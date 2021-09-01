Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210901/shkola-1748117860.html
Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября
Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2021
Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября
По всей стране прошли традиционные линейки, а ребята вернулись за парты. Дети звезд не стали исключением. В какие школы, в каких нарядах знаменитости отправили... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:01
2021-09-01T15:05
шоубиз
дети
знаменитости
дмитрий певцов
лариса долина
юлия барановская
агата муцениеце
мария горбань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_0:336:2867:1949_1920x0_80_0_0_473439d890e8402eaf2dff50efb04ef9.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. По всей стране прошли традиционные линейки, а ребята вернулись за парты. Дети звезд не стали исключением. В какие школы, в каких нарядах знаменитости отправили своих отпрысков в школу — в материале РИА Новости. Для Сергея Лазарева это 1 сентября стало особенно праздничным – его сын Никита пошел в первый класс. "Это новый этап для Никитки! Новые друзья! Новые успехи! Горжусь и люблю!" — признается певец. Филипп Киркоров не смог проводить детей в школу – король в "фэшн-командировке". Поэтому Мартина и Аллу-Викторию на линейку повел дедушка Бедрос. "Алла-Виктория уже в четвертом классе, а Мартин пошел в третий. Настроены на интересные приключения и важные открытия", — пишет король эстрады. "Ура, теперь каждое утро вставать в семь утра. Ура, теперь делать уроки каждый день, ура, ура, ура теперь секции до восьми вечера. Мамы, вы готовы к празднику каждый день?" — не скрывая иронии, поздравила пользователей с Днем знаний Ксения Бородина. В школу она проводила дочек — Марусю и Теону. Сын Дмитрия Певцова – кадет. Звездный отец выложил фото 14-летнего Елисея в форме и записал видео с поздравлениями. "Знание — сила, которая преодолеет все невзгоды, пандемии и экономические неурядицы. Наши дети — это наша будущая опора, надежда всей страны", — считает актер. Юлия Барановская разместила несколько фото с сыном Арсением. Мальчик пошел в третий класс. "Каждый год 1-го сентября думаю о том, как быстро летит время, кажется, еще вчера сама с бантами на голове и цветами в руках шла в школу", — вспоминает ведущая. Ее дочь Яна в этом году пошла в седьмой класс. Знаменитость также поделилась снимками, на которых она позирует вместе с дочерью.Саша, внучка Ларисы Долиной, уже в четвертом классе. Звездная бабушка часто публикует фото своей наследницы, и вызывает критику в Сети. На этот раз комментаторы оказались сдержанными, а Долина сделала общее пожелание для всех школьников. "Вот такая у нас серьезная барышня в школу собралась… Как же быстро летит время… Пусть всем нашим детям учеба будет только в радость, чтобы школу они всегда вспоминали добрым словом", — поздравила пользователей певица.Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, подрос на четыре сантиметра, о чем продюсер рассказала в праздничном посте. Маленький Саша пошел во второй класс. "Несмотря на сложный режим и расписание своих тренировок, Саша получает полный объем знаний и учится очень хорошо, у него много друзей!" — пишет продюсер. Снимками с линейки на 1-ое сентября поделилась и Агата Муцениеце. День знаний она отмечает вместе со своими детьми — Тимофеем и Мией. "Первый раз во второй и нулевой класс! Всех с праздником!" — радуется актриса. "Моя любовь! Моя первоклашка", — пишет недавно ставшая во второй раз мамой Мария Горбань. В школу пошла ее шестилетняя дочка Стефания."Деткам легкости, а родителям терпения!" — желает Эвелина Бледанс. Ее сын Семен идет в третий класс. Артистка поделились снимками и видео с линейки. Олег Газманов проводил 17-летнюю дочь Марианну в последний класс. "Будь счастлива, мой рыжик. И пусть школьные годы вспоминаются у тебя и у всех, как самые счастливые!" — написал растроганный певец в своем микроблоге. С Днем знаний учеников поздравил и Александр Ревва. "Первоклашек и всех других клашек с Днем знаний!" — пишет актер. В школу он отправил свою старшую дочь — восьмилетнюю Амели.
https://ria.ru/20210830/obuchenie-1747880140.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f76fa4bced04ac37215b4726caa93927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, знаменитости, дмитрий певцов, лариса долина, юлия барановская, агата муцениеце, мария горбань, ксения бородина, эвелина бледанс, евгений плющенко, яна рудковская, филипп киркоров, олег газманов, александр ревва
15:01 01.09.2021 (обновлено: 15:05 01.09.2021)
 

Элитные школы и дизайнерские наряды: дети звезд отпраздновали 1 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. По всей стране прошли традиционные линейки, а ребята вернулись за парты. Дети звезд не стали исключением. В какие школы, в каких нарядах знаменитости отправили своих отпрысков в школу — в материале РИА Новости.
Для Сергея Лазарева это 1 сентября стало особенно праздничным – его сын Никита пошел в первый класс.
"Это новый этап для Никитки! Новые друзья! Новые успехи! Горжусь и люблю!" — признается певец.
Филипп Киркоров не смог проводить детей в школу – король в "фэшн-командировке". Поэтому Мартина и Аллу-Викторию на линейку повел дедушка Бедрос.
"Алла-Виктория уже в четвертом классе, а Мартин пошел в третий. Настроены на интересные приключения и важные открытия", — пишет король эстрады.
"Ура, теперь каждое утро вставать в семь утра. Ура, теперь делать уроки каждый день, ура, ура, ура теперь секции до восьми вечера. Мамы, вы готовы к празднику каждый день?" — не скрывая иронии, поздравила пользователей с Днем знаний Ксения Бородина. В школу она проводила дочек — Марусю и Теону.
Сын Дмитрия Певцова – кадет. Звездный отец выложил фото 14-летнего Елисея в форме и записал видео с поздравлениями.
"Знание — сила, которая преодолеет все невзгоды, пандемии и экономические неурядицы. Наши дети — это наша будущая опора, надежда всей страны", — считает актер.
Юлия Барановская разместила несколько фото с сыном Арсением. Мальчик пошел в третий класс.
"Каждый год 1-го сентября думаю о том, как быстро летит время, кажется, еще вчера сама с бантами на голове и цветами в руках шла в школу", — вспоминает ведущая.
Ее дочь Яна в этом году пошла в седьмой класс. Знаменитость также поделилась снимками, на которых она позирует вместе с дочерью.
Саша, внучка Ларисы Долиной, уже в четвертом классе. Звездная бабушка часто публикует фото своей наследницы, и вызывает критику в Сети. На этот раз комментаторы оказались сдержанными, а Долина сделала общее пожелание для всех школьников.
"Вот такая у нас серьезная барышня в школу собралась… Как же быстро летит время… Пусть всем нашим детям учеба будет только в радость, чтобы школу они всегда вспоминали добрым словом", — поздравила пользователей певица.
Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, подрос на четыре сантиметра, о чем продюсер рассказала в праздничном посте. Маленький Саша пошел во второй класс.
"Несмотря на сложный режим и расписание своих тренировок, Саша получает полный объем знаний и учится очень хорошо, у него много друзей!" — пишет продюсер.
Снимками с линейки на 1-ое сентября поделилась и Агата Муцениеце. День знаний она отмечает вместе со своими детьми — Тимофеем и Мией.
"Первый раз во второй и нулевой класс! Всех с праздником!" — радуется актриса.
"Моя любовь! Моя первоклашка", — пишет недавно ставшая во второй раз мамой Мария Горбань. В школу пошла ее шестилетняя дочка Стефания.
"Деткам легкости, а родителям терпения!" — желает Эвелина Бледанс. Ее сын Семен идет в третий класс. Артистка поделились снимками и видео с линейки.
Олег Газманов проводил 17-летнюю дочь Марианну в последний класс.
"Будь счастлива, мой рыжик. И пусть школьные годы вспоминаются у тебя и у всех, как самые счастливые!" — написал растроганный певец в своем микроблоге.
С Днем знаний учеников поздравил и Александр Ревва.
"Первоклашек и всех других клашек с Днем знаний!" — пишет актер. В школу он отправил свою старшую дочь — восьмилетнюю Амели.
Дизайнер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 18:50Шоубиз
"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей
 
ШоубизДетиЗнаменитостиДмитрий ПевцовЛариса ДолинаЮлия БарановскаяАгата МуцениецеМария ГорбаньКсения БородинаЭвелина БледансЕвгений ПлющенкоЯна РудковскаяФилипп КиркоровОлег ГазмановАлександр Ревва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Лента новостейМолния