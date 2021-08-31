https://ria.ru/20210831/gretsiya-1747949364.html

Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции

Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции - РИА Новости, 31.08.2021

Эксперты рассказали, как изменились правила отдыха туристов в Греции

Правительство Греции ужесточило антиковидные требования, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:57

2021-08-31T14:57

2021-08-31T16:33

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство Греции ужесточило антиковидные требования, сообщает АТОР.Власти Греции с 30 августа обновили санитарные протоколы для граждан и гостей страны. Новые правила будут действовать по 6 сентября, однако не исключено, что их продлят на более длительный срок.Так, экскурсии в закрытых музеях и на выставках разрешены в группе до 20 посетителей, на открытом воздухе их число ограничено до 40.На групповых экскурсиях туристы, начиная с 12 лет, обязаны предоставить на входе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. Альтернатива — отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, сделанных, соответственно, не ранее чем за 72 или 48 часов. Анализ можно сдать в аптеках за 10 евро.Концерты, кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы, бары, рестораны и кафе в закрытых помещениях могут посещать только привитые туристы или те, у кого есть справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании.В отелях и аэропортах у невакцинированных туристов не будут требовать сертификатов. Иностранцы по-прежнему смогут свободно посещать рестораны, бары и кафе на территории гостиниц и заведения общепита в воздушных гаванях.Для посещения кафе и ресторанов на открытом воздухе, продуктовых магазинов, аптек, кондитерских, мясных и рыбных лавок, заправочных станций, табачных киосков и ветеринарных магазинов документы не нужны. Посещение фермерских рынков возможно только в маске.Протоколы безопасности действуют и для пассажиров, которые путешествуют с материка на острова и наоборот. Дети до 12 лет освобождены от всех обязательств. Все, кто старше, должны подтвердить антиковидный статус. Плюс к этому, за сутки до поездки пассажиры должны обязаны самотестирование на COVID-19. Прибор для анализа можно купить в аптеке. Результат нужно разместить на специальном сайте.Использование маски при передвижениях по стране обязательно.Штраф за несоблюдение санитарных мер — 300 евро.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20210829/matsuev-1747439270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, туристы