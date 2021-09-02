https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748374303.html

Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин

Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин - РИА Новости, 02.09.2021

Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин

Минтранс России поддерживает реализацию проекта строительства железнодорожного моста с материковой части страны на остров Сахалин и считает, что проект... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:08

2021-09-02T15:08

2021-09-02T15:08

экономика

сергей иванов (политик)

дмитрий песков

виталий савельев

ржд

сахалин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735389293_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_f959db9ea60cf89cda77b1c0066f3f8c.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минтранс России поддерживает реализацию проекта строительства железнодорожного моста с материковой части страны на остров Сахалин и считает, что проект интересный, но капиталоемкий, заявил глава министерства Виталий Савельев на совещании у президента по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции."Мост на Сахалин – да, ... этот проект прорабатывается. Уже есть точки входа и выхода, занимается этим пока РЖД, у них есть рабочая группа, я ознакомлен с проектом. Довольно интересный проект, но капиталоемкий. Поэтому здесь тоже все надо просчитать. ... Мы поддерживаем этот проект", - сказал Савельев.Он напомнил, что на полуострове уже заменена железнодорожная колея на российский стандарт - 1520 миллиметров шириной. До реконструкции ее ширина составляла 1067 миллиметров. "На полуострове Сахалин уже заменена колея на российскую колею 1520, и многие вопросы в этом направлении движутся, но для окончательного решения нам также надо будет просчитать, потому что подходы к мосту также очень дорогие", - добавил министр.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а позднее указывал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.Спецпредставитель президента РФ по вопросам транспорта Сергей Иванов в ноябре 2020 года заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что строительство моста экономически целесообразно в случае наполнения потоками грузов, но об этом говорить не приходится. По его словам, обсуждения вопроса о строительстве моста ведутся, но конкретных планов нет.Вместе с тем гендиректор РЖД Олег Белозеров в декабре высказал мнение, что мост на Сахалин все-таки будет построен, вопрос только в сроках. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вскоре заявил, что идея неплохая, но денег на строительство моста пока нет. Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них - мостовой переход с подходами, 350 миллиардов - железнодорожная линия.В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент.

https://ria.ru/20210902/most-1748281220.html

https://ria.ru/20210902/port-1748304108.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сергей иванов (политик), дмитрий песков, виталий савельев, ржд, сахалин, россия