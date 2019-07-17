В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Юрия Кузнецова, сообщает В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Юрия Кузнецова, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что его доставили в больницу из-за проблем с сердцем, а сразу по прибытии в клинику прооперировали.

По данным телеканала, сейчас врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане. В 1969-м окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. Сотрудничал с труппой Хабаровского городского драматического театра, Омского театра драмы, а с 1986 по 1996-й работал в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.