеть под свой контроль и с тех пор вывел эту группировку в авангард повстанческой деятельности в Афганистане. Сираджуддин Хаккани в настоящее время является первым заместителем лидера "Талибана"*.Эксперты отмечают, что, хотя "Сеть Хаккани"* и интегрирована в "Талибан"*, она сохраняет полуавтономный статус, но при этом подчиняется непосредственно Высшему совету "Талибана"*.Согласно сообщениям, "Сеть Хаккани"* имеет ядро высококвалифицированных членов, которые специализируются на комплексных нападениях и обладают техническими навыками, такими как навыки сборки самодельных взрывных устройств и реактивных снарядов.Отмечается, что "Сеть Хаккани"* является основным связующим звеном между "Талибаном"* и "Аль-Каидой"*."Сеть Хаккани"* завоевала репутацию самой опасной группировкой талибов – ее боевики обычно устраивают скоординированные нападения с применением стрелкового оружия в сочетании с ракетными обстрелами, использованием самодельных взрывных устройства, нападениями смертников и атаками с использованием транспортных средств с бомбами.Крыло "Хаккани"* долгое время пыталась уничтожить международная коалиция во главе с США, называя это одним из приоритетов своей миссии в Афганистане. Однако попытки ликвидации оказались не слишком успешными. ФБР США предлагает 10 миллионов долларов за информацию, которая может привести к поимке талибского командира."Сеть Хаккани"* ответственна за многие из нашумевших вылазок в Афганистане. В январе 2008 года боевики "Сети Хаккани"* атаковали кабульскую гостиницу Serena. "Сеть Хаккани"* стоит за совершенным в январе 2010 года скоординированным нападением на здания ключевых государственных учреждений в Кабуле. "Сеть Хаккани"* также ответственна за совершенное в июне 2011 года нападение на кабульскую гостиницу Intercontinental. В сентябре 2011 года боевики "Сети"* совершили нападение на Посольство Соединенных Штатов и штаб Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Кабуле.В 2020 году The New York Times опубликовала колонку лидера "Сети Хаккани"* Сираджуддина Хаккани под названием "Чего хотят талибы". В 2010 году он сам выпустил 144-страничную книгу "Военные уроки на благо моджахедов", в которой поддерживает обезглавливания и взрывы террористов-смертников, а также призывает мусульман на Западе сливаться с толпой, бриться, носить западную одежду и "проявлять терпение"."Сеть Хаккани"* была объявлена США террористической в 2012 году.Включена в санкционный список Совета Безопасности ООН.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.3 сентября 2021 года стало известно, что одна из причин задержки в объявлении состава нового правительства Афганистана - разногласия движения "Талибан"* с поддерживающей их террористической группировкой "Сеть Хаккани"*.*Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, терроризм, талибан, аль-каида, сеть хаккани