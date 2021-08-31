https://ria.ru/20210831/kosmonavtika-1747946768.html

Рогозин предложил построить город российской космонавтики

Рогозин предложил построить город российской космонавтики - РИА Новости, 31.08.2021

Рогозин предложил построить город российской космонавтики

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:44

2021-08-31T10:44

2021-08-31T10:44

владивосток

владимир путин

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

восточный (космодром)

алексей чекунков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_ef69fb6d0a5715fd2da608b5330b8548.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный."Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики", - написал Рогозин в Facebook.По его словам, такой город позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники.Город Циолковский находится в Амурской области рядом с космодромом Восточный.Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.В августе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html

https://ria.ru/20210820/rogozin-1746631961.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, восточный (космодром), алексей чекунков, россия