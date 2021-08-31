https://ria.ru/20210831/kuzgtu-1747860492.html

Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов

Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов - РИА Новости, 31.08.2021

Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов

Технологии для переработки угольных отходов и извлечения из них редких и редкоземельных элементов создают специалисты Кузбасского государственного технического... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:00

2021-08-31T03:00

2021-08-31T04:03

наука

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

наука

кемеровская область

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Технологии для переработки угольных отходов и извлечения из них редких и редкоземельных элементов создают специалисты Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам ученых, их методика не только обеспечит новый источник материалов, востребованных в современной электронике и имеющих огромную ценность, но также поможет улучшить экологию угледобывающих регионов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Кузбасс – одно из крупнейших угольных месторождений мира. Как и все подобные территории, регион испытывает заметные экологические трудности, связанные с традиционными методами переработки угля. По данным специалистов КузГТУ, ежегодно на территории Кемеровской области образуется 150-160 миллионов тонн отходов углепереработки. При работе предприятий теплоэнергетики также образуется огромное количество золошлаковых материалов (ЗШМ). Только 10 процентов от общего объема этих отходов сейчас направляется на эффективную утилизацию.Как правило, ЗШМ используются в строительстве в качестве замены песка и добавки к строительным смесям. Однако, по словам ученых, эта стратегия далеко не оптимальная: угольные отходы Кузбасса богаты редкими и редкоземельными элементами, которые не только имеют огромную промышленную ценность, но и несут опасность для экологии и здоровья людей.На разработку методик эффективного извлечения ценных элементов из побочных продуктов угольной промышленности нацелен новый масштабный проект специалистов КузГТУ. Научный коллектив уже исследовал потенциал отходов различных производств Кузбасса и на лабораторном уровне опробовал методы их эффективной переработки.Как объяснили в КузГТУ, сначала с помощью стандартных методов обогащения необходимо отделить элементы, присутствующие в ЗШМ в макроколичествах. В дальнейшем их можно использовать, как безопасный компонент строительных смесей. Соединения железа, которые можно применять в металлургической промышленности, легко отделяются методами магнитной сепарации.Оставшиеся "тяжелые" элементы можно отделить от "легких" механическим обогащением в установках типа гидроциклон или грохот. Самый перспективный метод извлечения наиболее ценных элементов, по мнению ученых КузГТУ, – флотоэкстракция с применением алкилсульфатов натрия и ряда других реагентов.Оборудование для этих процессов может быть установлено как на предприятиях теплоэнергетики, так и на углеобогатительных фабриках, сообщили ученые. Запуск таких производств на базе существующих золоотвалов позволит со временем ликвидировать или уменьшить их, серьезно улучшив экологическую ситуацию.Исследование проводится в рамках проекта "Комплексная переработка отходов угледобычи и углепереработки с выделением редких и редкоземельных элементов" комплексной научно-технической программы "Чистый уголь — Зеленый Кузбасс" НОЦ "Кузбасс".

https://ria.ru/20201028/tpu-1581784711.html

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россия

кемеровская область

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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, наука, кемеровская область, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева