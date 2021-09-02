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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу
Достопримечательности Корфу 2021
Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу
Греки называли этот остров Керкирой, венецианцы — Корфу, а туристы считают раем на земле. Им был очарован Одиссей, здесь любили отдыхать императрица Сиси и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:00
2021-09-02T08:03
туризм
достопримечательности
еда
корфу
туризм
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Греки называли этот остров Керкирой, венецианцы — Корфу, а туристы считают раем на земле. Им был очарован Одиссей, здесь любили отдыхать императрица Сиси и Джеймс Бонд. Самый зеленый остров Греции, окруженный Ионическим морем, — это невероятной красоты пляжи, старинные монастыри и живописные деревушки с уютными тавернами. Где на Корфу загадать любовь, как найти места съемок фильма об агенте 007 и когда лучше приезжать на каникулы — в фотоленте РИА Новости.
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достопримечательности, еда, корфу, туризм, куда поехать, куда можно лететь, фото, греция, маршруты - туризм, куда сходить , что посмотреть , джеймс бонд, отдых на море
08:00 02.09.2021 (обновлено: 08:03 02.09.2021)
 

Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Греки называли этот остров Керкирой, венецианцы — Корфу, а туристы считают раем на земле. Им был очарован Одиссей, здесь любили отдыхать императрица Сиси и Джеймс Бонд. Самый зеленый остров Греции, окруженный Ионическим морем, — это невероятной красоты пляжи, старинные монастыри и живописные деревушки с уютными тавернами. Где на Корфу загадать любовь, как найти места съемок фильма об агенте 007 и когда лучше приезжать на каникулы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Богдановский

Взлетно-посадочная полоса острова на Корфу — самая короткая в Европе. И настолько близко к морю, что самолет приземляется практически на воду. У тех, кто на берегу, тоже экстрим: борт пролетает буквально в 25 метрах над головами туристов, рассказывает гид Александр Кудрявцев.

Красота встречает вас сразу. Мыс Канони в полутора километрах от аэропорта — типичный "открыточный" пейзаж.

Напротив — остров с монастырем XVIII века.

Остров Корфу
1 из 16

Взлетно-посадочная полоса острова на Корфу — самая короткая в Европе. И настолько близко к морю, что самолет приземляется практически на воду. У тех, кто на берегу, тоже экстрим: борт пролетает буквально в 25 метрах над головами туристов, рассказывает гид Александр Кудрявцев.

Красота встречает вас сразу. Мыс Канони в полутора километрах от аэропорта — типичный "открыточный" пейзаж.

Напротив — остров с монастырем XVIII века.

© РИА Новости / Алексей Богдановский
© Pixabay / Erik Karits

В сентябре на Корфу отличная погода: жары нет, море теплое. Пробок на дорогах намного меньше: уехали семьи с детьми-школьниками. "А после 15 сентября и цены на курортах снижаются", — перечисляет преимущества бархатного сезона Александр Кудрявцев.

Вообще здесь людно. Живописный архипелаг — одно из самых популярных мест отдыха в Греции (вместе с Критом и Родосом).

Греческое название острова Керкира — в честь дочери бога Асопа, которую выкрал влюбленный в нее Посейдон. У них родился ребенок — Феак, так что местные считают себя феаками.

Вид на город Керкира на греческом острове Корфу
2 из 16

В сентябре на Корфу отличная погода: жары нет, море теплое. Пробок на дорогах намного меньше: уехали семьи с детьми-школьниками. "А после 15 сентября и цены на курортах снижаются", — перечисляет преимущества бархатного сезона Александр Кудрявцев.

Вообще здесь людно. Живописный архипелаг — одно из самых популярных мест отдыха в Греции (вместе с Критом и Родосом).

Греческое название острова Керкира — в честь дочери бога Асопа, которую выкрал влюбленный в нее Посейдон. У них родился ребенок — Феак, так что местные считают себя феаками.

© Pixabay / Erik Karits
CC BY 3.0 / Marc Ryckaert (MJJR) / Corfu (Greece): the Achilleion

Главная достопримечательность Корфу — его столица, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами.

В разные эпохи город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, Франции, Великобритании. Тут есть и английские дворцы, и венецианские палаццо, и древние монастыри.

Центр — лабиринт узких улочек, мощенных булыжником, — включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворец Ахиллион
3 из 16

Главная достопримечательность Корфу — его столица, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами.

В разные эпохи город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, Франции, Великобритании. Тут есть и английские дворцы, и венецианские палаццо, и древние монастыри.

Центр — лабиринт узких улочек, мощенных булыжником, — включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

CC BY 3.0 / Marc Ryckaert (MJJR) / Corfu (Greece): the Achilleion
© Pixabay / Katarzyna Tyl

Роскошный дворец Ахиллион построили в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы — той самой красавицы Сиси, которую сыграла в легендарном фильме Роми Шнайдер. Ее величество любила остров, признавалась, что отдыхает здесь душой.

Как объяснил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу, в Первую мировую тут был госпиталь для французских и сербских солдат. Потом — приют для сирот, казино, аукционный дом.

Полвека назад сюда въехал музей. Хранятся вещи и произведения искусства королевских особ, живших и бывавших здесь: мебель, картины, зеркала, письма.

Дворец Ахиллион
4 из 16

Роскошный дворец Ахиллион построили в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы — той самой красавицы Сиси, которую сыграла в легендарном фильме Роми Шнайдер. Ее величество любила остров, признавалась, что отдыхает здесь душой.

Как объяснил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу, в Первую мировую тут был госпиталь для французских и сербских солдат. Потом — приют для сирот, казино, аукционный дом.

Полвека назад сюда въехал музей. Хранятся вещи и произведения искусства королевских особ, живших и бывавших здесь: мебель, картины, зеркала, письма.

© Pixabay / Katarzyna Tyl
CC BY-SA 4.0 / Martin Falbisoner / The Old Fortress and the Old Town of Corfu - September 2017 / Cropped image

Палео-Фрурио — эту крепость в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и даже англичане. От города отделена каналом Контра-Фосса.

Здесь часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу, спектакли, выставки и концерты.

Старая крепость в городе Керкира на греческом острове Корфу
5 из 16

Палео-Фрурио — эту крепость в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и даже англичане. От города отделена каналом Контра-Фосса.

Здесь часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу, спектакли, выставки и концерты.

CC BY-SA 4.0 / Martin Falbisoner / The Old Fortress and the Old Town of Corfu - September 2017 / Cropped image
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Тихая рыбацкая деревушка на северо-западе острова Палеокастрица превратилась в популярный курорт. Пляжи песчаные, правда, из-за течений вода холоднее, чем в других местах.

По легенде именно тут Одиссей встретил свою спасительницу и любовь Навсикаю. А еще здесь снимали один из фильмов бондианы — "Только для твоих глаз" с Роджером Муром.

Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
6 из 16

Тихая рыбацкая деревушка на северо-западе острова Палеокастрица превратилась в популярный курорт. Пляжи песчаные, правда, из-за течений вода холоднее, чем в других местах.

По легенде именно тут Одиссей встретил свою спасительницу и любовь Навсикаю. А еще здесь снимали один из фильмов бондианы — "Только для твоих глаз" с Роджером Муром.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Бухты Палеокастрицы нужно смотреть с высоты: так увидите, что они в форме сердец", — советует Александр Кудрявцев.

Еще, добавляет гид Ксения Соколенко, тут можно покататься на моторных лодках по гротам, посетить пляжи, которые доступны только со стороны моря (Парадайз и Ровиния). И, конечно, подкрепиться в местных тавернах.

Вид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
7 из 16

"Бухты Палеокастрицы нужно смотреть с высоты: так увидите, что они в форме сердец", — советует Александр Кудрявцев.

Еще, добавляет гид Ксения Соколенко, тут можно покататься на моторных лодках по гротам, посетить пляжи, которые доступны только со стороны моря (Парадайз и Ровиния). И, конечно, подкрепиться в местных тавернах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Depositphotos / Roland Barat

В городке Сидари есть "Канал любви". Это живописный узкий морской пролив между скал длиной 200-300 метров.

Феаки верят, что, если искупаться здесь, то в ближайшем будущем встретишь вторую половинку. Ну а те, кто уже не одинок, только укрепят свой союз. Также считается, что в Сидари самые красивые закаты на Корфу.

Канал любви в деревне Сидари на острове Корфу в Греции
8 из 16

В городке Сидари есть "Канал любви". Это живописный узкий морской пролив между скал длиной 200-300 метров.

Феаки верят, что, если искупаться здесь, то в ближайшем будущем встретишь вторую половинку. Ну а те, кто уже не одинок, только укрепят свой союз. Также считается, что в Сидари самые красивые закаты на Корфу.

© Depositphotos / Roland Barat
© Pixabay / etheriel

На Корфу десять пляжей с "голубым флагом".

Один из самых известных — Перуладес: песчаная полоска среди белых отвесных скал. Туда ведет крутая лестница.

Перуладес
9 из 16

На Корфу десять пляжей с "голубым флагом".

Один из самых известных — Перуладес: песчаная полоска среди белых отвесных скал. Туда ведет крутая лестница.

© Pixabay / etheriel
© Depositphotos / Olena Pavlovich

Еще одно место, откуда удобно наблюдать за приземляющимися самолетами, — упоминаемый в "Одиссее" Гомера Пондикиниси, то есть Мышиный остров, говорит гид Ирина Чемберлиди. Также там стоит осмотреть монастырь Пантократор, можно посидеть в кафе, прокатиться на лодке.

Мышиный остров близ побережья Корфу, Греция
10 из 16

Еще одно место, откуда удобно наблюдать за приземляющимися самолетами, — упоминаемый в "Одиссее" Гомера Пондикиниси, то есть Мышиный остров, говорит гид Ирина Чемберлиди. Также там стоит осмотреть монастырь Пантократор, можно посидеть в кафе, прокатиться на лодке.

© Depositphotos / Olena Pavlovich
© Depositphotos / Proslgn

На Корфу совершают паломничество и православные, и католики. В храмах — мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.

Улица и колокольня церкви Святого Спиридона в городе Корфу, Греция
11 из 16

На Корфу совершают паломничество и православные, и католики. В храмах — мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.

© Depositphotos / Proslgn
© Depositphotos / Mikhail Leonov

Аквапарк "Аквалэнд" — один из самых больших в Европе. Много горок (есть и детские, и экстремальные), зоны отдыха, фудкорты.

Аквапарк Аквалэнд на острове Корфу, Греция
12 из 16

Аквапарк "Аквалэнд" — один из самых больших в Европе. Много горок (есть и детские, и экстремальные), зоны отдыха, фудкорты.

© Depositphotos / Mikhail Leonov
© РИА Новости / Мария Косарева

Туристка из Москвы Анна Голубицкая рассказывает об интересном местном обычае. "На Пасху с утра на центральных улицах столицы собирается публика, и из окон домов бросают глиняные сосуды — маленькие, большие, раскрашенные и подписанные праздничными пожеланиями. Они разбиваются на тысячи осколков. Гуляющие подбирают их на счастье".

Курортный город в Греции
13 из 16

Туристка из Москвы Анна Голубицкая рассказывает об интересном местном обычае. "На Пасху с утра на центральных улицах столицы собирается публика, и из окон домов бросают глиняные сосуды — маленькие, большие, раскрашенные и подписанные праздничными пожеланиями. Они разбиваются на тысячи осколков. Гуляющие подбирают их на счастье".

© РИА Новости / Мария Косарева
© Depositphotos / arturnyk1

На Корфу стоит попробовать софритто — телятину в чесночном соусе, рекомендует Ирина Чемберлиди. Мясо очень нежное.

"На традиционную кухню острова повлияли венецианцы, они долго были у власти", — уточняет гид. Например, от них пришла пастицада — телятина, которую готовят в томатном соусе и подают с макаронами и сыром.

Еще один специалитет — бурдетто, тушенная в пикантном томатном соусе рыба.

Пастицада
14 из 16

На Корфу стоит попробовать софритто — телятину в чесночном соусе, рекомендует Ирина Чемберлиди. Мясо очень нежное.

"На традиционную кухню острова повлияли венецианцы, они долго были у власти", — уточняет гид. Например, от них пришла пастицада — телятина, которую готовят в томатном соусе и подают с макаронами и сыром.

Еще один специалитет — бурдетто, тушенная в пикантном томатном соусе рыба.

© Depositphotos / arturnyk1
© Flickr / Manuel Martín Vicente

Кроме вкуснейшего оливкового масла и косметики из него, туристы везут с Корфу кумкват – ароматный тропический фрукт с цитрусовым вкусом и размером с грецкий орех. Ликер из него тоже хорош, говорит Ксения Соколенко.

Еще отличные сувениры — местные сладости, например мандолес (карамелизированный жареный миндаль) и сикомаиду — "колбаска" из сушеного инжира.

Кумкват
15 из 16

Кроме вкуснейшего оливкового масла и косметики из него, туристы везут с Корфу кумкват – ароматный тропический фрукт с цитрусовым вкусом и размером с грецкий орех. Ликер из него тоже хорош, говорит Ксения Соколенко.

Еще отличные сувениры — местные сладости, например мандолес (карамелизированный жареный миндаль) и сикомаиду — "колбаска" из сушеного инжира.

© Flickr / Manuel Martín Vicente
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С 30 августа в Греции действует ряд антиковидных мер. Так, туристов в группе на экскурсии в музее — не больше 20, на открытом воздухе — до 40. Нужны сертификат вакцинации или справка о том, что вы переболели, либо отрицательный ПЦР-тест.

В ресторанах на веранде, продуктовых магазинах, аптеках справки не спрашивают, а вот в кинотеатры, бары и кафе в помещениях без них не пустят.

Путешествующим между островами тоже необходимо подтвердить антиковидный статус. Плюс за сутки до поездки пассажиры должны пройти самотестирование на COVID-19. Наборы для этого продаются в аптеках, а результат просят разместить на специальном сайте.

Но Корфу определенно стоит таких усилий.

Девушка фотографирует маяк на вершине Старой крепости города Керкиры на греческом острове Корфу
16 из 16

С 30 августа в Греции действует ряд антиковидных мер. Так, туристов в группе на экскурсии в музее — не больше 20, на открытом воздухе — до 40. Нужны сертификат вакцинации или справка о том, что вы переболели, либо отрицательный ПЦР-тест.

В ресторанах на веранде, продуктовых магазинах, аптеках справки не спрашивают, а вот в кинотеатры, бары и кафе в помещениях без них не пустят.

Путешествующим между островами тоже необходимо подтвердить антиковидный статус. Плюс за сутки до поездки пассажиры должны пройти самотестирование на COVID-19. Наборы для этого продаются в аптеках, а результат просят разместить на специальном сайте.

Но Корфу определенно стоит таких усилий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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