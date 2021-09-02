https://ria.ru/20210902/prilozhenie-1748350296.html

В России запустят единое приложение для студентов

В России запустят единое приложение для студентов - РИА Новости, 02.09.2021

В России запустят единое приложение для студентов

Единое приложение для студентов будет запущено в начале 2022 года, сообщил в четверг министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:21

2021-09-02T13:21

2021-09-02T13:41

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

сн_образование

социальный навигатор

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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Единое приложение для студентов будет запущено в начале 2022 года, сообщил в четверг министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.Ранее Минцифры РФ предложило разработать приложение для студентов, которое позволит им получать все необходимые сервисы, а также будет выступать единым каналом связи со всеми учащимися вузов.

https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, сн_образование, социальный навигатор