Лавров призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных
Глава МИД России Лавров призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия на разных уровнях посылает сигнал Азербайджану и призывает освободить военнопленных без дополнительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что в заявлении 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот момент. Сейчас Азербайджан удерживает значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там после того, как заявление вступило в силу и была достигнута договоренность о прекращении любых враждебных действий.
"Тем не менее, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом (Ильхамом) Алиевым, и на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий. Потому что это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает, и, конечно, это было бы важным гуманитарным шагом. Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Любые меры доверия, не только эта, но и вот встречная мера, которую Армения осуществила - передача карт минных полей - мы это активно поддержали", - добавил глава МИД РФ.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.