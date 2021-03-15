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https://ria.ru/20210315/volochkova-1601330735.html
Анастасия Волочкова не знает, где живет ее дочь
Анастасия Волочкова не знает, где живет ее дочь
Анастасия Волочкова в программе "Звезды сошлись" на "НТВ" призналась, что не знает, где живет ее 15-летняя дочь Ариадна. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:09
2021-03-15T16:09
шоубиз
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звезды
анастасия волочкова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Анастасия Волочкова в программе "Звезды сошлись" на "НТВ" призналась, что не знает, где живет ее 15-летняя дочь Ариадна.Ранее сообщалось, что девушка переехала жить к отцу – бизнесмену Игорю Вдовину и мачехе Елене, его новой избраннице.Танцовщица признается, что поначалу сама настояла на этом, попросив экс-супруга взять дочь на каникулы и какое-то время "побыть отцом".Вскоре Ариша призналась, что ей там комфортно, тем более что девушке гораздо ближе добираться до лицея из московской квартиры, а не из Подмосковья, где расположен особняк Волочковой.Раньше мать и дочь были очень близки, однако в последнее время, признается балерина, они с Аришей видятся нечасто, хотя и находятся на связи.По ее словам, отец запретил Ариадне говорить матери адрес.При этом танцовщица добавила, что квартира, в которой живет бывший муж с новой избранницей и детьми, снимается за ее же деньги, потому что у Вдовина перед ней "многомиллионный долг"."Поскольку он не возвращен, можно понять, на чьи деньги живет человек", – отмечает Анастасия.На вопрос, почему Волочкова не выяснила адрес, балерина пояснила, что отец Ариши ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы дочь не была "между двумя огнями".При этом она верит, что девочка в безопасности и живет в хороших условиях.Балерина также сообщила, что с новой женой бывшего мужа не знакома, но знает, что дочь называет ее Леной.Появилась в студии программы и Ариадна. Девушка рассказала, что у нее хорошие отношения с папой, его женой и братьями, а до школы она теперь ходит пешком.Дочь Волочковой также призналась, что была бы не против познакомить мать с Еленой, если они обе этого хотят.В феврале в СМИ появилась информация о том, что отец Ариадны Игорь Вдовин женился на известной телеведущей Елене Николаевой.Такой вывод журналисты сделали после серии снимков в Instagram, в подписи к которым она написала: "С днем рождения, муж!"
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, анастасия волочкова

Анастасия Волочкова не знает, где живет ее дочь

16:09 15.03.2021
 
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Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Анастасия Волочкова в программе "Звезды сошлись" на "НТВ" призналась, что не знает, где живет ее 15-летняя дочь Ариадна.
Ранее сообщалось, что девушка переехала жить к отцу – бизнесмену Игорю Вдовину и мачехе Елене, его новой избраннице.
Танцовщица признается, что поначалу сама настояла на этом, попросив экс-супруга взять дочь на каникулы и какое-то время "побыть отцом".
Вскоре Ариша призналась, что ей там комфортно, тем более что девушке гораздо ближе добираться до лицея из московской квартиры, а не из Подмосковья, где расположен особняк Волочковой.
Раньше мать и дочь были очень близки, однако в последнее время, признается балерина, они с Аришей видятся нечасто, хотя и находятся на связи.
"Я даже не знаю, где она сейчас живет", – признается Волочкова.
По ее словам, отец запретил Ариадне говорить матери адрес.
При этом танцовщица добавила, что квартира, в которой живет бывший муж с новой избранницей и детьми, снимается за ее же деньги, потому что у Вдовина перед ней "многомиллионный долг".
"Поскольку он не возвращен, можно понять, на чьи деньги живет человек", – отмечает Анастасия.
На вопрос, почему Волочкова не выяснила адрес, балерина пояснила, что отец Ариши ее "заблокировал", а сама она не хочет "лезть в эту историю", чтобы дочь не была "между двумя огнями".
При этом она верит, что девочка в безопасности и живет в хороших условиях.
Балерина также сообщила, что с новой женой бывшего мужа не знакома, но знает, что дочь называет ее Леной.
Появилась в студии программы и Ариадна. Девушка рассказала, что у нее хорошие отношения с папой, его женой и братьями, а до школы она теперь ходит пешком.
Дочь Волочковой также призналась, что была бы не против познакомить мать с Еленой, если они обе этого хотят.

"Хочу, чтобы мама была счастлива", – призналась Ариадна.

В феврале в СМИ появилась информация о том, что отец Ариадны Игорь Вдовин женился на известной телеведущей Елене Николаевой.
Такой вывод журналисты сделали после серии снимков в Instagram, в подписи к которым она написала: "С днем рождения, муж!"
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