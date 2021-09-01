https://ria.ru/20210901/shkola-1748117860.html

Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября

Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2021

Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября

По всей стране прошли традиционные линейки, а ребята вернулись за парты. Дети звезд не стали исключением. В какие школы, в каких нарядах знаменитости отправили... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:01

2021-09-01T15:01

2021-09-01T15:05

шоубиз

дети

знаменитости

дмитрий певцов

лариса долина

юлия барановская

агата муцениеце

мария горбань

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. По всей стране прошли традиционные линейки, а ребята вернулись за парты. Дети звезд не стали исключением. В какие школы, в каких нарядах знаменитости отправили своих отпрысков в школу — в материале РИА Новости. Для Сергея Лазарева это 1 сентября стало особенно праздничным – его сын Никита пошел в первый класс. "Это новый этап для Никитки! Новые друзья! Новые успехи! Горжусь и люблю!" — признается певец. Филипп Киркоров не смог проводить детей в школу – король в "фэшн-командировке". Поэтому Мартина и Аллу-Викторию на линейку повел дедушка Бедрос. "Алла-Виктория уже в четвертом классе, а Мартин пошел в третий. Настроены на интересные приключения и важные открытия", — пишет король эстрады. "Ура, теперь каждое утро вставать в семь утра. Ура, теперь делать уроки каждый день, ура, ура, ура теперь секции до восьми вечера. Мамы, вы готовы к празднику каждый день?" — не скрывая иронии, поздравила пользователей с Днем знаний Ксения Бородина. В школу она проводила дочек — Марусю и Теону. Сын Дмитрия Певцова – кадет. Звездный отец выложил фото 14-летнего Елисея в форме и записал видео с поздравлениями. "Знание — сила, которая преодолеет все невзгоды, пандемии и экономические неурядицы. Наши дети — это наша будущая опора, надежда всей страны", — считает актер. Юлия Барановская разместила несколько фото с сыном Арсением. Мальчик пошел в третий класс. "Каждый год 1-го сентября думаю о том, как быстро летит время, кажется, еще вчера сама с бантами на голове и цветами в руках шла в школу", — вспоминает ведущая. Ее дочь Яна в этом году пошла в седьмой класс. Знаменитость также поделилась снимками, на которых она позирует вместе с дочерью.Саша, внучка Ларисы Долиной, уже в четвертом классе. Звездная бабушка часто публикует фото своей наследницы, и вызывает критику в Сети. На этот раз комментаторы оказались сдержанными, а Долина сделала общее пожелание для всех школьников. "Вот такая у нас серьезная барышня в школу собралась… Как же быстро летит время… Пусть всем нашим детям учеба будет только в радость, чтобы школу они всегда вспоминали добрым словом", — поздравила пользователей певица.Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, подрос на четыре сантиметра, о чем продюсер рассказала в праздничном посте. Маленький Саша пошел во второй класс. "Несмотря на сложный режим и расписание своих тренировок, Саша получает полный объем знаний и учится очень хорошо, у него много друзей!" — пишет продюсер. Снимками с линейки на 1-ое сентября поделилась и Агата Муцениеце. День знаний она отмечает вместе со своими детьми — Тимофеем и Мией. "Первый раз во второй и нулевой класс! Всех с праздником!" — радуется актриса. "Моя любовь! Моя первоклашка", — пишет недавно ставшая во второй раз мамой Мария Горбань. В школу пошла ее шестилетняя дочка Стефания."Деткам легкости, а родителям терпения!" — желает Эвелина Бледанс. Ее сын Семен идет в третий класс. Артистка поделились снимками и видео с линейки. Олег Газманов проводил 17-летнюю дочь Марианну в последний класс. "Будь счастлива, мой рыжик. И пусть школьные годы вспоминаются у тебя и у всех, как самые счастливые!" — написал растроганный певец в своем микроблоге. С Днем знаний учеников поздравил и Александр Ревва. "Первоклашек и всех других клашек с Днем знаний!" — пишет актер. В школу он отправил свою старшую дочь — восьмилетнюю Амели.

https://ria.ru/20210830/obuchenie-1747880140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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