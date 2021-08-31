https://ria.ru/20210831/mid-1748026189.html

Лавров призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных

Лавров призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных - РИА Новости, 31.08.2021

Лавров призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных

Россия на разных уровнях посылает сигнал Азербайджану и призывает освободить военнопленных без дополнительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:23

2021-08-31T16:23

2021-08-31T16:23

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армения

азербайджан

мид армении

сергей лавров

россия

арарат мирзоян

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия на разных уровнях посылает сигнал Азербайджану и призывает освободить военнопленных без дополнительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что в заявлении 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот момент. Сейчас Азербайджан удерживает значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там после того, как заявление вступило в силу и была достигнута договоренность о прекращении любых враждебных действий."Тем не менее, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом (Ильхамом) Алиевым, и на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий. Потому что это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает, и, конечно, это было бы важным гуманитарным шагом. Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Любые меры доверия, не только эта, но и вот встречная мера, которую Армения осуществила - передача карт минных полей - мы это активно поддержали", - добавил глава МИД РФ.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html

https://ria.ru/20210831/armeniya-1748025304.html

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в мире, армения, азербайджан, мид армении, сергей лавров, россия, арарат мирзоян