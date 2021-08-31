Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210831/gretsiya-1747949364.html
Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции
Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции - РИА Новости, 31.08.2021
Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции
Правительство Греции ужесточило антиковидные требования, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:57
2021-08-31T16:33
туризм
греция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043703_0:146:3078:1877_1920x0_80_0_0_866e9d4e2ca991f8e3324be2899e5fd1.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Греции ужесточило антиковидные требования, сообщает АТОР.Власти Греции с 30 августа обновили санитарные протоколы для граждан и гостей страны. Новые правила будут действовать по 6 сентября, однако не исключено, что их продлят на более длительный срок.Так, экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в группе до 20 посетителей, на открытом воздухе их число ограничено до 40.На групповых экскурсиях туристы, начиная с 12 лет, обязаны предоставить на входе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. Альтернатива — отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанных, соответственно, не ранее чем за 72 или 48 часов. Анализ можно сдать в аптеках за 10 евро.Концерты, кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы, бары, рестораны и кафе в закрытых помещениях могут посещать только привитые туристы или те, у кого есть справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании.В отелях и аэропортах у невакцинированных туристов не будут требовать сертификатов. Иностранцы по-прежнему смогут свободно посещать рестораны, бары и кафе на территории гостиниц и заведения общепита в воздушных гаванях.Для посещения кафе и ресторанов на открытом воздухе, продуктовых магазинов, аптек, кондитерских, мясных и рыбных лавок, заправочных станций, табачных киосков и ветеринарных магазинов документы не нужны. Посещение фермерских рынков возможно только в маске.Протоколы безопасности действуют и для пассажиров, которые путешествуют с материка на острова и наоборот. Дети до 12 лет освобождены от всех обязательств. Все, кто старше, должны подтвердить антиковидный статус. Плюс к этому, за сутки до поездки пассажиры должны обязаны самотестирование на COVID-19. Прибор для анализа можно купить в аптеке. Результат нужно разместить на специальном сайте.Использование маски при передвижениях по стране обязательно.Штраф за несоблюдение санитарных мер — 300 евро.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20210829/matsuev-1747439270.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cd16c1ec90c782d73147c930092b75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, туристы
14:57 31.08.2021 (обновлено: 16:33 31.08.2021)
 

Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции

© Louisa GouliamakiВо время измерения температуры у туристов перед отправкой на Эгейский островРодос
Во время измерения температуры у туристов перед отправкой на Эгейский островРодос
© Louisa Gouliamaki
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Греции ужесточило антиковидные требования, сообщает АТОР.
Власти Греции с 30 августа обновили санитарные протоколы для граждан и гостей страны. Новые правила будут действовать по 6 сентября, однако не исключено, что их продлят на более длительный срок.
Так, экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в группе до 20 посетителей, на открытом воздухе их число ограничено до 40.
На групповых экскурсиях туристы, начиная с 12 лет, обязаны предоставить на входе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. Альтернатива — отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанных, соответственно, не ранее чем за 72 или 48 часов. Анализ можно сдать в аптеках за 10 евро.
Концерты, кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы, бары, рестораны и кафе в закрытых помещениях могут посещать только привитые туристы или те, у кого есть справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании.
В отелях и аэропортах у невакцинированных туристов не будут требовать сертификатов. Иностранцы по-прежнему смогут свободно посещать рестораны, бары и кафе на территории гостиниц и заведения общепита в воздушных гаванях.
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 08:00Туризм
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
Для посещения кафе и ресторанов на открытом воздухе, продуктовых магазинов, аптек, кондитерских, мясных и рыбных лавок, заправочных станций, табачных киосков и ветеринарных магазинов документы не нужны. Посещение фермерских рынков возможно только в маске.
Протоколы безопасности действуют и для пассажиров, которые путешествуют с материка на острова и наоборот. Дети до 12 лет освобождены от всех обязательств. Все, кто старше, должны подтвердить антиковидный статус. Плюс к этому, за сутки до поездки пассажиры должны обязаны самотестирование на COVID-19. Прибор для анализа можно купить в аптеке. Результат нужно разместить на специальном сайте.
Использование маски при передвижениях по стране обязательно.
Штраф за несоблюдение санитарных мер — 300 евро.
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 08:00Туризм
Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"
 
ТуризмГрецияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмКоронавирус COVID-19туристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния