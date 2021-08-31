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Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике - РИА Новости, 31.08.2021
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике
Актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике Apple Studios под названием "Ghosted", сообщает Deadlne. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:13
2021-08-31T03:13
2021-08-31T03:13
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике Apple Studios под названием "Ghosted", сообщает Deadlne. Режиссером будущей картины выбрали Декстера Флетчера, снявшего байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен" (2019), "Богемскую рапсодию" (2018), "Эдди "Орел" (2016) и другие ленты. Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, которые до того работали над такими фильмами, как "Дэдпул", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а недавно создали сценарий для предстоящего научно-фантастического боевика Джозефа Косински "Побег из Спайдерхэд". Остальные подробности пока не разглашают, в том числе о дате выхода и полном актерском составе. Ранее Йохнассон и Эванс снялись вместе в трех блокбастерах Marvel о "Мстителях", а также таких супергеройских боевиках, как "Первый мститель: Другая война" (2014), "Первый мститель: Противостояние" (2016). В середине августа стало известно, что Скарлетт Йоханссон после скандала с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, появится в новом фильме Уэса Андерсона. Кого сыграет актриса — пока неизвестно.
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новости культуры, кино и сериалы, элтон джон, apple, скарлетт йоханссон, крис эванс
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике Apple Studios под названием "Ghosted", сообщает
Deadlne.
Режиссером будущей картины выбрали Декстера Флетчера, снявшего байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен" (2019), "Богемскую рапсодию" (2018), "Эдди "Орел" (2016) и другие ленты.
Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, которые до того работали над такими фильмами, как "Дэдпул", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а недавно создали сценарий для предстоящего научно-фантастического боевика Джозефа Косински "Побег из Спайдерхэд".
Остальные подробности пока не разглашают, в том числе о дате выхода и полном актерском составе.
Ранее Йохнассон и Эванс снялись вместе в трех блокбастерах Marvel о "Мстителях", а также таких супергеройских боевиках, как "Первый мститель: Другая война" (2014), "Первый мститель: Противостояние" (2016).
В середине августа стало известно
, что Скарлетт Йоханссон после скандала
с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, появится в новом фильме Уэса Андерсона. Кого сыграет актриса — пока неизвестно.