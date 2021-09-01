https://ria.ru/20210901/putin-1748112989.html

Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом

Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом - РИА Новости, 01.09.2021

Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом

Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с началом нового учебного года. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:13

2021-09-01T10:13

2021-09-01T14:07

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с началом нового учебного года.Глава государства отметил, что если для старших школьников "все идет более или менее по накатанной" — происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение процесса, к которому они уже более-менее привыкли со второго-третьего класса, — то для первоклашек это новая страница в жизни."Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом", — заметил Путин.Он попросил всех остальных учащихся поддержать новичков и встретить их с особой теплотой.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, день знаний, общество, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор