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Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин
Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин - РИА Новости, 02.09.2021
Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин
Минтранс России поддерживает реализацию проекта строительства железнодорожного моста с материковой части страны на остров Сахалин и считает, что проект... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:08
2021-09-02T15:08
экономика
сергей иванов (политик)
дмитрий песков
виталий савельев
ржд
сахалин
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минтранс России поддерживает реализацию проекта строительства железнодорожного моста с материковой части страны на остров Сахалин и считает, что проект интересный, но капиталоемкий, заявил глава министерства Виталий Савельев на совещании у президента по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции."Мост на Сахалин – да, ... этот проект прорабатывается. Уже есть точки входа и выхода, занимается этим пока РЖД, у них есть рабочая группа, я ознакомлен с проектом. Довольно интересный проект, но капиталоемкий. Поэтому здесь тоже все надо просчитать. ... Мы поддерживаем этот проект", - сказал Савельев.Он напомнил, что на полуострове уже заменена железнодорожная колея на российский стандарт - 1520 миллиметров шириной. До реконструкции ее ширина составляла 1067 миллиметров. "На полуострове Сахалин уже заменена колея на российскую колею 1520, и многие вопросы в этом направлении движутся, но для окончательного решения нам также надо будет просчитать, потому что подходы к мосту также очень дорогие", - добавил министр.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а позднее указывал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.Спецпредставитель президента РФ по вопросам транспорта Сергей Иванов в ноябре 2020 года заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что строительство моста экономически целесообразно в случае наполнения потоками грузов, но об этом говорить не приходится. По его словам, обсуждения вопроса о строительстве моста ведутся, но конкретных планов нет.Вместе с тем гендиректор РЖД Олег Белозеров в декабре высказал мнение, что мост на Сахалин все-таки будет построен, вопрос только в сроках.&nbsp;Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вскоре заявил, что идея неплохая, но денег на строительство моста пока нет. Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них - мостовой переход с подходами, 350 миллиардов - железнодорожная линия.В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент.
https://ria.ru/20210902/most-1748281220.html
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экономика, сергей иванов (политик), дмитрий песков, виталий савельев, ржд, сахалин, россия
15:08 02.09.2021
 
Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал о проекте железнодорожного моста на Сахалин

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минтранс России поддерживает реализацию проекта строительства железнодорожного моста с материковой части страны на остров Сахалин и считает, что проект интересный, но капиталоемкий, заявил глава министерства Виталий Савельев на совещании у президента по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.
"Мост на Сахалин – да, ... этот проект прорабатывается. Уже есть точки входа и выхода, занимается этим пока РЖД, у них есть рабочая группа, я ознакомлен с проектом. Довольно интересный проект, но капиталоемкий. Поэтому здесь тоже все надо просчитать. ... Мы поддерживаем этот проект", - сказал Савельев.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 07:48
Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года
Он напомнил, что на полуострове уже заменена железнодорожная колея на российский стандарт - 1520 миллиметров шириной. До реконструкции ее ширина составляла 1067 миллиметров. "На полуострове Сахалин уже заменена колея на российскую колею 1520, и многие вопросы в этом направлении движутся, но для окончательного решения нам также надо будет просчитать, потому что подходы к мосту также очень дорогие", - добавил министр.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а позднее указывал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам транспорта Сергей Иванов в ноябре 2020 года заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что строительство моста экономически целесообразно в случае наполнения потоками грузов, но об этом говорить не приходится. По его словам, обсуждения вопроса о строительстве моста ведутся, но конкретных планов нет.
Вместе с тем гендиректор РЖД Олег Белозеров в декабре высказал мнение, что мост на Сахалин все-таки будет построен, вопрос только в сроках. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вскоре заявил, что идея неплохая, но денег на строительство моста пока нет. Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них - мостовой переход с подходами, 350 миллиардов - железнодорожная линия.
В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент.
Корсаковский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаСергей Иванов (политик)Дмитрий ПесковВиталий СавельевРЖДСахалинРоссия
 
 
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