Бывший муж Волочковой станет отцом в пятый раз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет отцом в пятый раз. Об этом в своем Instagram сообщила его нынешняя супруга Елена Николаева.
"24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика. На прошлой он был размером с кокос", – написала телеведущая.
Она отметила, что малыш, несмотря на небольшие размеры, уже очень активный. Николаева сказала, что не собирается в декрет, а также сообщила подписчикам примерную дату родов.
"Пока написано, что появится малыш на свет 25-го декабря – в мой же день рождения. Ну, это "пока", – заявила Елена.
Сын станет первым ребенком телеведущей, а Вдовин – многодетный отец. Бизнесмен воспитывает троих детей от первой жены, а также у них есть общая дочь Ариадна с Анастасией Волочковой.
Ранее сообщалось, что Ариадна переехала от балерины жить к отцу. Танцовщица была уверена, что "переманить" дочь помогли деньги Вдовина.
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