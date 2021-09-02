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Шоубиз
https://ria.ru/20210902/aldonin-1748333637.html
Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой
Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой - РИА Новости, 02.09.2021
Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой
Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:14
2021-09-02T14:14
шоубиз
школа
дети
юлия началова
евгений алдонин
знаменитости
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс.В комментариях пользователи восхитились цветущим внешним видом Веры.Вера учится в престижной международной школе "Интеграция XXI век", которая сотрудничает с Высшей школой экономики. Она предполагает углубленное изучение иностранных языков.Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.
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школа, дети, юлия началова , евгений алдонин, знаменитости
14:14 02.09.2021
 

Алдонин показал редкое фото дочери от Началовой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПолузащитник ЦСКА Евгений Алдонин и певица Юлия Началова
Полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин и певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболист Евгений Алдонин поздравил в Instagram их общую с певицей Юлией Началовой дочь Веру с началом учебного года. Девушка пошла в девятый класс.

"Желаю нашей умничке новых побед, свершений и знаний!", – подписал кадр футболист.

В комментариях пользователи восхитились цветущим внешним видом Веры.

"Счастья девочке! Красавица, все самое лучшее от папы и мамы", – написала одна из подписчиц.

Вера учится в престижной международной школе "Интеграция XXI век", которая сотрудничает с Высшей школой экономики. Она предполагает углубленное изучение иностранных языков.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.
Эстрадная певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:44Шоубиз
"Часть души умерла": подруга Началовой написала пронзительный пост
 
ШоубизШколаДетиЮлия НачаловаЕвгений АлдонинЗнаменитости
 
 
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