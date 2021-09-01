https://ria.ru/20210901/matvienko-1748161396.html

Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором

Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором - РИА Новости, 01.09.2021

Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний призвала учеников лицея №14 в Пензе хорошо учиться и раскрывать свои таланты, чтобы по примеру... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:55

2021-09-01T13:55

2021-09-01T13:55

общество

пензенская область

пенза

совет федерации рф

валентина матвиенко

день знаний

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний призвала учеников лицея №14 в Пензе хорошо учиться и раскрывать свои таланты, чтобы по примеру выпускника этого учреждения Олега Мельниченко в последующем возглавить регион, сообщила пресс-служба правительства области."Я очень прошу, чтобы вы хорошо учились, не огорчали своих учителей, родителей и бабушек… Вы, наверное, знаете, что Олег Владимирович Мельниченко - выпускник этой школы и сам по образованию учитель. Поэтому я уверена, что в Пензенской области вопросы образования, отношения к учителю, создания условий для детей всегда будут приоритетными. А для вас, ребята, это хороший пример того, какие возможности есть у каждого из вас, чтобы раскрыть свои таланты. И, может быть, сегодня среди вас - будущий губернатор Пензенской области", - цитирует Матвиенко пресс-служба.Врио губернатора Олег Мельниченко на торжественной линейке в лицее отметил, что в учреждении созданы современные условия, чтобы ученики получили качественное образование.После завершения линейки Матвиенко и Мельниченко посетили центр технического творчества, где были представлены проекты лицеистов, выполненные с использованием 3D-принтеров. Также в рамках достижений научно-технического творчества и проектной деятельности учащихся гостям презентовали работы в сфере робототехники, средства виртуальной реальности, лазертаг, картинги и дроны.Врио губернатора отметил, что техническим творчеством в регионе занимается большое количество детей, и подчеркнул, что задачей властей является максимальный охват дополнительным образованием всех желающих. Матвиенко, в свою очередь, заявила, что поддержка научно-исследовательской деятельности школьников будет оказываться и в дальнейшем.

https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html

пензенская область

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, день знаний, олег мельниченко