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РИА Новости
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Кузнецов с дочерью Александрой
Актер Юрий Кузнецов с дочерью Александрой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Юрия Кузнецова, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что его доставили в больницу из-за проблем с сердцем, а сразу по прибытии в клинику прооперировали.
По данным телеканала, сейчас врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.
Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане. В 1969-м окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. Сотрудничал с труппой Хабаровского городского драматического театра, Омского театра драмы, а с 1986 по 1996-й работал в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.
Кузнецов принял участие в съемках более 140 фильмов и сериалов. Наибольшую известность актер получил благодаря роли начальника РУВД подполковника Петренко в сериале "Улицы разбитых фонарей".
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