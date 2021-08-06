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Шоубиз
https://ria.ru/20210806/gorban-1744625215.html
Мария Горбань стала мамой во второй раз
Мария Горбань стала мамой во второй раз - РИА Новости, 06.08.2021
Мария Горбань стала мамой во второй раз
Мария Горбань вновь стала мамой. Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:52
2021-08-06T10:52
шоубиз
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знаменитости
мария горбань
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мария Горбань вновь стала мамой. Об этом она сообщила в личном микроблоге. Актриса опубликовала снимки, на которых показано, как она обнимает новорожденного. "Любовь рождает любовь!", — пишет Горбань.Судя по публикации артистки, пятого августа у нее родился сын. Мальчика назвали Нилан. Ребенок появился на свет в одной из клиник в США. Отец мальчика — муж Марии оператор Кирилл Зоткин. У актрисы также есть шестилетняя дочь Стефания, рожденная в браке с Олегом Филатовым.В комментариях к посту Горбань поздравили селебрити и фанаты. "Машуня! Ура! Поздравляю!" — написала Вера Брежнева. "Ура! Машенька, поздравляю, это такое волшебство", "Мария! Наилучшие пожелания", "Поздравляем с рождением малыша! Здоровья огромного вам и сыночку", — отреагировали пользователи. Недавно отцом стал Иван Янковский.
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дети, знаменитости, мария горбань
10:52 06.08.2021
 

Мария Горбань стала мамой во второй раз

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Мария Горбань
Актриса Мария Горбань - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мария Горбань вновь стала мамой. Об этом она сообщила в личном микроблоге.
Актриса опубликовала снимки, на которых показано, как она обнимает новорожденного.
"Любовь рождает любовь!", — пишет Горбань.
Судя по публикации артистки, пятого августа у нее родился сын. Мальчика назвали Нилан. Ребенок появился на свет в одной из клиник в США. Отец мальчика — муж Марии оператор Кирилл Зоткин.
У актрисы также есть шестилетняя дочь Стефания, рожденная в браке с Олегом Филатовым.
В комментариях к посту Горбань поздравили селебрити и фанаты.
"Машуня! Ура! Поздравляю!" — написала Вера Брежнева.
"Ура! Машенька, поздравляю, это такое волшебство", "Мария! Наилучшие пожелания", "Поздравляем с рождением малыша! Здоровья огромного вам и сыночку", — отреагировали пользователи.
Недавно отцом стал Иван Янковский.
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