https://ria.ru/20210901/bayden-1748242406.html

Байден заявил, что обсудит с Зеленским меры поддержки Украины

Байден заявил, что обсудит с Зеленским меры поддержки Украины - РИА Новости, 01.09.2021

Байден заявил, что обсудит с Зеленским меры поддержки Украины

Президент США Джозеф Байден заявил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины для ее полной евроинтеграции, об... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:42

2021-09-01T21:42

2021-09-01T21:54

в мире

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сша

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верховная рада украины

россия

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джозеф Байден заявил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины для ее полной евроинтеграции, об этом президент США заявил, открывая переговоры с украинским коллегой в Белом доме."Сегодня мы обсудим, как США могут продолжить поддерживать Украину по мере продвижения ее программы демократических реформ для продвижения ее полной интеграции в Европу", - сказал Байден перед началом переговоров с Зеленским.Президент США подчеркнул, что "США остаются привержены суверенитету и территориальной целостности (Украины – ред.) перед лицом российской агрессии и поддерживают чаяния Украины об евроинтеграции".Зеленский находится с рабочим визитом в США. Его переговоры с Байденом проходят в узком и расширенном составе.Отношения Москвы с Киевом и странами Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, а вопрос Крыма называет закрытым окончательно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html

https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html

украина

сша

киев

россия

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, киев, верховная рада украины, россия