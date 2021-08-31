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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 31.08.2021
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе
Для содействия урегулированию в Нагорном Карабахе обеим сторонам нужно серьезно умерить риторику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:31
2021-08-31T16:21
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
мид армении
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
нагорный карабах
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для содействия урегулированию в Нагорном Карабахе обеим сторонам нужно серьезно умерить риторику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нужно серьезно и существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного и полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Любые шаги которые будут способствовать урегулированию разногласий и которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем их приветствовать", - отметил он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
армения
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в мире, армения, азербайджан, мид армении, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, нагорный карабах, россия, арарат мирзоян
15:31 31.08.2021 (обновлено: 16:21 31.08.2021)
 
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе

Глава МИД Лавров: для урегулирования в Карабахе Еревану и Баку нужно умерить риторику

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Для содействия урегулированию в Нагорном Карабахе обеим сторонам нужно серьезно умерить риторику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нужно серьезно и существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного и полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Что касается нашей позиции, мы полностью привержены документам, которые наши лидеры в трехстороннем формате одобрили 9 ноября прошлого года, 11 января нынешнего года. Сейчас я исхожу из того, что речь не идет о возобновлении процесса, речь идет о выполнении того, что подписано уже", - добавил глава российского МИД.
"Любые шаги которые будут способствовать урегулированию разногласий и которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем их приветствовать", - отметил он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанМИД АрменииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровНагорный КарабахРоссияАрарат Мирзоян
 
 
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