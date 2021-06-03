https://ria.ru/20210603/karaulova-1735487147.html

У Юлианны Карауловой родился первенец

У Юлианны Карауловой родился первенец - РИА Новости, 03.06.2021

У Юлианны Карауловой родился первенец

Юлианна Караулова впервые стала мамой. Об этом 33-летняя певица сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:05

2021-06-03T18:05

2021-06-03T18:05

шоубиз

5sta family

юлианна караулова

андрей черный

шоу-бизнес

дети

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Юлианна Караулова впервые стала мамой. Об этом 33-летняя певица сообщила в личном Instagram-аккаунте. У исполнительницы родился мальчик. Имя первенца Юлианна пока не раскрывает. Отец мальчика — муж певицы, продюсер Андрей Черный.Караулова опубликовала две фотографии из роддома. На одном из снимков изображено, как она держит в руках младенца, а рядом с ними стоит ее супруг. "Дорогие наши пупсики! Поздравляем вас", "Хочется кричать в голос от счастья. Поздравляю наши любимые", "Как мило, очень за тебя рады!" — поздравили певицу пользователи.Караулова вышла в финал "Фабрики звезд-5", которая стартовала в 2004 году. С 2011 по 2015 она была солисткой группы 5sta Family. В сентябре 2016 вышел ее сольный альбом "Чувство Ю". В ноябре 2017 она выпустила альбом "Феномены", в 2019 — "Быть сильными".

https://ria.ru/20210518/campbell-1732835968.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5sta family, юлианна караулова, андрей черный, шоу-бизнес, дети, семья