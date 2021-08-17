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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/scarlettjohansson-1746050216.html
Скарлетт Йоханссон ушла из Marvel к Уэсу Андерсону
Скарлетт Йоханссон ушла из Marvel к Уэсу Андерсону - РИА Новости, 17.08.2021
Скарлетт Йоханссон ушла из Marvel к Уэсу Андерсону
Скарлетт Йоханссон после скандала с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, перешла из волшебно-супергеройского мира к Уэсу Андерсону, РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:52
2021-08-17T16:52
культура
скарлетт йоханссон
новости культуры
испания
билл мюррей
тильда суинтон
marvel comics
walt disney animation studios
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон после скандала с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, перешла из волшебно-супергеройского мира к Уэсу Андерсону, сообщает THR. По информации издания, голливудская актриса снимется в новом фильме режиссера, съемки которого проходят в Испании. Название картины, как и детали сюжета, пока не раскрывают.Известно, что вместе с Йоханссон на экране появятся Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Марго Робби, а съемки завершатся уже в сентябре. Это не первый раз, когда актриса сотрудничает с Андерсоном. В 2018 году Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей в анимационном фильме режиссера "Остров собак".Ранее стало известно, что Disney прекратила сотрудничать с актрисой, и в дальнейшем не планирует приглашать ее в свои проекты. А один из новых проектов с участием Йоханссон — фильм по мотивам аттракциона "Башня ужасов" будет заморожен. В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney, обвинив компанию в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова". В иске утверждается, что в договоре актрисы было указано вознаграждение в зависимости от кассовых сборов ленты в кинотеатрах, а не онлайн-стриминга. В иске также отмечено, что представители актрисы были готовы обсудить новые условия и доработать контракт. Однако Marvel и Disney не откликнулись на это предложение. Выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов (так она заработала 20 миллионов). Представители Disney уверяют, что полностью соблюдали условия контракта, заключенного с актрисой.
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скарлетт йоханссон, новости культуры, испания, билл мюррей, тильда суинтон, marvel comics, walt disney animation studios, уэс андерсон, кино и сериалы
16:52 17.08.2021
 

Скарлетт Йоханссон ушла из Marvel к Уэсу Андерсону

© AP Photo / Invision/ Joel C RyanАктриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон после скандала с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, перешла из волшебно-супергеройского мира к Уэсу Андерсону, сообщает THR.
По информации издания, голливудская актриса снимется в новом фильме режиссера, съемки которого проходят в Испании. Название картины, как и детали сюжета, пока не раскрывают.
Известно, что вместе с Йоханссон на экране появятся Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Марго Робби, а съемки завершатся уже в сентябре.
Это не первый раз, когда актриса сотрудничает с Андерсоном. В 2018 году Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей в анимационном фильме режиссера "Остров собак".
Ранее стало известно, что Disney прекратила сотрудничать с актрисой, и в дальнейшем не планирует приглашать ее в свои проекты. А один из новых проектов с участием Йоханссон — фильм по мотивам аттракциона "Башня ужасов" будет заморожен.
В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney, обвинив компанию в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова". В иске утверждается, что в договоре актрисы было указано вознаграждение в зависимости от кассовых сборов ленты в кинотеатрах, а не онлайн-стриминга.
В иске также отмечено, что представители актрисы были готовы обсудить новые условия и доработать контракт. Однако Marvel и Disney не откликнулись на это предложение. Выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов (так она заработала 20 миллионов).
Представители Disney уверяют, что полностью соблюдали условия контракта, заключенного с актрисой.
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КультураСкарлетт ЙоханссонНовости культурыИспанияБилл МюррейТильда СуинтонMarvel ComicsWalt Disney Animation StudiosУэс АндерсонКино и сериалы
 
 
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