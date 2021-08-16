https://ria.ru/20210816/yokhansson-1745982423.html

Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон

Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 16.08.2021

Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон

Компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:55

2021-08-16T19:55

2021-08-16T19:55

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники.Компания не планирует задействовать актрису в своих проектах, а уже снятый фильм "Башня ужасов" с участием актрисы будет заморожен, утверждается на портале.В июле актриса подала в суд на Disney. Она обвинила компанию в том, что их решение выпустить супергеройский фильм "Черная вдова" одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах стоило ей миллионов долларов. Согласно контракту, Йоханссон получала вознаграждение в зависимости от кассовых сборов именно в кинотеатрах. Речь об онлайн-платформах не шла.В Disney ответили, что договоренности по контракту были соблюдены. Также в компании отметили, что огорчены иском актрисы.По некоторым данным, картина "Черная вдова", премьера которой состоялась 9 июля, собрала 318 миллионов долларов. Это значительно ниже ожиданий.

https://ria.ru/20210816/cruella-1745807979.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скарлетт йоханссон, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, шоу-бизнес