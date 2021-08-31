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Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе

Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 31.08.2021

Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе

Для содействия урегулированию в Нагорном Карабахе обеим сторонам нужно серьезно умерить риторику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:31

2021-08-31T15:31

2021-08-31T16:21

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

мид армении

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

нагорный карабах

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для содействия урегулированию в Нагорном Карабахе обеим сторонам нужно серьезно умерить риторику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нужно серьезно и существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного и полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Любые шаги которые будут способствовать урегулированию разногласий и которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем их приветствовать", - отметил он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

армения

азербайджан

нагорный карабах

россия

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в мире, армения, азербайджан, мид армении, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, нагорный карабах, россия, арарат мирзоян