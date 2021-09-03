https://ria.ru/20210903/pravitelstvo-1748503864.html
Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана
Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021
Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана
Одна из причин задержки в объявлении состава нового правительства Афганистана - разногласия движения "Талибан"* с поддерживающей их террористической... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:09
2021-09-03T11:09
2021-09-03T11:27
захват власти в афганистане талибами
афганистан
в мире
талибан
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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Одна из причин задержки в объявлении состава нового правительства Афганистана - разногласия движения "Талибан"* с поддерживающей их террористической группировкой "Сеть Хаккани"*, сообщил РИА Новости источник, близкий к талибам."Одна из причин задержки в объявлении официального правительства - противоречия между "Талибаном"* и "Сетью Хаккани"*, - заявил источник.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана"* Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что новое правительство может быть объявлено в пятницу.Позднее представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан, в мире, талибан
11:09 03.09.2021 (обновлено: 11:27 03.09.2021)
Источник назвал причину задержки в объявлении правительства Афганистана
Источник: у "Талибана"* возникли разногласия с "Сетью Хаккани"* по новому правительству