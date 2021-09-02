Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210902/vdovin-1748376262.html
Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз
Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз - РИА Новости, 02.09.2021
Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз
Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет отцом в пятый раз. Об этом в своем Instagram сообщила его нынешняя супруга Елена Николаева. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:21
2021-09-02T15:21
шоубиз
дети
анастасия волочкова
елена николаева
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748370857_112:0:2484:1334_1920x0_80_0_0_a16c4eff5ae80dc149cd527784a82cf5.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет отцом в пятый раз. Об этом в своем Instagram сообщила его нынешняя супруга Елена Николаева.Она отметила, что малыш, несмотря на небольшие размеры, уже очень активный. Николаева сказала, что не собирается в декрет, а также сообщила подписчикам примерную дату родов.Сын станет первым ребенком телеведущей, а Вдовин – многодетный отец. Бизнесмен воспитывает троих детей от первой жены, а также у них есть общая дочь Ариадна с Анастасией Волочковой.Ранее сообщалось, что Ариадна переехала от балерины жить к отцу. Танцовщица была уверена, что "переманить" дочь помогли деньги Вдовина.
https://ria.ru/20210201/volochkova-1595472808.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748370857_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_133b0e4f09a9b108033e930e51b2c810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, анастасия волочкова, елена николаева, знаменитости
15:21 02.09.2021
 

Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин
Телеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет отцом в пятый раз. Об этом в своем Instagram сообщила его нынешняя супруга Елена Николаева.

"24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика. На прошлой он был размером с кокос", – написала телеведущая.

Она отметила, что малыш, несмотря на небольшие размеры, уже очень активный. Николаева сказала, что не собирается в декрет, а также сообщила подписчикам примерную дату родов.

"Пока написано, что появится малыш на свет 25-го декабря – в мой же день рождения. Ну, это "пока", – заявила Елена.

Сын станет первым ребенком телеведущей, а Вдовин – многодетный отец. Бизнесмен воспитывает троих детей от первой жены, а также у них есть общая дочь Ариадна с Анастасией Волочковой.
Ранее сообщалось, что Ариадна переехала от балерины жить к отцу. Танцовщица была уверена, что "переманить" дочь помогли деньги Вдовина.
Балерина Анастасия Волочкова на открытии выставки картин художника Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:32Шоубиз
Волочкова рассказала, как относится к хейту
 
ШоубизДетиАнастасия ВолочковаЕлена НиколаеваЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения
06:51Вице-премьер Южной Кореи заявил о необходимости развития взаимоотношений
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
Лента новостейМолния