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Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой
Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой - РИА Новости, 02.09.2021
Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой
Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:14
2021-09-02T14:14
2021-09-02T14:14
шоубиз
школа
дети
юлия началова
евгений алдонин
знаменитости
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс.В комментариях пользователи восхитились цветущим внешним видом Веры.Вера учится в престижной международной школе "Интеграция XXI век", которая сотрудничает с Высшей школой экономики. Она предполагает углубленное изучение иностранных языков.Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.
https://ria.ru/20210316/nachalova-1601444406.html
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школа, дети, юлия началова , евгений алдонин, знаменитости