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Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом
Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом - РИА Новости, 01.09.2021
Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом
Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с началом нового учебного года. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:13
2021-09-01T10:13
2021-09-01T14:07
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с началом нового учебного года.Глава государства отметил, что если для старших школьников "все идет более или менее по накатанной" — происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение процесса, к которому они уже более-менее привыкли со второго-третьего класса, — то для первоклашек это новая страница в жизни."Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом", — заметил Путин.Он попросил всех остальных учащихся поддержать новичков и встретить их с особой теплотой.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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владимир путин, день знаний, общество, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
10:13 01.09.2021 (обновлено: 14:07 01.09.2021)
Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом
Президент Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил учащихся, их родителей и педагогов с началом нового учебного года.
"Ведь один из любимых праздников в стране — это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября — это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей", — сказал Путин на встрече с учениками школы Всероссийского детского центра "Океан".
Глава государства отметил, что если для старших школьников "все идет более или менее по накатанной" — происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение процесса, к которому они уже более-менее привыкли со второго-третьего класса, — то для первоклашек это новая страница в жизни.
"Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом", — заметил Путин.
Он попросил всех остальных учащихся поддержать новичков и встретить их с особой теплотой.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".