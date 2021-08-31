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"Родина" предложила ввести визовый режим со станами Центральной Азии
"Родина" предложила ввести визовый режим со станами Центральной Азии - РИА Новости, 31.08.2021
"Родина" предложила ввести визовый режим со станами Центральной Азии
Партия "Родина" предлагает ввести временный визовый режим с государствами Центральной Азии, в том числе с Афганистаном, заявил кандидат в депутаты Госдумы... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:04
2021-08-31T22:16
политика
виза
таджикистан
афганистан
госдума рф
яблоко
олег пахолков
коммунисты россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Партия "Родина" предлагает ввести временный визовый режим с государствами Центральной Азии, в том числе с Афганистаном, заявил кандидат в депутаты Госдумы федеральной части списка партии Олег Пахолков.Население Афганистана выросло в два с половиной раза "за 48 лет нескончаемой войны", заявил он в ходе дебатов на телеканале "Россия 24"."Три поколения мальчиков выросло с автоматами в руках. Сегодня в среднем 10 миллионов людей в Афганистане становятся беженцами, которые покидают эту страну. Несколько миллионов из них приедут в Киргизию, в Таджикистан, в наши бывшие советские республики", - заявил он.Пахолков полагает, что эти страны не смогут справиться с таким наплывом беженцев."Несколько миллионов на территории этих государств будут голодные, холодные, без медицинского обслуживания, без чувства справедливости. Это прекрасный рассадник терроризма", - пояснил он свою позицию.Он выразил опасение, что они смогут получить гражданство соседних с Россией стран и приехать в РФ."Предложение партии "Родина" сегодня – немедленно вводить временный визовый режим с этими государствами. Да, возможно, мягкий, мы-то понимаем, что это дружественные нам государства. Но если мы сегодня не остановим их, количество террористов, которые пройдут на нашу территорию уже с союзными нам паспортами, будет огромное количество", - резюмировал кандидат.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, виза, таджикистан, афганистан, госдума рф, яблоко, олег пахолков, коммунисты россии, россия
22:04 31.08.2021 (обновлено: 22:16 31.08.2021)
 
"Родина" предложила ввести визовый режим со станами Центральной Азии

Партия "Родина" предложила ввести временный визовый режим со странами Центральной Азии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСъезд политической партии "Родина" в Москве. 27 декабря 2017
Съезд политической партии Родина в Москве. 27 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Партия "Родина" предлагает ввести временный визовый режим с государствами Центральной Азии, в том числе с Афганистаном, заявил кандидат в депутаты Госдумы федеральной части списка партии Олег Пахолков.
Население Афганистана выросло в два с половиной раза "за 48 лет нескончаемой войны", заявил он в ходе дебатов на телеканале "Россия 24".
"Три поколения мальчиков выросло с автоматами в руках. Сегодня в среднем 10 миллионов людей в Афганистане становятся беженцами, которые покидают эту страну. Несколько миллионов из них приедут в Киргизию, в Таджикистан, в наши бывшие советские республики", - заявил он.
Пахолков полагает, что эти страны не смогут справиться с таким наплывом беженцев.
"Несколько миллионов на территории этих государств будут голодные, холодные, без медицинского обслуживания, без чувства справедливости. Это прекрасный рассадник терроризма", - пояснил он свою позицию.
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Он выразил опасение, что они смогут получить гражданство соседних с Россией стран и приехать в РФ.
"Предложение партии "Родина" сегодня – немедленно вводить временный визовый режим с этими государствами. Да, возможно, мягкий, мы-то понимаем, что это дружественные нам государства. Но если мы сегодня не остановим их, количество террористов, которые пройдут на нашу территорию уже с союзными нам паспортами, будет огромное количество", - резюмировал кандидат.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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ПолитикаВизаТаджикистанАфганистанГосдума РФЯблокоОлег ПахолковКоммунисты РоссииРоссия
 
 
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