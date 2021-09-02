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В России запустят единое приложение для студентов
В России запустят единое приложение для студентов - РИА Новости, 02.09.2021
В России запустят единое приложение для студентов
Единое приложение для студентов будет запущено в начале 2022 года, сообщил в четверг министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:21
2021-09-02T13:21
2021-09-02T13:41
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
сн_образование
социальный навигатор
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Единое приложение для студентов будет запущено в начале 2022 года, сообщил в четверг министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.Ранее Минцифры РФ предложило разработать приложение для студентов, которое позволит им получать все необходимые сервисы, а также будет выступать единым каналом связи со всеми учащимися вузов.
https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, сн_образование, социальный навигатор
13:21 02.09.2021 (обновлено: 13:41 02.09.2021)
В России запустят единое приложение для студентов
Глава Минцифры Шадаев: единое приложение для студентов запустят в начале 2022 года