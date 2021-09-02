Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу

Взлетно-посадочная полоса острова на Корфу — самая короткая в Европе. И настолько близко к морю, что самолет приземляется практически на воду. У тех, кто на берегу, тоже экстрим: борт пролетает буквально в 25 метрах над головами туристов, рассказывает гид Александр Кудрявцев.

Красота встречает вас сразу. Мыс Канони в полутора километрах от аэропорта — типичный "открыточный" пейзаж.

Напротив — остров с монастырем XVIII века.