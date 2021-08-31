https://ria.ru/20210831/lomidze-1747893656.html

Майя Ломидзе: россияне перестали планировать путешествия надолго вперед

Майя Ломидзе: россияне перестали планировать путешествия надолго вперед - РИА Новости, 31.08.2021

Майя Ломидзе: россияне перестали планировать путешествия надолго вперед

Несмотря на постепенное открытие туризма в других государствах, россияне продолжают путешествовать по своей стране, выбирая как популярные Краснодарский край и... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:00

2021-08-31T11:00

2021-08-31T11:01

интервью

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туризм

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Несмотря на постепенное открытие туризма в других государствах, россияне продолжают путешествовать по своей стране, выбирая как популярные Краснодарский край и Крым, так и менее изученные, например, Приморье и Колыму. Развитие туристического потенциала регионов станет одной из тем Восточного экономического форума: чего не хватает Дальнему Востоку для привлечения туристов, почему путешественникам не позволят "вытоптать" уникальную природу региона, а также об итогах летнего сезона в РФ и выездного туризма в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2021 рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Беседовала Марина Первухина.– Давайте сначала поговорим о российском туризме в целом. Можете подвести предварительные итоги летнего туристического сезона, каким был турпоток в стране, какие регионы оказались наиболее посещаемыми?– Краснодарский край, Крым, Калининград, Санкт-Петербург, Алтай и Тюмень – вот лидеры летнего сезона. Краснодарский край впереди, даже несмотря на все запреты местных властей. Говоря о показателях в целом, мы очень надеемся, что за сентябрь они дотянут до результатов 2019 года, но пока совокупный поток самостоятельных и организованных туристов на 10% ниже, чем в доковидный период. Мы видим, что летний сезон в этом году будет лучше, чем в 2020 году, скажем, где-то на 20%.Хорошие показатели демонстрирует Крым, который за семь месяцев принял 5,7 миллиона туристов, что на 27% выше аналогичного периода 2019 года. Большие планы у Калининграда, который в 2021 году могут посетить 2 миллиона туристов, тогда как в прошлом году их было 1,3 миллиона.– Как себя показал четвертый этап кешбэка, продажи по которому закончились 31 августа? Стало ли проведение четвертого этапа кешбэка мерой поддержки отрасли?– Осенний кешбэк не сделал погоды в продажах. Изначально продажи по акции с ним должны были закончиться 31 июля. Но в условиях волнообразно вводимых ковидных ограничений спрос на туры на осень в июне и июле был крайне слабым. Учитывая, что технически тур по России можно купить хоть завтра, а цены на осень всегда ниже летних, большинство туристов откладывали принятие решения о покупке путевки или бронировании отеля. Продление окна продаж по четвертой акции кешбэка поддержало бронирования. И все же спрос на нее не слишком высок по сравнению с весенне-летней акцией. Доля проданных туров с кешбэком составляет 5-7% от проданных туров на октябрь-декабрь.– Следует ли проводить новый этап туристического кешбэка, или эта мера поддержки уже себя исчерпала?– Кешбэк себя оправдал. По нашей оценке, очень многие регионы за счет него получили по 20-25% дополнительного турпотока. У этой акции есть и положительная оценка со стороны президента страны. Звучали мнения, что ее нужно расширить на весь год. Но я думаю, что все же не стоит в нее включать июль-август, это ведь пик сезона, точно так же, как и новогодние праздники. Мера себя не исчерпала, и пользоваться ею нужно так же, как раньше.– Если говорить о выездном туризме, сколько россиян посетили с начала года Турцию и ее курорты? Какие показатели демонстрирует Египет, и можно ли ожидать снижения цен на туры в эту страну?– Российские туристы снова лидеры на турецком рынке: 1,5 миллиона наших соотечественников посетили эту страну по данным на конец июля, причем 800 тысяч из них приехали только в июле. В августе, как мы оцениваем, было еще больше.Что касается Египта, цены на поездки в страну оказались выше, чем этого ждал рынок. Но все самолеты тем не менее были загружены. Стоимость недельных туров на одного человека составляла порядка 50-60 тысяч рублей. Но цены могут снизиться на 20-25% благодаря тому, что уже более 40 городов получили разрешения на полеты в Египет. Однако все еще спрос на поездки в Египет выше, чем предложение. Все ожидают возобновление чартеров. Надеюсь, что решение по ним может быть принято уже в осеннем сезоне.– Как вы оцениваете состояние туристической отрасли в настоящее время, насколько сложно туроператорам работать в условиях пандемии?– Компании достаточно быстро подстроились под кризисную ситуацию, которая и продолжает оставаться таковой. Ситуация остается непростой, несмотря на то, что туроператоры сумели приноровиться, сохранить персонал, открыть новые направления, преимущественно внутри страны. Однако снижение доходности больше чем на 70% по сравнению с 2019 годом – это существенный фактор, который влияет на весь рынок. Ситуация стабильная, но на грани.– Требуются ли туристической отрасли дополнительные меры поддержки? Какие?– Оптимальной мерой поддержки было бы продление постановления правительства №1073 (возможность получить равнозначный тур за отмененную из-за пандемии поездку, сейчас такую путевку можно получить до конца 2021 года – ред.). Больше ничего не нужно. Авиакомпаниям разрешили не возвращать деньги пассажирам и использовать ваучеры до 2023 года. Было бы хорошо, если бы подобное было позволено и туротрасли.По данным Ростуризма, в настоящее время задолженность туроператоров перед путешественниками составляет около 7 миллиардов рублей. Но сегодня вопрос не в том, смогут ли туроператоры вернуть эти деньги. Некоторые туристы не хотят денег, им нужен тот продукт, за который они заплатили. Они понимают, что вернув деньги, уже не смогут купить тот же тур. Стоимость зарубежного отдыха, за исключением Турции, заметно подорожала по сравнению с 2019 годом.– Готовятся ли россияне к зимнему туристическому сезону? Как идут продажи туров на новогодние праздники?– Новогодних продаж практически нет. Есть единичные продажи на Красную поляну в Сочи. Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед. В лучшем случае можно ожидать оживления спроса в октябре. Но самые большие надежды мы все же возлагаем на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы. Нашего туриста не пугают большие расстояния и не всегда высокий комфорт. Но ковидные ограничения тормозят развитие отрасли, очень важной для каждого россиянина и для всей страны.– Мы встречаемся в преддверии ВЭФ, давайте поговорим о Дальнем Востоке. Какие перспективы есть у региона с точки зрения развития туризма?– Все дальневосточные регионы интересны с точки зрения развития туризма, включая и неоднозначный по восприятию Магадан. Но это особенный туризм: в каждом регионе есть базовый продукт, есть что посмотреть и ради чего ехать в путешествие. Но в подавляющем большинстве случаев, этот продукт – не массовый. Нет смысла сравнивать Дальний Восток с другими популярными у россиян туристическими направлениями, это совершенно разные вещи. В России повсюду прекрасная природа, и на Кавказе, и на Урале, и на Северо-Западе, и в Сибири, но на Дальнем Востоке она особая, не похожая ни на что. Это словно другая планета. Там и арктический туризм иной, и круизы особенные, леса, нацпарки, горы, вулканы – все другое. На того, кто понимает специфику, это действует как сильный магнит.Говоря о перспективах развития туризма в регионах Дальнего Востока, нельзя не учитывать расстояния и, соответственно, транспортную доступность, причем не только доступность каждого из регионов Дальневосточного федерального округа, но и возможности по доставке туристов в ту или иную точку в самих регионах. За небольшим исключением, города или иные объекты, которые можно объединить в один маршрут, очень сильно удалены друг от друга. И это неизбежно приводит к высокой себестоимости продукта. Поэтому туризм в регионах Дальнего Востока развивается и будет развиваться, но он не может быть массовым в силу удаленности и высокой себестоимости.– Что нужно делать, чтобы туристы "не вытоптали" уникальные природные места на Дальнем Востоке, но в тоже время привлечь к нему внимание путешественников?– Для увеличения турпотока и его равномерного распределения в течение всего года необходимо периодически пересматривать отношение к стандартам и обеспечению полной безопасности туристов. Но при этом каждый турист, который собирается на Дальний Восток, должен быть уверен, что для него там безопасно. А каждый представитель туриндустрии, который работает на Дальнем Востоке, должен знать, что турист там точно ничего "не вытопчет".Одновременно с утверждением и соблюдением стандартов безопасности, нужна популяризация, понятное ценообразование и транспортная доступность. Поясню свою мысль: что такое Камчатка – сегодня знают все. А зачем ехать в Амурскую область или Хабаровский край, или Чукотку – об этом информации, мягко говоря, маловато. Удаленность, сложные климатические условия в виде перепада температур, штормов, снегопадов и даже землетрясений. Все это местные жители научились не замечать и принимать как данность. У них совершенно другой ритм жизни и отношения с природой. Из всего этого рождается некая автономность региона. Зачастую кажется, что это свой, закрытый для посторонних мир.Когда мы говорим про увеличение турпотока, мы, конечно же, помним про стандарты сервиса и безопасности, которые вынуждены подстраивать природу под запросы путешественника. И здесь надо отдать должное людям, которые любят свою землю и не допустят небрежного отношения к тем же тропам, особенно на территории нацпарков, даже ради больших денег. Поэтому, когда речь заходит о том, что нужно что-то изменить для удобства туристов, порой возникает недопонимание.– Чем Дальний Восток может привлечь туристов?– У каждого из регионов Дальнего Востока есть свое лицо, и оно неповторимо. В Центральном федеральном округе мы знаем, что нас напоят иван-чаем, отведут в храм, покажут усадьбу и накормят сушками или пряниками. Потому что это некие классические атрибуты туристического путешествия в подавляющем большинстве регионов России. Проблема в том, что эти атрибуты пора уже хотя бы чуть-чуть разнообразить. В случае с Дальним Востоком проблема другая – надо, чтобы о разнообразии в каждом из регионов округа узнало, как можно больше людей.Каждый регион там особенный. Владивосток – вольный, интернациональный город. Прежде всего, там есть, где отдохнуть. "Владивосток гастрономический" поражает неизвестными большинству россиян блюдами, но это абсолютно не то же самое, что турист может попробовать на Сахалине или Камчатке. Это хоть и морская, но другая кухня. А чего только стоит "Земля леопарда". Правда, говорят, что вероятность встретить этого хищника там такая же, как и в Москве, но это не столь важно, сама природа будоражит воображение.У Владивостока один образ, у Хабаровска другой, а Сахалин – вообще особая история. Это красные клены, цветущая сакура, сохранившиеся остатки японской архитектуры, маяк Анива, который многие видели на фотографиях. Но ни одна, даже самая художественная фотография не в силах передать атмосферу и пейзажи Охотского моря.Камчатка – даже если вдруг ограничат доставку в Долину гейзеров, там все равно три ближайших вулкана находятся в пригороде Петропавловск-Камчатского, и до них можно доехать на машине. Мурашки бегут по коже, когда видишь в центре города залив, а за спиной у тебя сразу три вулкана.Якутия – это мощнейшая энергетика реки Лена, Ленские столбы, сам Якутск, где добывают алмазы. Я перечислила пять регионов, а это пять разных туристических продуктов, и чтобы посмотреть каждый, нужна отдельная поездка.– Как в регионе обстоят дела с комфортабельными местами размещения и инфраструктурой вообще?– По-разному. Изо всех регионов Дальневосточного федерального округа в туристическом плане выделяется Приморский край. Он играет ведущую роль как координатор туристических инициатив во всем округе. Там возможен и пляжный, и культурно-познавательный туризм, и просто шопинг. Диапазон объектов и маршрутов широкий, но гостиничной базы все же не хватает даже с учетом того, что там проводятся такие крупные мероприятия, как Восточный экономический форум. Вот пример: в 2019 году туда приехало 50 тысяч человек, но в отелях их всех разместить не смогли.Комфортных средств размещения не хватает и на Камчатке. Там нет ни сетевых отелей, ни даже емких трех- или четырехзвездочных, поэтому сложно говорить о полноценном приеме относительно массового потока туристов. Но есть перспективы, как и на Сахалине, на котором примерно такая же история с отелями. Хотя, справедливости ради, имеющийся спрос на острове плюс-минус все же удовлетворяют спрос.У этих трех регионов есть, куда расти, и есть, кому эту инфраструктуру создавать. Нельзя сказать, что эти регионы работают на пределе своих возможностей. В июле и августе, в разгар сезона, все загружено, а в остальное время мест достаточно. Поэтому можно понять логику инвесторов: зачем что-то дополнительно строить, если стопроцентная загрузка всего два месяца в году. Но эта проблема решаема с увеличением информированности, транспортной доступности и понятного ценообразования.Если брать в качестве ориентира Приморский край, то каждый из перечисленных регионов может достичь такого же уровня, в течение условно трех-пяти лет при наличии политической воли и готовности к переменам.– Можно ли оценить турпоток на Дальний Восток в этом году?– Спрос на путешествия в Приморский край в 2020 году упал более чем в два раза. Владивосток в прошлом году принял почти 1,3 миллиона человек, тогда как в 2019 году их было 5,3 миллиона. Причина понятна: локдаун из-за коронавируса. Интересную статистику аэропорт Владивостока демонстрирует за шесть месяцев 2021 года – 743 тысячи человек, это уже больше, чем было в первом полугодии прошлого года. Если такая динамика сохранится, то к концу этого года показатели будут еще выше. Этому способствуют снятие локдауна и кешбэк, благодаря которому только в июне Приморье приняло 175 тысяч путешественников. Это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. На Сахалине и Камчатке в 2020 году по сравнению с предыдущим годом турпоток упал почти в два раза.Вообще, есть ощущение, что на Дальнем Востоке с осторожностью относятся к туристам из отдаленных от округа регионов. Да, именно Москва и Санкт-Петербург являются основными поставщиками туристов, но при этом в округе охотнее ориентируются на соседние и ближайшие регионы. Транспортная доступность их более высока, и туристам не надо тратить семь-восемь часов на перелет.

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https://ria.ru/20210809/keshbek-1745000739.html

https://ria.ru/20210809/podmoskove-1745042921.html

https://ria.ru/20200129/1563976383.html

https://ria.ru/20210602/putin-1735256439.html

https://ria.ru/20200831/turizm-1576525162.html

https://ria.ru/20201222/rosturizm-1590329655.html

https://ria.ru/20210315/zapovednik-1600998082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм