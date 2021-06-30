Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210630/yankovskiy-1739293088.html
У Ивана Янковского родился сын
У Ивана Янковского родился сын - РИА Новости, 30.06.2021
У Ивана Янковского родился сын
У Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Об этом актеры рассказали на своих страницах в Instagram. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:06
2021-06-30T19:06
шоубиз
новости культуры
знаменитости
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148895/35/1488953562_0:263:3038:1972_1920x0_80_0_0_4c97e2fe1e3bf8461cf2352b481ff1c4.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. У Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Об этом актеры рассказали на своих страницах в Instagram. Артисты также поделились с пользователями снимками, на которых они изображены рядом с их ребенком. Судя по тому, как они подписали фото, 26 июня у них родился сын, которого назвали Олегом. "Это мальчик. Диана, я люблю тебя, ты герой и солнышко", — пишет актер. "Спасибо, что выбрал именно нас. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" — обратилась к сыну Пожарская. ⠀Пользователи поздравили Диану и Ивана с прибавлением в комментариях под их публикациями. "Я так радуюсь, будто это мой сын", "Неожиданно как. Поздравляем! Здоровье маме и малышу", "Как прекрасно — снова, Олег Иванович. Так трогательно!" — отреагировали подписчики. Иван Янковский – сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Его дедушка — Олег Янковский. Иван получил известность благодаря ролям в проектах "Текст", "Топи" и других. Недавно Юлианна Караулова сообщила, что стала мамой.
https://ria.ru/20210630/gadot-1739181246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148895/35/1488953562_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_2d8d5e4c4e078973e8c5a3b175800fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, дети

У Ивана Янковского родился сын

19:06 30.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛауреат премии в номинации "Лучшая мужская роль в кино" в фильме "Дама Пик" актер Иван Янковский на 15-й церемонии вручения премии "Золотой Орел"
Лауреат премии в номинации Лучшая мужская роль в кино в фильме Дама Пик актер Иван Янковский на 15-й церемонии вручения премии Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. У Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Об этом актеры рассказали на своих страницах в Instagram.
Артисты также поделились с пользователями снимками, на которых они изображены рядом с их ребенком. Судя по тому, как они подписали фото, 26 июня у них родился сын, которого назвали Олегом.
"Это мальчик. Диана, я люблю тебя, ты герой и солнышко", — пишет актер.
"Спасибо, что выбрал именно нас. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" — обратилась к сыну Пожарская. ⠀
Пользователи поздравили Диану и Ивана с прибавлением в комментариях под их публикациями. "Я так радуюсь, будто это мой сын", "Неожиданно как. Поздравляем! Здоровье маме и малышу", "Как прекрасно — снова, Олег Иванович. Так трогательно!" — отреагировали подписчики.
Иван Янковский – сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Его дедушка — Олег Янковский. Иван получил известность благодаря ролям в проектах "Текст", "Топи" и других.
Недавно Юлианна Караулова сообщила, что стала мамой.
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 11:38Культура
Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостиДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
Лента новостейМолния