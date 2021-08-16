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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210816/yokhansson-1745982423.html
Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 16.08.2021
Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:55
2021-08-16T19:55
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники.Компания не планирует задействовать актрису в своих проектах, а уже снятый фильм "Башня ужасов" с участием актрисы будет заморожен, утверждается на портале.В июле актриса подала в суд на Disney. Она обвинила компанию в том, что их решение выпустить супергеройский фильм "Черная вдова" одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах стоило ей миллионов долларов. Согласно контракту, Йоханссон получала вознаграждение в зависимости от кассовых сборов именно в кинотеатрах. Речь об онлайн-платформах не шла.В Disney ответили, что договоренности по контракту были соблюдены. Также в компании отметили, что огорчены иском актрисы.По некоторым данным, картина "Черная вдова", премьера которой состоялась 9 июля, собрала 318 миллионов долларов. Это значительно ниже ожиданий.
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скарлетт йоханссон, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, шоу-бизнес
19:55 16.08.2021
 

Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники.
Компания не планирует задействовать актрису в своих проектах, а уже снятый фильм "Башня ужасов" с участием актрисы будет заморожен, утверждается на портале.
В июле актриса подала в суд на Disney. Она обвинила компанию в том, что их решение выпустить супергеройский фильм "Черная вдова" одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах стоило ей миллионов долларов. Согласно контракту, Йоханссон получала вознаграждение в зависимости от кассовых сборов именно в кинотеатрах. Речь об онлайн-платформах не шла.
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная Вдова"
Кадр из фильма Черная Вдова
© Marvel Studios Inc. (2021)
Кадр из фильма "Черная Вдова"
В Disney ответили, что договоренности по контракту были соблюдены. Также в компании отметили, что огорчены иском актрисы.
"Иск особенно огорчает тем, что абсолютно не учитывает ужасные и продолжительные глобальные последствия пандемии коронавируса", – заявили в компании.
По некоторым данным, картина "Черная вдова", премьера которой состоялась 9 июля, собрала 318 миллионов долларов. Это значительно ниже ожиданий.
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