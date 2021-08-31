15:31 31.08.2021 (обновлено: 16:21 31.08.2021)
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе
Глава МИД Лавров: для урегулирования в Карабахе Еревану и Баку нужно умерить риторику
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для содействия урегулированию в Нагорном Карабахе обеим сторонам нужно серьезно умерить риторику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нужно серьезно и существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного и полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Что касается нашей позиции, мы полностью привержены документам, которые наши лидеры в трехстороннем формате одобрили 9 ноября прошлого года, 11 января нынешнего года. Сейчас я исхожу из того, что речь не идет о возобновлении процесса, речь идет о выполнении того, что подписано уже", - добавил глава российского МИД.
"Любые шаги которые будут способствовать урегулированию разногласий и которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем их приветствовать", - отметил он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.