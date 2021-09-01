Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний призвала учеников лицея №14 в Пензе хорошо учиться и раскрывать свои таланты, чтобы по примеру выпускника этого учреждения Олега Мельниченко в последующем возглавить регион, сообщила пресс-служба правительства области.
"Я очень прошу, чтобы вы хорошо учились, не огорчали своих учителей, родителей и бабушек… Вы, наверное, знаете, что Олег Владимирович Мельниченко - выпускник этой школы и сам по образованию учитель. Поэтому я уверена, что в Пензенской области вопросы образования, отношения к учителю, создания условий для детей всегда будут приоритетными. А для вас, ребята, это хороший пример того, какие возможности есть у каждого из вас, чтобы раскрыть свои таланты. И, может быть, сегодня среди вас - будущий губернатор Пензенской области", - цитирует Матвиенко пресс-служба.
Врио губернатора Олег Мельниченко на торжественной линейке в лицее отметил, что в учреждении созданы современные условия, чтобы ученики получили качественное образование.
"Думаю, что, когда вы будете стоять здесь, на этой площадке, уже в качестве выпускников лицея, подготовленными к новой взрослой жизни, вы поймете, насколько важно получить хорошее, качественное школьное образование… Вы должны отлично учиться для того, чтобы выполнить все ваши желания, воплотить мечты", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
После завершения линейки Матвиенко и Мельниченко посетили центр технического творчества, где были представлены проекты лицеистов, выполненные с использованием 3D-принтеров. Также в рамках достижений научно-технического творчества и проектной деятельности учащихся гостям презентовали работы в сфере робототехники, средства виртуальной реальности, лазертаг, картинги и дроны.
Врио губернатора отметил, что техническим творчеством в регионе занимается большое количество детей, и подчеркнул, что задачей властей является максимальный охват дополнительным образованием всех желающих. Матвиенко, в свою очередь, заявила, что поддержка научно-исследовательской деятельности школьников будет оказываться и в дальнейшем.