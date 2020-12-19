https://ria.ru/20201219/volochkova-1589895558.html

"Ее подкупили": единственная дочь Волочковой ушла к отцу

"Ее подкупили": единственная дочь Волочковой ушла к отцу

Анастасия Волочкова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказала о предательстве единственной дочери, 15-летней Ариадны. Оказывается, еще... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:27

2020-12-19T06:27

2020-12-19T06:27

знаменитости

звезды

шоубиз

анастасия волочкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589896104_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_82de7de229e53402a5133d80fc07e4c4.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказала о предательстве единственной дочери, 15-летней Ариадны. Оказывается, еще несколько лет назад она оставила мать и переехала жить к своему отцу Игорю Вдовину.Танцовщица уверена, что переманить дочь на свою сторону бывшему супругу помогли деньги. "Конечно, подкупить детей очень просто", — считает Волочкова. Анастасия Волочкова предположила, что Ариадна согласилась на это, поскольку ее поставили в такие условия. Несмотря на обиду, танцовщица не осуждает дочь. "Она замечательный человек", — говорит танцовщица. Алена Жигалова поинтересовалась, всего ли хватало Ариадне в детстве, на что Волочкова ответила, что с самого рождения давала дочери все лучшее: от игрушек и самой большой комнаты в загородном доме до занятий танцами с выдающимися хореографами. "У твоего ребенка действительно было все. Но что все-таки заставило Арину бросить все и переехать к отцу? Почему она согласилась? Значит, ей чего-то не хватало?" — спросила ведущая. Она добавила, что если Ариадне хорошо в таких условиях, то и ей хорошо. "Я своему ребенку желаю счастья", — подчеркнула балерина.

https://ria.ru/20201202/volochkova-1587340745.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия волочкова