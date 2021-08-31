Рогозин предложил построить город российской космонавтики
Глава "Роскосмоса" Рогозин предложил построить город космонавтики на Дальнем Востоке
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный.
"Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики", - написал Рогозин в Facebook.
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По его словам, такой город позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники.
"Отсюда будут уходить в дальний космос наши перспективные пилотируемые корабли и ядерные межпланетные станции, здесь будет рождаться и мужать новое поколение инженеров России. И на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток... Запомните мои слова. Так и будет", - добавил он.
Город Циолковский находится в Амурской области рядом с космодромом Восточный.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
В августе министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
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