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Рогозин предложил построить город российской космонавтики
Рогозин предложил построить город российской космонавтики - РИА Новости, 31.08.2021
Рогозин предложил построить город российской космонавтики
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:44
2021-08-31T10:44
владивосток
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный."Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики", - написал Рогозин в Facebook.По его словам, такой город позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники.Город Циолковский находится в Амурской области рядом с космодромом Восточный.Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.В августе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html
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владивосток, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, восточный (космодром), алексей чекунков, россия
10:44 31.08.2021
 
Рогозин предложил построить город российской космонавтики

Глава "Роскосмоса" Рогозин предложил построить город космонавтики на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный.
"Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики", - написал Рогозин в Facebook.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе
По его словам, такой город позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники.
"Отсюда будут уходить в дальний космос наши перспективные пилотируемые корабли и ядерные межпланетные станции, здесь будет рождаться и мужать новое поколение инженеров России. И на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток... Запомните мои слова. Так и будет", - добавил он.
Город Циолковский находится в Амурской области рядом с космодромом Восточный.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
В августе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
 
ВладивостокВладимир ПутинДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаВосточный (космодром)Алексей ЧекунковРоссия
 
 
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