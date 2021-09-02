Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу
Взлетно-посадочная полоса острова на Корфу — самая короткая в Европе. И настолько близко к морю, что самолет приземляется практически на воду. У тех, кто на берегу, тоже экстрим: борт пролетает буквально в 25 метрах над головами туристов, рассказывает гид Александр Кудрявцев.
Красота встречает вас сразу. Мыс Канони в полутора километрах от аэропорта — типичный "открыточный" пейзаж.
Напротив — остров с монастырем XVIII века.
Взлетно-посадочная полоса острова на Корфу — самая короткая в Европе. И настолько близко к морю, что самолет приземляется практически на воду. У тех, кто на берегу, тоже экстрим: борт пролетает буквально в 25 метрах над головами туристов, рассказывает гид Александр Кудрявцев.
Красота встречает вас сразу. Мыс Канони в полутора километрах от аэропорта — типичный "открыточный" пейзаж.
Напротив — остров с монастырем XVIII века.
В сентябре на Корфу отличная погода: жары нет, море теплое. Пробок на дорогах намного меньше: уехали семьи с детьми-школьниками. "А после 15 сентября и цены на курортах снижаются", — перечисляет преимущества бархатного сезона Александр Кудрявцев.
Вообще здесь людно. Живописный архипелаг — одно из самых популярных мест отдыха в Греции (вместе с Критом и Родосом).
Греческое название острова Керкира — в честь дочери бога Асопа, которую выкрал влюбленный в нее Посейдон. У них родился ребенок — Феак, так что местные считают себя феаками.
В сентябре на Корфу отличная погода: жары нет, море теплое. Пробок на дорогах намного меньше: уехали семьи с детьми-школьниками. "А после 15 сентября и цены на курортах снижаются", — перечисляет преимущества бархатного сезона Александр Кудрявцев.
Вообще здесь людно. Живописный архипелаг — одно из самых популярных мест отдыха в Греции (вместе с Критом и Родосом).
Греческое название острова Керкира — в честь дочери бога Асопа, которую выкрал влюбленный в нее Посейдон. У них родился ребенок — Феак, так что местные считают себя феаками.
Главная достопримечательность Корфу — его столица, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами.
В разные эпохи город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, Франции, Великобритании. Тут есть и английские дворцы, и венецианские палаццо, и древние монастыри.
Центр — лабиринт узких улочек, мощенных булыжником, — включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главная достопримечательность Корфу — его столица, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами.
В разные эпохи город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, Франции, Великобритании. Тут есть и английские дворцы, и венецианские палаццо, и древние монастыри.
Центр — лабиринт узких улочек, мощенных булыжником, — включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Роскошный дворец Ахиллион построили в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы — той самой красавицы Сиси, которую сыграла в легендарном фильме Роми Шнайдер. Ее величество любила остров, признавалась, что отдыхает здесь душой.
Как объяснил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу, в Первую мировую тут был госпиталь для французских и сербских солдат. Потом — приют для сирот, казино, аукционный дом.
Полвека назад сюда въехал музей. Хранятся вещи и произведения искусства королевских особ, живших и бывавших здесь: мебель, картины, зеркала, письма.
Роскошный дворец Ахиллион построили в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы — той самой красавицы Сиси, которую сыграла в легендарном фильме Роми Шнайдер. Ее величество любила остров, признавалась, что отдыхает здесь душой.
Как объяснил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу, в Первую мировую тут был госпиталь для французских и сербских солдат. Потом — приют для сирот, казино, аукционный дом.
Полвека назад сюда въехал музей. Хранятся вещи и произведения искусства королевских особ, живших и бывавших здесь: мебель, картины, зеркала, письма.
Палео-Фрурио — эту крепость в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и даже англичане. От города отделена каналом Контра-Фосса.
Здесь часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу, спектакли, выставки и концерты.
Палео-Фрурио — эту крепость в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и даже англичане. От города отделена каналом Контра-Фосса.
Здесь часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу, спектакли, выставки и концерты.
Тихая рыбацкая деревушка на северо-западе острова Палеокастрица превратилась в популярный курорт. Пляжи песчаные, правда, из-за течений вода холоднее, чем в других местах.
По легенде именно тут Одиссей встретил свою спасительницу и любовь Навсикаю. А еще здесь снимали один из фильмов бондианы — "Только для твоих глаз" с Роджером Муром.
Тихая рыбацкая деревушка на северо-западе острова Палеокастрица превратилась в популярный курорт. Пляжи песчаные, правда, из-за течений вода холоднее, чем в других местах.
По легенде именно тут Одиссей встретил свою спасительницу и любовь Навсикаю. А еще здесь снимали один из фильмов бондианы — "Только для твоих глаз" с Роджером Муром.
"Бухты Палеокастрицы нужно смотреть с высоты: так увидите, что они в форме сердец", — советует Александр Кудрявцев.
Еще, добавляет гид Ксения Соколенко, тут можно покататься на моторных лодках по гротам, посетить пляжи, которые доступны только со стороны моря (Парадайз и Ровиния). И, конечно, подкрепиться в местных тавернах.
"Бухты Палеокастрицы нужно смотреть с высоты: так увидите, что они в форме сердец", — советует Александр Кудрявцев.
Еще, добавляет гид Ксения Соколенко, тут можно покататься на моторных лодках по гротам, посетить пляжи, которые доступны только со стороны моря (Парадайз и Ровиния). И, конечно, подкрепиться в местных тавернах.
В городке Сидари есть "Канал любви". Это живописный узкий морской пролив между скал длиной 200-300 метров.
Феаки верят, что, если искупаться здесь, то в ближайшем будущем встретишь вторую половинку. Ну а те, кто уже не одинок, только укрепят свой союз. Также считается, что в Сидари самые красивые закаты на Корфу.
В городке Сидари есть "Канал любви". Это живописный узкий морской пролив между скал длиной 200-300 метров.
Феаки верят, что, если искупаться здесь, то в ближайшем будущем встретишь вторую половинку. Ну а те, кто уже не одинок, только укрепят свой союз. Также считается, что в Сидари самые красивые закаты на Корфу.
На Корфу десять пляжей с "голубым флагом".
Один из самых известных — Перуладес: песчаная полоска среди белых отвесных скал. Туда ведет крутая лестница.
На Корфу десять пляжей с "голубым флагом".
Один из самых известных — Перуладес: песчаная полоска среди белых отвесных скал. Туда ведет крутая лестница.
Еще одно место, откуда удобно наблюдать за приземляющимися самолетами, — упоминаемый в "Одиссее" Гомера Пондикиниси, то есть Мышиный остров, говорит гид Ирина Чемберлиди. Также там стоит осмотреть монастырь Пантократор, можно посидеть в кафе, прокатиться на лодке.
Еще одно место, откуда удобно наблюдать за приземляющимися самолетами, — упоминаемый в "Одиссее" Гомера Пондикиниси, то есть Мышиный остров, говорит гид Ирина Чемберлиди. Также там стоит осмотреть монастырь Пантократор, можно посидеть в кафе, прокатиться на лодке.
На Корфу совершают паломничество и православные, и католики. В храмах — мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.
На Корфу совершают паломничество и православные, и католики. В храмах — мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.
Аквапарк "Аквалэнд" — один из самых больших в Европе. Много горок (есть и детские, и экстремальные), зоны отдыха, фудкорты.
Аквапарк "Аквалэнд" — один из самых больших в Европе. Много горок (есть и детские, и экстремальные), зоны отдыха, фудкорты.
Туристка из Москвы Анна Голубицкая рассказывает об интересном местном обычае. "На Пасху с утра на центральных улицах столицы собирается публика, и из окон домов бросают глиняные сосуды — маленькие, большие, раскрашенные и подписанные праздничными пожеланиями. Они разбиваются на тысячи осколков. Гуляющие подбирают их на счастье".
Туристка из Москвы Анна Голубицкая рассказывает об интересном местном обычае. "На Пасху с утра на центральных улицах столицы собирается публика, и из окон домов бросают глиняные сосуды — маленькие, большие, раскрашенные и подписанные праздничными пожеланиями. Они разбиваются на тысячи осколков. Гуляющие подбирают их на счастье".
На Корфу стоит попробовать софритто — телятину в чесночном соусе, рекомендует Ирина Чемберлиди. Мясо очень нежное.
"На традиционную кухню острова повлияли венецианцы, они долго были у власти", — уточняет гид. Например, от них пришла пастицада — телятина, которую готовят в томатном соусе и подают с макаронами и сыром.
Еще один специалитет — бурдетто, тушенная в пикантном томатном соусе рыба.
На Корфу стоит попробовать софритто — телятину в чесночном соусе, рекомендует Ирина Чемберлиди. Мясо очень нежное.
"На традиционную кухню острова повлияли венецианцы, они долго были у власти", — уточняет гид. Например, от них пришла пастицада — телятина, которую готовят в томатном соусе и подают с макаронами и сыром.
Еще один специалитет — бурдетто, тушенная в пикантном томатном соусе рыба.
Кроме вкуснейшего оливкового масла и косметики из него, туристы везут с Корфу кумкват – ароматный тропический фрукт с цитрусовым вкусом и размером с грецкий орех. Ликер из него тоже хорош, говорит Ксения Соколенко.
Еще отличные сувениры — местные сладости, например мандолес (карамелизированный жареный миндаль) и сикомаиду — "колбаска" из сушеного инжира.
Кроме вкуснейшего оливкового масла и косметики из него, туристы везут с Корфу кумкват – ароматный тропический фрукт с цитрусовым вкусом и размером с грецкий орех. Ликер из него тоже хорош, говорит Ксения Соколенко.
Еще отличные сувениры — местные сладости, например мандолес (карамелизированный жареный миндаль) и сикомаиду — "колбаска" из сушеного инжира.
С 30 августа в Греции действует ряд антиковидных мер. Так, туристов в группе на экскурсии в музее — не больше 20, на открытом воздухе — до 40. Нужны сертификат вакцинации или справка о том, что вы переболели, либо отрицательный ПЦР-тест.
В ресторанах на веранде, продуктовых магазинах, аптеках справки не спрашивают, а вот в кинотеатры, бары и кафе в помещениях без них не пустят.
Путешествующим между островами тоже необходимо подтвердить антиковидный статус. Плюс за сутки до поездки пассажиры должны пройти самотестирование на COVID-19. Наборы для этого продаются в аптеках, а результат просят разместить на специальном сайте.
Но Корфу определенно стоит таких усилий.
С 30 августа в Греции действует ряд антиковидных мер. Так, туристов в группе на экскурсии в музее — не больше 20, на открытом воздухе — до 40. Нужны сертификат вакцинации или справка о том, что вы переболели, либо отрицательный ПЦР-тест.
В ресторанах на веранде, продуктовых магазинах, аптеках справки не спрашивают, а вот в кинотеатры, бары и кафе в помещениях без них не пустят.
Путешествующим между островами тоже необходимо подтвердить антиковидный статус. Плюс за сутки до поездки пассажиры должны пройти самотестирование на COVID-19. Наборы для этого продаются в аптеках, а результат просят разместить на специальном сайте.
Но Корфу определенно стоит таких усилий.