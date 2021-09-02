https://ria.ru/20210902/vdovin-1748376262.html

Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз

Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз - РИА Новости, 02.09.2021

Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет отцом в пятый раз. Об этом в своем Instagram сообщила его нынешняя супруга Елена Николаева. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:21

2021-09-02T15:21

2021-09-02T15:21

шоубиз

дети

анастасия волочкова

елена николаева

знаменитости

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет отцом в пятый раз. Об этом в своем Instagram сообщила его нынешняя супруга Елена Николаева.Она отметила, что малыш, несмотря на небольшие размеры, уже очень активный. Николаева сказала, что не собирается в декрет, а также сообщила подписчикам примерную дату родов.Сын станет первым ребенком телеведущей, а Вдовин – многодетный отец. Бизнесмен воспитывает троих детей от первой жены, а также у них есть общая дочь Ариадна с Анастасией Волочковой.Ранее сообщалось, что Ариадна переехала от балерины жить к отцу. Танцовщица была уверена, что "переманить" дочь помогли деньги Вдовина.

https://ria.ru/20210201/volochkova-1595472808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, анастасия волочкова, елена николаева, знаменитости