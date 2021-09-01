https://ria.ru/20210901/genotsid-1748104228.html

Белоруссия заявила об отказе Литвы в помощи по делу о геноциде в годы войны

Белоруссия заявила об отказе Литвы в помощи по делу о геноциде в годы войны - РИА Новости, 01.09.2021

Белоруссия заявила об отказе Литвы в помощи по делу о геноциде в годы войны

Вильнюс отказал Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:48

2021-09-01T08:48

2021-09-01T09:51

в мире

литва

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

генеральная прокуратура белоруссии

генпрокуратура литвы

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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Вильнюс отказал Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба белорусского надзорного ведомства.В обращении за содействием запрашивающая сторона указала, что следствие пытается установить факты совершения нацистами и их пособниками "действий по планомерному уничтожению советских граждан". По данным ведомства, Белоруссия среди прочего проинформировала литовские власти, что изучает сведения о карательных операциях, разрушении населенных пунктов, насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, уточняет официальные данные о количестве погибших мирных граждан. "В частности, белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского Мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных — Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики)", — указали в пресс-службе.В ведомстве обратили внимание, что Генпрокуратура Литвы, "игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на статью 19 Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан".При этом в Генпрокуратуре уверены, что их литовские коллеги "фактически способствуют укрывательству нацистских преступников от правосудия".В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить доказательства своей позиции в международный трибунал.

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html

https://ria.ru/20210825/terrorizm-1747157756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), генеральная прокуратура белоруссии, генпрокуратура литвы