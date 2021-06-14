Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210614/loboda-1736968580.html
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной - РИА Новости, 14.06.2021
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной
Певица Светлана Лобода отказалась от услуг продюсеров после прекращения работы с Нателлой Крапивиной. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:18
2021-06-14T17:18
шоубиз
давид манукян (dava)
светлана лобода
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155609/57/1556095719_0:110:2047:1261_1920x0_80_0_0_2b9503467a4074cc219ee0a7cf9dfc0c.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Певица Светлана Лобода отказалась от услуг продюсеров после прекращения работы с Нателлой Крапивиной. Об этом она сообщила в инстаграме. Комментируя недавний скандал между своим бывшим продюсером и Филиппом Киркоровым, Лобода назвала высказывания Крапивиной недопустимыми. "При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять", — написала певица. Она предположила, что Крапивина пожалела о произошедшем. "А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — добавила Лобода. Она поблагодарила бывшего продюсера за годы сотрудничества и подчеркнула, что всегда будет помнить об этом. "В моей жизни продюсеров больше не будет", — заключила певица. Скандал с участием Крапивиной произошел несколько дней назад. Экс-продюсер в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.Позднее Крапивина попыталась оправдаться за свои слова, назвав их "не самыми корректными", и обвинила Киркорова в привлечении и демонстрации "бесталанных паразитов".
https://ria.ru/20210610/krapivina-1736384950.html
https://ria.ru/20210609/manukyan-1736351697.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155609/57/1556095719_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_499742b8c235764433a9c91c5b7c97e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид манукян (dava), светлана лобода, филипп киркоров
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной
17:18 14.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Лобода отказалась от продюсеров после скандала Крапивиной с Киркоровым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Певица Светлана Лобода отказалась от услуг продюсеров после прекращения работы с Нателлой Крапивиной. Об этом она сообщила в инстаграме.
Комментируя недавний скандал между своим бывшим продюсером и Филиппом Киркоровым, Лобода назвала высказывания Крапивиной недопустимыми.
"При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять", — написала певица.
Она предположила, что Крапивина пожалела о произошедшем.
"А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — добавила Лобода.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 01:33Шоубиз
Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии
Она поблагодарила бывшего продюсера за годы сотрудничества и подчеркнула, что всегда будет помнить об этом.
"В моей жизни продюсеров больше не будет", — заключила певица.
Скандал с участием Крапивиной произошел несколько дней назад. Экс-продюсер в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.
Позднее Крапивина попыталась оправдаться за свои слова, назвав их "не самыми корректными", и обвинила Киркорова в привлечении и демонстрации "бесталанных паразитов".
Давид Манукян и Zivert - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 19:47Шоубиз
Манукян обвинил певицу Zivert в лицемерии за поддержку продюсера Лободы
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)Светлана ЛободаФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
Лента новостейМолния