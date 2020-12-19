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https://ria.ru/20201219/volochkova-1589895558.html
"Ее подкупили": единственная дочь Волочковой ушла к отцу
"Ее подкупили": единственная дочь Волочковой ушла к отцу
Анастасия Волочкова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказала о предательстве единственной дочери, 15-летней Ариадны. Оказывается, еще... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:27
2020-12-19T06:27
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказала о предательстве единственной дочери, 15-летней Ариадны. Оказывается, еще несколько лет назад она оставила мать и переехала жить к своему отцу Игорю Вдовину.Танцовщица уверена, что переманить дочь на свою сторону бывшему супругу помогли деньги. "Конечно, подкупить детей очень просто", — считает Волочкова. Анастасия Волочкова предположила, что Ариадна согласилась на это, поскольку ее поставили в такие условия. Несмотря на обиду, танцовщица не осуждает дочь. "Она замечательный человек", — говорит танцовщица. Алена Жигалова поинтересовалась, всего ли хватало Ариадне в детстве, на что Волочкова ответила, что с самого рождения давала дочери все лучшее: от игрушек и самой большой комнаты в загородном доме до занятий танцами с выдающимися хореографами. "У твоего ребенка действительно было все. Но что все-таки заставило Арину бросить все и переехать к отцу? Почему она согласилась? Значит, ей чего-то не хватало?" — спросила ведущая. Она добавила, что если Ариадне хорошо в таких условиях, то и ей хорошо. "Я своему ребенку желаю счастья", — подчеркнула балерина.
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знаменитости, звезды, анастасия волочкова

"Ее подкупили": единственная дочь Волочковой ушла к отцу

06:27 19.12.2020
 
© SuperКадр шоу "Алена, блин!" на канале Super
Кадр шоу Алена, блин! на канале Super - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Super
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказала о предательстве единственной дочери, 15-летней Ариадны. Оказывается, еще несколько лет назад она оставила мать и переехала жить к своему отцу Игорю Вдовину.
Танцовщица уверена, что переманить дочь на свою сторону бывшему супругу помогли деньги. "Конечно, подкупить детей очень просто", — считает Волочкова.

"Я почему сейчас говорю о предательстве? Это очень серьезно, когда отец говорит: "Я тебе дам все, но мама ни копейки не получит", и человек соглашается на это. Мне, честно говоря, после этого было больно, конечно", — рассказала балерина.

Анастасия Волочкова предположила, что Ариадна согласилась на это, поскольку ее поставили в такие условия. Несмотря на обиду, танцовщица не осуждает дочь. "Она замечательный человек", — говорит танцовщица.
Алена Жигалова поинтересовалась, всего ли хватало Ариадне в детстве, на что Волочкова ответила, что с самого рождения давала дочери все лучшее: от игрушек и самой большой комнаты в загородном доме до занятий танцами с выдающимися хореографами.
"У твоего ребенка действительно было все. Но что все-таки заставило Арину бросить все и переехать к отцу? Почему она согласилась? Значит, ей чего-то не хватало?" — спросила ведущая.

"Я не знаю, чего ей могло не хватать, потому что вроде все было в порядке и с деньгами, и с возможностями, но просто я знаю, как действуют аферисты. Значит, ее подкупили таким образом и нарисовали такую картинку, которая ей понравилась", — ответила Волочкова.

Она добавила, что если Ариадне хорошо в таких условиях, то и ей хорошо. "Я своему ребенку желаю счастья", — подчеркнула балерина.
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 19:26Шоубиз
Волочкова резко изменилась
 
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