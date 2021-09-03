https://ria.ru/20210903/pravitelstvo-1748503864.html

Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана

Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021

Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана

Одна из причин задержки в объявлении состава нового правительства Афганистана - разногласия движения "Талибан"* с поддерживающей их террористической... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:09

2021-09-03T11:09

2021-09-03T11:27

захват власти в афганистане талибами

афганистан

в мире

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747944206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_557aebc99e591250c3cde0b454d149d3.jpg

КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Одна из причин задержки в объявлении состава нового правительства Афганистана - разногласия движения "Талибан"* с поддерживающей их террористической группировкой "Сеть Хаккани"*, сообщил РИА Новости источник, близкий к талибам."Одна из причин задержки в объявлении официального правительства - противоречия между "Талибаном"* и "Сетью Хаккани"*, - заявил источник.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана"* Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что новое правительство может быть объявлено в пятницу.Позднее представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748440803.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире, талибан