https://ria.ru/20210902/aldonin-1748333637.html

Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой

Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой - РИА Новости, 02.09.2021

Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой

Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:14

2021-09-02T14:14

2021-09-02T14:14

шоубиз

школа

дети

юлия началова

евгений алдонин

знаменитости

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс.В комментариях пользователи восхитились цветущим внешним видом Веры.Вера учится в престижной международной школе "Интеграция XXI век", которая сотрудничает с Высшей школой экономики. Она предполагает углубленное изучение иностранных языков.Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.

https://ria.ru/20210316/nachalova-1601444406.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, дети, юлия началова , евгений алдонин, знаменитости