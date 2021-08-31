https://ria.ru/20210831/baskov-1748057567.html
Николай Басков станет ведущим "Утренней почты"
Николай Басков станет ведущим "Утренней почты" - РИА Новости, 31.08.2021
Николай Басков станет ведущим "Утренней почты"
Певец Николай Басков станет ведущим передачи "Утренняя почта", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:38
2021-08-31T18:38
2021-08-31T18:38
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певец Николай Басков станет ведущим передачи "Утренняя почта", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Первый выпуск программы вышел на экраны в 1974 году. Многие телезрители отправляли письма в редакцию, чтобы увидеть в эфире определенный клип или юмористический номер.Телеканал оставил возможность отправить свою заявку в бумажном виде по адресу: 115162, Москва, Шаболовка, 37, "Утренняя почта с Николаем Басковым". Можно прислать письмо и на электронную почту - pochta@smotrim.ru.Осенью в эфирах телеканалов начнется показ как хорошо известных зрителям передач, так и новых проектов. Одним из премьерных шоу станет игра "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих.
https://ria.ru/20210401/baskov-1603677398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай басков, ольга бузова, михаил галустян, россия-1 (телеканал), знаменитости