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Биография Юрия Кузнецова
Биография Юрия Кузнецова - РИА Новости, 03.09.2021
Биография Юрия Кузнецова
Советский и российский актер театра и кино Юрий Александрович Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане в семье офицера милиции. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:16
2021-09-03T05:16
справки
абакан
юрий кузнецов
россия
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Советский и российский актер театра и кино Юрий Александрович Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане в семье офицера милиции. В 1969 году окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточный государственный институт искусств).В 1969-1979 годах работал актером в Хабаровском краевом театре драмы.В 1979-1986 годах играл на сцене Омского театра драмы (ныне Омский государственный академический театр драмы).В 1986-1996 годах был актером Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова. В кино Юрий Кузнецов начал сниматься в начале 1980-х годов. Он сыграл роль гвардии подполковника Фоменко в военном фильме Семена Арановича "Торпедоносцы" (1983), в сериале Арановича "Противостояние" (1985) исполнил роль начальника уголовного розыска, в картине Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин" (1984) сыграл начальника райотдела милиции.Кузнецов также снимался в главных ролях в кинофильмах "Комендант Пушкин" (1986), "Прорыв" (1986), "Я тебя ненавижу" (1986), "Холодное лето пятьдесят третьего..." (1987), "Стук в дверь" (1989), "Гений" (1991), "Невозвращенец" (1991), сериале "Отряд специального назначения" (1987) и др.Известность актеру принесла роль подполковника милиции по прозвищу Мухомор в сериале "Улицы разбитых фонарей" (1997-2003). Роль Мухомора была сыграна им и в сериале "Опера. Хроники убойного отдела" (2004, 2006, 2007). Он также исполнил роль "Генерала" в сериале "Литейный, 4" (2007).Кузнецов снимался в таких фильмах и сериалах, как "Собачье сердце" (1988), "Утомленное солнце" (1988), "Искусство жить в Одессе" (1989), "Афганский излом" (1991), "Брат" (1997), "Русский бунт" (1999), "Антикиллер" (2002), "Участок" (2003), "Остров" (2006), "Диверсант. Конец войны" (2007), "Преступление и наказание" (2007), "Царь" (2009), "Дуэлянт" (2016) и др.В 2000-х годах он сыграл главные роли в детективе "Дневник камикадзе" (2002), сериалах "Московский дворик" (2009), "Чужой район-2" (2012-2013), "Курортная полиция" (2014).Среди киноработ Кузнецова последних лет – роли в фильмах и сериалах "Елки последние" (2018), "Человек, который удивил всех" (2018), "Прощаться не будем" (2018), "Эпидемия" (2019), "Огонь" (2020), "Обитель" (2020), "Капитан Волконогов сбежал" (2021), "Проклятый чиновник" (2021), главные роли в комедии "Непослушник" (2021) и историческом фильме "Русь и Ганза" (2021).Всего актер сыграл свыше 150 ролей.В 2006 году Юрий Кузнецов был удостоен звания Заслуженный артист Российской Федерации. В 2019 году он стал лауреатом кинематографической премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Человек, который удивил всех".Юрий Кузнецов – вдовец. У актера две дочери – Наталья и Александра. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, абакан, юрий кузнецов, россия
05:16 03.09.2021
 

Биография Юрия Кузнецова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Кузнецов
Актер Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Советский и российский актер театра и кино Юрий Александрович Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане в семье офицера милиции.
В 1969 году окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточный государственный институт искусств).
В 1969-1979 годах работал актером в Хабаровском краевом театре драмы.
В 1979-1986 годах играл на сцене Омского театра драмы (ныне Омский государственный академический театр драмы).
В 1986-1996 годах был актером Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова.
В кино Юрий Кузнецов начал сниматься в начале 1980-х годов.
Он сыграл роль гвардии подполковника Фоменко в военном фильме Семена Арановича "Торпедоносцы" (1983), в сериале Арановича "Противостояние" (1985) исполнил роль начальника уголовного розыска, в картине Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин" (1984) сыграл начальника райотдела милиции.
Кузнецов также снимался в главных ролях в кинофильмах "Комендант Пушкин" (1986), "Прорыв" (1986), "Я тебя ненавижу" (1986), "Холодное лето пятьдесят третьего..." (1987), "Стук в дверь" (1989), "Гений" (1991), "Невозвращенец" (1991), сериале "Отряд специального назначения" (1987) и др.
Известность актеру принесла роль подполковника милиции по прозвищу Мухомор в сериале "Улицы разбитых фонарей" (1997-2003).
Роль Мухомора была сыграна им и в сериале "Опера. Хроники убойного отдела" (2004, 2006, 2007). Он также исполнил роль "Генерала" в сериале "Литейный, 4" (2007).
Кузнецов снимался в таких фильмах и сериалах, как "Собачье сердце" (1988), "Утомленное солнце" (1988), "Искусство жить в Одессе" (1989), "Афганский излом" (1991), "Брат" (1997), "Русский бунт" (1999), "Антикиллер" (2002), "Участок" (2003), "Остров" (2006), "Диверсант. Конец войны" (2007), "Преступление и наказание" (2007), "Царь" (2009), "Дуэлянт" (2016) и др.
В 2000-х годах он сыграл главные роли в детективе "Дневник камикадзе" (2002), сериалах "Московский дворик" (2009), "Чужой район-2" (2012-2013), "Курортная полиция" (2014).
Среди киноработ Кузнецова последних лет – роли в фильмах и сериалах "Елки последние" (2018), "Человек, который удивил всех" (2018), "Прощаться не будем" (2018), "Эпидемия" (2019), "Огонь" (2020), "Обитель" (2020), "Капитан Волконогов сбежал" (2021), "Проклятый чиновник" (2021), главные роли в комедии "Непослушник" (2021) и историческом фильме "Русь и Ганза" (2021).
Всего актер сыграл свыше 150 ролей.
В 2006 году Юрий Кузнецов был удостоен звания Заслуженный артист Российской Федерации.
В 2019 году он стал лауреатом кинематографической премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Человек, который удивил всех".
Юрий Кузнецов – вдовец. У актера две дочери – Наталья и Александра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАбаканЮрий КузнецовРоссия
 
 
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