08:48 01.09.2021 (обновлено: 09:51 01.09.2021)
Белоруссия заявила об отказе Литвы в помощи по делу о геноциде в годы войны
Генпрокуратура Белоруссии заявила об отказе Литвы в помощи по делу о геноциде в годы войны
© Sputnik / Виктор ТолочкоМемориальный комплекс "Курган Славы" под Минском
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Вильнюс отказал Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба белорусского надзорного ведомства.
В обращении за содействием запрашивающая сторона указала, что следствие пытается установить факты совершения нацистами и их пособниками "действий по планомерному уничтожению советских граждан".
По данным ведомства, Белоруссия среди прочего проинформировала литовские власти, что изучает сведения о карательных операциях, разрушении населенных пунктов, насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, уточняет официальные данные о количестве погибших мирных граждан.
"В частности, белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского Мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных — Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики)", — указали в пресс-службе.
В ведомстве обратили внимание, что Генпрокуратура Литвы, "игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на статью 19 Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан".
При этом в Генпрокуратуре уверены, что их литовские коллеги "фактически способствуют укрывательству нацистских преступников от правосудия".
В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить доказательства своей позиции в международный трибунал.
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