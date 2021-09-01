https://ria.ru/20210901/kirkorov-1748196956.html

"Деньги портят отношения": Киркоров и Басков рассказали о дружбе

"Деньги портят отношения": Киркоров и Басков рассказали о дружбе - РИА Новости, 01.09.2021

"Деньги портят отношения": Киркоров и Басков рассказали о дружбе

Певец Филипп Киркоров в материале "Пятого канала" признался, что с Николаем Басковым они относятся друг к другу с теплом и уважением. Их регулярные "подколы" и... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:53

2021-09-01T16:53

2021-09-01T16:53

шоубиз

николай басков

филипп киркоров

знаменитости

дружба

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в материале "Пятого канала" признался, что с Николаем Басковым они относятся друг к другу с теплом и уважением. Их регулярные "подколы" и ироничные шутки основаны исключительно на дружбе.Киркоров отметил, что ради друзей готов пойти на многое, но никогда не даст денег в долг.Басков рассказал, что они регулярно пересекаются с Киркоровым на концертах: за один корпоратив звезды могут заработать около семи миллионов рублей."Бывают мероприятия, на которые, я знаю, что приглашают и меня, и Филиппа. И мы как бы ценовую политику соблюдаем, вот и все", — отметил Николай.Певцы стараются поддерживать имидж "вечных конкурентов" на сцене, но в жизни они не обижаются друг на друга. Киркоров даже заявил, что хочет быть похоронен рядом с "натуральным блондином".Недавно стало известно, что Киркоров восстановил отношения с другой звездой шоу-бизнеса – Светланой Лободой. Они помирились после громкого скандала.

https://ria.ru/20210820/kirkorov-1746516308.html

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николай басков, филипп киркоров, знаменитости, дружба