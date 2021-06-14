https://ria.ru/20210614/loboda-1736968580.html
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной - РИА Новости, 14.06.2021
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной
Певица Светлана Лобода отказалась от услуг продюсеров после прекращения работы с Нателлой Крапивиной. Об этом она сообщила в инстаграме. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:18
2021-06-14T17:18
2021-06-14T17:18
шоубиз
давид манукян (dava)
светлана лобода
филипп киркоров
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Певица Светлана Лобода отказалась от услуг продюсеров после прекращения работы с Нателлой Крапивиной. Об этом она сообщила в инстаграме. Комментируя недавний скандал между своим бывшим продюсером и Филиппом Киркоровым, Лобода назвала высказывания Крапивиной недопустимыми. "При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять", — написала певица. Она предположила, что Крапивина пожалела о произошедшем. "А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — добавила Лобода. Она поблагодарила бывшего продюсера за годы сотрудничества и подчеркнула, что всегда будет помнить об этом. "В моей жизни продюсеров больше не будет", — заключила певица. Скандал с участием Крапивиной произошел несколько дней назад. Экс-продюсер в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.Позднее Крапивина попыталась оправдаться за свои слова, назвав их "не самыми корректными", и обвинила Киркорова в привлечении и демонстрации "бесталанных паразитов".
https://ria.ru/20210610/krapivina-1736384950.html
https://ria.ru/20210609/manukyan-1736351697.html
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давид манукян (dava), светлана лобода, филипп киркоров
Лобода впервые прокомментировала уход Крапивиной
Лобода отказалась от продюсеров после скандала Крапивиной с Киркоровым
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Певица Светлана Лобода
отказалась от услуг продюсеров после прекращения работы с Нателлой Крапивиной. Об этом она сообщила в инстаграме.
Комментируя недавний скандал между своим бывшим продюсером и Филиппом Киркоровым
, Лобода назвала высказывания Крапивиной недопустимыми.
"При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять", — написала певица.
Она предположила, что Крапивина пожалела о произошедшем.
"А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", — добавила Лобода.
Она поблагодарила бывшего продюсера за годы сотрудничества и подчеркнула, что всегда будет помнить об этом.
"В моей жизни продюсеров больше не будет", — заключила певица.
Скандал с участием Крапивиной произошел несколько дней назад. Экс-продюсер в комментариях под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна
с премии "Муз-ТВ" написала, что "раньше таких расчленяли на шашлыки". В ответ на это Киркоров жестко раскритиковал Крапивину и намекнул на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе. Затем Крапивина объявила о расторжении контракта с Лободой и об уходе из шоу-бизнеса, подчеркнув, что не хочет иметь "ни малейшего отношения" к эстраде.
Позднее Крапивина попыталась оправдаться за свои слова, назвав их "не самыми корректными", и обвинила Киркорова в привлечении и демонстрации "бесталанных паразитов".