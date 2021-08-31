https://ria.ru/20210831/loboda-1748010652.html

Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала

Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала - РИА Новости, 31.08.2021

Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились после громкого скандала

Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились на фестивале "Новая волна" в Сочи после громкого скандала, сообщает StarHit. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:58

2021-08-31T16:58

2021-08-31T16:58

шоубиз

сочи

филипп киркоров

новая волна

светлана лобода

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748009950_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_c87314989234f1966f91264b4bce0c59.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Светлана Лобода и Филипп Киркоров помирились на фестивале "Новая волна" в Сочи после громкого скандала, сообщает StarHit.Артисты встретились за кулисами конкурса, а затем долго разговаривали в гримерке. Звезды не делали никаких публичных заявлений, однако вместе отправились на день рождения блогера Елены Блиновской на Алтай.Поводом для скандала между ними послужило высказывание продюсера Лободы Нателлы Крапивиной. Она неосторожно высказалась по поводу совместного выхода Киркорова и рэпера Dava на премии "Муз-ТВ". В комментариях под их фотографией она написала, что раньше таких "расчленяли на шашлыки".В ответ Филипп записал видео, в котором отчитал Крапивину, а заодно и ее подопечную Светлану. Он намекнул, что ее сценический номер очень похож на выступление американской певицы Бейонсе.Конфликт продолжался несколько дней, а затем Нателла прекратила свое сотрудничество с Лободой. Артистка отметила, что считает недопустимыми такие высказывания бывшего продюсера.

https://ria.ru/20210608/prodyuser-1736219832.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, филипп киркоров, новая волна, светлана лобода, знаменитости