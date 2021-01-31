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Шоубиз
https://ria.ru/20210131/nachalova-1595326609.html
Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
Певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к ее смерти, был об этом в беседе с mk.ru... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T03:29
2021-01-31T03:29
шоубиз
россия
юлия началова
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к ее смерти, был об этом в беседе с mk.ru рассказал Василий Шуров, который был лечащим врачом артистки.Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. По словам представителя артистки Анны Исаевой, причиной смерти стал сепсис. Сегодня, 31 января, ей могло бы исполниться 40 лет. "Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис", — рассказал Шуров.Он отметил, что все началось с ранки на пальце ноги. По словам медика, необходимо было убрать участок некроза. Однако убедить певицу в том, что промедление смертельно опасно, не удалось. "Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг", - заявил врач.Он добавил, что певица, несмотря на рану на ноге, долго лечилась дома. "У нее, вроде, был какой-то частный хирург, ездил к ней, консультировал. Процесс заражения запустился, уже не о пальце шла речь", - заключил Шуров.
https://ria.ru/20210127/nachalova-1594751879.html
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россия, юлия началова

Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой

03:29 31.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Певица Юлия Началова до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к ее смерти, был об этом в беседе с mk.ru рассказал Василий Шуров, который был лечащим врачом артистки.
Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. По словам представителя артистки Анны Исаевой, причиной смерти стал сепсис. Сегодня, 31 января, ей могло бы исполниться 40 лет.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 12:18Шоубиз
Администратор Началовой рассказал о "мистике" после смерти певицы
"Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис", — рассказал Шуров.
Он отметил, что все началось с ранки на пальце ноги. По словам медика, необходимо было убрать участок некроза. Однако убедить певицу в том, что промедление смертельно опасно, не удалось. "Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг", - заявил врач.
Он добавил, что певица, несмотря на рану на ноге, долго лечилась дома.
"У нее, вроде, был какой-то частный хирург, ездил к ней, консультировал. Процесс заражения запустился, уже не о пальце шла речь", - заключил Шуров.
Эстрадная певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 14:21Шоубиз
Директор Началовой рассказала, что Фролов угрожал певице перед ее смертью
 
ШоубизРоссияЮлия Началова
 
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