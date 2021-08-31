https://ria.ru/20210831/pitanie-1747936015.html

Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза

Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза - РИА Новости, 31.08.2021

Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза

Включение поливитаминов в рацион ребенка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами: мясом,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:23

2021-08-31T09:23

2021-08-31T10:53

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Включение поливитаминов в рацион ребенка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами, кашами, злаками - тогда и гиповитаминоза удастся избежать, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Безусловно, включение поливитаминов в рацион ребёнка после консультации с врачом полезно, но намного полезнее и эффективнее кормить ребенка натуральными продуктами - тогда и гиповитаминоза удастся избежать. Например, железо гораздо лучше усваивается из красного мяса, а жирорастворимые витамины А, Д, Е – из мяса, яиц и рыбы. Нерафинированные (необработанные) зерновые культуры являются незаменимым источником витаминов группы В. Рацион ребёнка обязательно должен включать мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, каши, злаки", - рассказал Османов.При этом врач отметил, что нерациональное питание приводит к тому, что современные дети всё чаще испытывают недостаток во многих питательных веществах, важных для их гармоничного развития. Частое употребление замороженных, высококалорийных, рафинированных, термически обработанных, готовых к употреблению продуктов, фаст-фуда в сочетании с пассивным образом жизни некоторых детей может привести не только к гиповитаминозу, но и ожирению.По его словам, вопрос вреда генно-модифицированных продуктов остается открытым, а использование гербицидов и удобрений может способствовать развитию аллергических реакций в организме ребёнка.Педиатр подчеркнул, что важно сформировать правильное отношение у ребенка к сладостям, не ограничивая полностью их употребление. "Например, газированные сладкие напитки содержат не только красители и огромное количество сахара, но и зачастую и очень вредные вещества, такие как ортофосфорная кислота, способствующая вымыванию из организма кальция и витаминов. А вот компоты собственного приготовления будут очень полезны. Натуральное мороженое, произведенное по государственным стандартам, может быть полезным лакомством, но мороженое с красителями, заменителями вкуса никакой пользы организму не принесёт, может, например, вызвать высыпания у ребёнка или раздражение мочевого пузыря", - рассказал он.

https://ria.ru/20210407/deti-1727123502.html

https://ria.ru/20210831/dieta-1747917302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, исмаил османов, здоровье, детские вопросы, социальный навигатор