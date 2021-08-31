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Шоубиз
https://ria.ru/20210831/loboda-1748010652.html
Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала
Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала - РИА Новости, 31.08.2021
Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала
Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились на фестивале "Новая волна" в Сочи после громкого скандала, сообщает StarHit. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:58
2021-08-31T16:58
шоубиз
сочи
филипп киркоров
новая волна
светлана лобода
знаменитости
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились на фестивале "Новая волна" в Сочи после громкого скандала, сообщает StarHit.Артисты встретились за кулисами конкурса, а затем долго разговаривали в гримерке. Звезды не делали никаких публичных заявлений, однако вместе отправились на день рождения блогера Елены Блиновской на Алтай.Поводом для скандала между ними послужило высказывание продюсера Лободы Нателлы Крапивиной. Она неосторожно высказалась по поводу совместного выхода Киркорова и рэпера Dava на премии "Муз-ТВ". В комментариях под их фотографией она написала, что раньше таких "расчленяли на шашлыки".В ответ Филипп записал видео, в котором отчитал Крапивину, а заодно и ее подопечную Светлану. Он намекнул, что ее сценический номер очень похож на выступление американской певицы Бейонсе.Конфликт продолжался несколько дней, а затем Нателла прекратила свое сотрудничество с Лободой. Артистка отметила, что считает недопустимыми такие высказывания бывшего продюсера.
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сочи, филипп киркоров, новая волна, светлана лобода, знаменитости
16:58 31.08.2021
 

Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала

© РИА Новости / Екатерина Лызлова, Максим БлиновСветлана Лобода и Филипп Киркоров
Светлана Лобода и Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова, Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились на фестивале "Новая волна" в Сочи после громкого скандала, сообщает StarHit.
Артисты встретились за кулисами конкурса, а затем долго разговаривали в гримерке. Звезды не делали никаких публичных заявлений, однако вместе отправились на день рождения блогера Елены Блиновской на Алтай.
Поводом для скандала между ними послужило высказывание продюсера Лободы Нателлы Крапивиной. Она неосторожно высказалась по поводу совместного выхода Киркорова и рэпера Dava на премии "Муз-ТВ". В комментариях под их фотографией она написала, что раньше таких "расчленяли на шашлыки".
В ответ Филипп записал видео, в котором отчитал Крапивину, а заодно и ее подопечную Светлану. Он намекнул, что ее сценический номер очень похож на выступление американской певицы Бейонсе.
Конфликт продолжался несколько дней, а затем Нателла прекратила свое сотрудничество с Лободой. Артистка отметила, что считает недопустимыми такие высказывания бывшего продюсера.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Продюсер Лободы уволилась после скандала с Киркоровым
 
ШоубизСочиФилипп КиркоровНовая волнаСветлана ЛободаЗнаменитости
 
 
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