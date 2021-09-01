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Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний призвала учеников лицея №14 в Пензе хорошо учиться и раскрывать свои таланты, чтобы по примеру... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:55
2021-09-01T13:55
общество
пензенская область
пенза
совет федерации рф
валентина матвиенко
день знаний
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний призвала учеников лицея №14 в Пензе хорошо учиться и раскрывать свои таланты, чтобы по примеру выпускника этого учреждения Олега Мельниченко в последующем возглавить регион, сообщила пресс-служба правительства области."Я очень прошу, чтобы вы хорошо учились, не огорчали своих учителей, родителей и бабушек… Вы, наверное, знаете, что Олег Владимирович Мельниченко - выпускник этой школы и сам по образованию учитель. Поэтому я уверена, что в Пензенской области вопросы образования, отношения к учителю, создания условий для детей всегда будут приоритетными. А для вас, ребята, это хороший пример того, какие возможности есть у каждого из вас, чтобы раскрыть свои таланты. И, может быть, сегодня среди вас - будущий губернатор Пензенской области", - цитирует Матвиенко пресс-служба.Врио губернатора Олег Мельниченко на торжественной линейке в лицее отметил, что в учреждении созданы современные условия, чтобы ученики получили качественное образование.После завершения линейки Матвиенко и Мельниченко посетили центр технического творчества, где были представлены проекты лицеистов, выполненные с использованием 3D-принтеров. Также в рамках достижений научно-технического творчества и проектной деятельности учащихся гостям презентовали работы в сфере робототехники, средства виртуальной реальности, лазертаг, картинги и дроны.Врио губернатора отметил, что техническим творчеством в регионе занимается большое количество детей, и подчеркнул, что задачей властей является максимальный охват дополнительным образованием всех желающих. Матвиенко, в свою очередь, заявила, что поддержка научно-исследовательской деятельности школьников будет оказываться и в дальнейшем.
https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html
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общество, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, день знаний, олег мельниченко
13:55 01.09.2021
 
Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День знаний призвала учеников лицея №14 в Пензе хорошо учиться и раскрывать свои таланты, чтобы по примеру выпускника этого учреждения Олега Мельниченко в последующем возглавить регион, сообщила пресс-служба правительства области.
"Я очень прошу, чтобы вы хорошо учились, не огорчали своих учителей, родителей и бабушек… Вы, наверное, знаете, что Олег Владимирович Мельниченко - выпускник этой школы и сам по образованию учитель. Поэтому я уверена, что в Пензенской области вопросы образования, отношения к учителю, создания условий для детей всегда будут приоритетными. А для вас, ребята, это хороший пример того, какие возможности есть у каждого из вас, чтобы раскрыть свои таланты. И, может быть, сегодня среди вас - будущий губернатор Пензенской области", - цитирует Матвиенко пресс-служба.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям
Врио губернатора Олег Мельниченко на торжественной линейке в лицее отметил, что в учреждении созданы современные условия, чтобы ученики получили качественное образование.
"Думаю, что, когда вы будете стоять здесь, на этой площадке, уже в качестве выпускников лицея, подготовленными к новой взрослой жизни, вы поймете, насколько важно получить хорошее, качественное школьное образование… Вы должны отлично учиться для того, чтобы выполнить все ваши желания, воплотить мечты", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
После завершения линейки Матвиенко и Мельниченко посетили центр технического творчества, где были представлены проекты лицеистов, выполненные с использованием 3D-принтеров. Также в рамках достижений научно-технического творчества и проектной деятельности учащихся гостям презентовали работы в сфере робототехники, средства виртуальной реальности, лазертаг, картинги и дроны.
Врио губернатора отметил, что техническим творчеством в регионе занимается большое количество детей, и подчеркнул, что задачей властей является максимальный охват дополнительным образованием всех желающих. Матвиенко, в свою очередь, заявила, что поддержка научно-исследовательской деятельности школьников будет оказываться и в дальнейшем.
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ОбществоПензенская областьПензаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоДень знанийОлег Мельниченко
 
 
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