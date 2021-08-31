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Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза
Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза - РИА Новости, 31.08.2021
Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза
Включение поливитаминов в рацион ребенка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами: мясом,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:23
2021-08-31T10:53
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Включение поливитаминов в рацион ребенка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами, кашами, злаками - тогда и гиповитаминоза удастся избежать, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Безусловно, включение поливитаминов в рацион ребёнка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами - тогда и гиповитаминоза удастся избежать. Например, железо гораздо лучше усваивается из красного мяса, а жирорастворимые витамины А, Д, Е – из мяса, яиц и рыбы. Нерафинированные (необработанные) зерновые культуры являются незаменимым источником витаминов группы В. Рацион ребёнка обязательно должен включать мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, каши, злаки", - рассказал Османов.При этом врач отметил, что нерациональное питание приводит к тому, что современные дети всё чаще испытывают недостаток во многих питательных веществах, важных для их гармоничного развития. Частое употребление замороженных, высококалорийных, рафинированных, термически обработанных, готовых к употреблению продуктов, фаст-фуда в сочетании с пассивным образом жизни некоторых детей может привести не только к гиповитаминозу, но и ожирению.По его словам, вопрос вреда генно-модифицированных продуктов остается открытым, а использование гербицидов и удобрений может способствовать развитию аллергических реакций в организме ребёнка.Педиатр подчеркнул, что важно сформировать правильное отношение у ребенка к сладостям, не ограничивая полностью их употребление. "Например, газированные сладкие напитки содержат не только красители и огромное количество сахара, но и зачастую и очень вредные вещества, такие как ортофосфорная кислота, способствующая вымыванию из организма кальция и витаминов. А вот компоты собственного приготовления будут очень полезны. Натуральное мороженое, произведенное по государственным стандартам, может быть полезным лакомством, но мороженое с красителями, заменителями вкуса никакой пользы организму не принесёт, может, например, вызвать высыпания у ребёнка или раздражение мочевого пузыря", - рассказал он.
https://ria.ru/20210407/deti-1727123502.html
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общество, исмаил османов, здоровье, детские вопросы, социальный навигатор
09:23 31.08.2021 (обновлено: 10:53 31.08.2021)
 
Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза

Педиатр Исмаил Османов рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсмаил Османов
Исмаил Османов - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Включение поливитаминов в рацион ребенка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами, кашами, злаками - тогда и гиповитаминоза удастся избежать, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"Безусловно, включение поливитаминов в рацион ребёнка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами - тогда и гиповитаминоза удастся избежать. Например, железо гораздо лучше усваивается из красного мяса, а жирорастворимые витамины А, Д, Е – из мяса, яиц и рыбы. Нерафинированные (необработанные) зерновые культуры являются незаменимым источником витаминов группы В. Рацион ребёнка обязательно должен включать мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, каши, злаки", - рассказал Османов.
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При этом врач отметил, что нерациональное питание приводит к тому, что современные дети всё чаще испытывают недостаток во многих питательных веществах, важных для их гармоничного развития. Частое употребление замороженных, высококалорийных, рафинированных, термически обработанных, готовых к употреблению продуктов, фаст-фуда в сочетании с пассивным образом жизни некоторых детей может привести не только к гиповитаминозу, но и ожирению.
"При составлении рациона питания важнее ориентироваться на качество продуктов, нежели на их калорийность. Пожалуй, наибольший вред здоровью наносит практика тщательной очистки или рафинирования продуктов питания. В ходе такой обработки цельная пища разделяется на составные части, отбрасываются многие компоненты, богатые питательными веществами. Доля рафинированных продуктов, трансгенных жиров, которые зашлаковывают организм и являются канцерогенами, в нашем рационе постоянно растет. Не менее опасны и продукты, содержащие красители, усилители или заменители вкусов и консерванты. С одной стороны, консерванты предохраняют продукты от порчи, однако, с другой, уничтожают полезную микрофлору кишечника", - рассказал Османов.
По его словам, вопрос вреда генно-модифицированных продуктов остается открытым, а использование гербицидов и удобрений может способствовать развитию аллергических реакций в организме ребёнка.
Педиатр подчеркнул, что важно сформировать правильное отношение у ребенка к сладостям, не ограничивая полностью их употребление. "Например, газированные сладкие напитки содержат не только красители и огромное количество сахара, но и зачастую и очень вредные вещества, такие как ортофосфорная кислота, способствующая вымыванию из организма кальция и витаминов. А вот компоты собственного приготовления будут очень полезны. Натуральное мороженое, произведенное по государственным стандартам, может быть полезным лакомством, но мороженое с красителями, заменителями вкуса никакой пользы организму не принесёт, может, например, вызвать высыпания у ребёнка или раздражение мочевого пузыря", - рассказал он.
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