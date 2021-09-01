https://ria.ru/20210901/sportsmeny-1748111051.html

Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021

Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021 - РИА Новости, 01.09.2021

Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021

Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума, сообщает пресс-офис ВЭФ. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:56

2021-09-01T09:56

2021-09-01T09:56

общество

спорт

казахстан

франция

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 1 сен – РИА новости. Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума, сообщает пресс-офис ВЭФ.Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России пройдет 3 сентября во Владивостоке в формате матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Победители и призеры чемпионата мира среди юниоров 2019 года из Турции, Германии, Нидерландов, Франции, Венгрии и Таджикистана включены в состав сборной мира. Лидерами сборной России будут победитель турнира "Большого шлема" среди взрослых Махмадбек Махмадбеков и чемпион Европы 2020 года среди юниоров Казбек Нагучев."Уверен, что и в этот сложный период пандемии, которой сейчас противостоит весь мир, Форум пройдет на самом высоком уровне. Для семьи дзюдо большая честь, что международный турнир имени Дзигоро Кано является частью данного престижного события", - говорится в обращении президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера.Этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup пройдет 2-4 сентября во Владивостоке с участием спортсменов из России, Швейцарии, Венгрии, Польши и Казахстана. Двукратные чемпионы мира Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии будут самыми именитыми участниками турнира. В соревнованиях примет участие трехкратная чемпионка Европы, четырехкратный призер чемпионатов мира Кира Езех, которая сыграет в паре с Алексеем Стукальским. Напарником двукратной чемпионки Европы, пятикратного призера чемпионатов мира Анны Сидоровой будет швейцарец Маттиас Перре. Также во Владивостоке сыграют призеры чемпионата мира Анастасия Москалева и Александр Еремин."Развитию керлинга на Дальнем Востоке уделяется особое внимание. На ВЭФ-2019 во Владивостоке была заложена капсула будущего центра керлинга. В этот раз олимпийский сезон для смешанных пар откроется турнирами в Хабаровске и под эгидой ВЭФ-2021 во Владивостоке. В этой дисциплине у нас пока нет олимпийской лицензии, поэтому турниры на Дальнем Востоке для российских керлингистов будут важным этапом подготовки к отборочным турнирам на Олимпиаду 2022 год", - рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.Участники ВЭФ смогут сыграть в турнире по керлингу Roscongress Cup, а также в товарищеских матчах по баскетболу и футболу Skolkovo Eastern Game.Оператором спортивной программы Восточного экономического форума является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

https://ria.ru/20210901/vladivostok-1748109632.html

https://ria.ru/20210830/vef-1747857338.html

казахстан

франция

россия

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общество, спорт, казахстан, франция, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)