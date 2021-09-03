https://ria.ru/20210903/afganistan-1748563932.html

Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу

Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу - РИА Новости, 03.09.2021

Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал движение "Талибан"* и силы сопротивления в провинции Панджшер разрешить конфликт путем диалога. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:48

2021-09-03T14:48

2021-09-03T14:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

хамид карзай

ахмад масуд

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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал движение "Талибан"* и силы сопротивления в провинции Панджшер разрешить конфликт путем диалога."К сожалению, несмотря на усилия реформаторов (афганских политиков - ред.) в последние дни, в Панджшере начались бои и военные операции, что вызывает глубокую озабоченность, и я не считаю, что их последствия отвечают интересам страны и народа. Именно поэтому я призываю обе стороны признать, что война - это не только не решение, но и освежение ран страдающего и израненного Афганистана, и влечет за собой несчастье", - написал Карзай в Twitter.Экс-президент выразил надежду, что стороны разрешат сложившуюся ситуацию "путем диалога" для установления "полного мира и счастья".Панджшер остается единственной неподконтрольной движению "Талибан"* провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210903/soprotivlenie-1748557843.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/taliban-1748524881.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, хамид карзай, ахмад масуд