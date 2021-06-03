https://ria.ru/20210603/karaulova-1735487147.html
У Юлианны Карауловой родился первенец
У Юлианны Карауловой родился первенец - РИА Новости, 03.06.2021
У Юлианны Карауловой родился первенец
Юлианна Караулова впервые стала мамой. Об этом 33-летняя певица сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:05
2021-06-03T18:05
2021-06-03T18:05
шоубиз
5sta family
юлианна караулова
андрей черный
шоу-бизнес
дети
семья
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Юлианна Караулова впервые стала мамой. Об этом 33-летняя певица сообщила в личном Instagram-аккаунте. У исполнительницы родился мальчик. Имя первенца Юлианна пока не раскрывает. Отец мальчика — муж певицы, продюсер Андрей Черный.Караулова опубликовала две фотографии из роддома. На одном из снимков изображено, как она держит в руках младенца, а рядом с ними стоит ее супруг. "Дорогие наши пупсики! Поздравляем вас", "Хочется кричать в голос от счастья. Поздравляю наши любимые", "Как мило, очень за тебя рады!" — поздравили певицу пользователи.Караулова вышла в финал "Фабрики звезд-5", которая стартовала в 2004 году. С 2011 по 2015 она была солисткой группы 5sta Family. В сентябре 2016 вышел ее сольный альбом "Чувство Ю". В ноябре 2017 она выпустила альбом "Феномены", в 2019 — "Быть сильными".
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5sta family, юлианна караулова, андрей черный, шоу-бизнес, дети, семья
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Юлианна Караулова впервые стала мамой. Об этом 33-летняя певица сообщила
в личном Instagram-аккаунте.
У исполнительницы родился мальчик. Имя первенца Юлианна пока не раскрывает. Отец мальчика — муж певицы, продюсер Андрей Черный.
Караулова опубликовала две фотографии из роддома. На одном из снимков изображено, как она держит в руках младенца, а рядом с ними стоит ее супруг.
"Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!" — пишет Караулова.
"Дорогие наши пупсики! Поздравляем вас", "Хочется кричать в голос от счастья. Поздравляю наши любимые", "Как мило, очень за тебя рады!" — поздравили певицу пользователи.
Караулова вышла в финал "Фабрики звезд-5", которая стартовала в 2004 году. С 2011 по 2015 она была солисткой группы 5sta Family. В сентябре 2016 вышел ее сольный альбом "Чувство Ю". В ноябре 2017 она выпустила альбом "Феномены", в 2019 — "Быть сильными".