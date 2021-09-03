https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html

В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений

В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений - РИА Новости, 03.09.2021

В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений

Российские политики пообещали Украине проблемы, если руководство страны откажется от Минских соглашений по Донбассу. Подробнее — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:10

2021-09-03T19:10

2021-09-03T23:53

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские политики пообещали Украине проблемы, если руководство страны откажется от Минских соглашений по Донбассу. Подробнее — в материале РИА Новости.В пятницу советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что страна снялась с "крючка" минских договоренностей. Он назвал это "прорывным достижением".Как подчеркнул член Совета Федерации Сергей Цеков, в Киеве считают, что ответственность за конфликт в Донбассе должна нести Россия, и поэтому не признают Минские соглашения."Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, именно это и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления", — сказал Цеков в комментарии "Ленте.ру".Как заметил сенатор, не США решать судьбу соглашений, хотя Вашингтон и взял на себя роль мирового жандарма.Цеков заявил, что украинцы уже пострадали от вмешательства Штатов. Политик назвал Вашингтон провокатором, лишь разжигающим конфликт."Власти Украины не делают главного: не предоставляют особый статус Донбассу, не вводят соответствующие изменения в Конституцию", — указал член Совфеда.Он пояснил, что именно из-за саботажа со стороны Киева на юго-востоке страны продолжается война, большая часть жертв которой пришлась на мирное население."Так что США точно не могут быть судьями в этом вопросе, не имеют права. В любом случае Украина обязана выполнить соглашение, не выполнит — сильно пожалеет", — считает Цеков.Сенатор уверен, что нельзя подписывать соглашение, а потом отказываться от обязательств.В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Слуцкий пояснил, что Минские соглашения нацелены на сохранение территориальной целостности Украины с соблюдением прав жителей Донбасса."Однако Киев с февраля 2015 года всячески затягивает — если прямо не сказать, саботирует — реализацию "Минска-2", несмотря на призывы, в том числе со стороны стран — локомотивов Евросоюза, куда так отчаянно стремятся новые украинские власти", — написал он в телеграм-канале.Несмотря на участие в переговорном процессе, Арестович не понимает сути соглашений, добавил парламентарий."Сама же Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешним управлением в проекте "АнтиРоссия", — подытожил Слуцкий.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что выполнение Минских соглашений — это единственное возможное средство урегулирования конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html

https://ria.ru/20210211/ukraina-1597118162.html

https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html

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политика, в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, сергей цеков, леонид слуцкий (политик), минские соглашения, россия, алексей арестович