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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/boevik-1747809098.html
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике - РИА Новости, 31.08.2021
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике
Актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике Apple Studios под названием "Ghosted", сообщает Deadlne. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:13
2021-08-31T03:13
культура
новости культуры
кино и сериалы
элтон джон
apple
скарлетт йоханссон
крис эванс
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике Apple Studios под названием "Ghosted", сообщает Deadlne. Режиссером будущей картины выбрали Декстера Флетчера, снявшего байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен" (2019), "Богемскую рапсодию" (2018), "Эдди "Орел" (2016) и другие ленты. Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, которые до того работали над такими фильмами, как "Дэдпул", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а недавно создали сценарий для предстоящего научно-фантастического боевика Джозефа Косински "Побег из Спайдерхэд". Остальные подробности пока не разглашают, в том числе о дате выхода и полном актерском составе. Ранее Йохнассон и Эванс снялись вместе в трех блокбастерах Marvel о "Мстителях", а также таких супергеройских боевиках, как "Первый мститель: Другая война" (2014), "Первый мститель: Противостояние" (2016). В середине августа стало известно, что Скарлетт Йоханссон после скандала с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, появится в новом фильме Уэса Андерсона. Кого сыграет актриса — пока неизвестно.
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новости культуры, кино и сериалы, элтон джон, apple, скарлетт йоханссон, крис эванс
03:13 31.08.2021
 

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике

© AFP 2021 / Carl CourtСкарлетт Йоханссон и Крис Эванс
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Carl Court
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актеры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся в романтическом боевике Apple Studios под названием "Ghosted", сообщает Deadlne.
Режиссером будущей картины выбрали Декстера Флетчера, снявшего байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен" (2019), "Богемскую рапсодию" (2018), "Эдди "Орел" (2016) и другие ленты.
Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, которые до того работали над такими фильмами, как "Дэдпул", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а недавно создали сценарий для предстоящего научно-фантастического боевика Джозефа Косински "Побег из Спайдерхэд".
Остальные подробности пока не разглашают, в том числе о дате выхода и полном актерском составе.
Ранее Йохнассон и Эванс снялись вместе в трех блокбастерах Marvel о "Мстителях", а также таких супергеройских боевиках, как "Первый мститель: Другая война" (2014), "Первый мститель: Противостояние" (2016).
В середине августа стало известно, что Скарлетт Йоханссон после скандала с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, появится в новом фильме Уэса Андерсона. Кого сыграет актриса — пока неизвестно.
Эштон Кутчер / Риз Уизерспун - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 19:23Культура
Эштон Катчер и Риз Уизерспун снимутся в романтической комедии Netflix
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЭлтон ДжонAppleСкарлетт ЙоханссонКрис Эванс
 
 
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