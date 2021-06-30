https://ria.ru/20210630/yankovskiy-1739293088.html

У Ивана Янковского родился сын

У Ивана Янковского родился сын - РИА Новости, 30.06.2021

У Ивана Янковского родился сын

У Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Об этом актеры рассказали на своих страницах в Instagram. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:06

2021-06-30T19:06

2021-06-30T19:06

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. У Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Об этом актеры рассказали на своих страницах в Instagram. Артисты также поделились с пользователями снимками, на которых они изображены рядом с их ребенком. Судя по тому, как они подписали фото, 26 июня у них родился сын, которого назвали Олегом. "Это мальчик. Диана, я люблю тебя, ты герой и солнышко", — пишет актер. "Спасибо, что выбрал именно нас. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" — обратилась к сыну Пожарская. ⠀Пользователи поздравили Диану и Ивана с прибавлением в комментариях под их публикациями. "Я так радуюсь, будто это мой сын", "Неожиданно как. Поздравляем! Здоровье маме и малышу", "Как прекрасно — снова, Олег Иванович. Так трогательно!" — отреагировали подписчики. Иван Янковский – сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Его дедушка — Олег Янковский. Иван получил известность благодаря ролям в проектах "Текст", "Топи" и других. Недавно Юлианна Караулова сообщила, что стала мамой.

https://ria.ru/20210630/gadot-1739181246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, дети