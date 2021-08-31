https://ria.ru/20210831/baskov-1748057567.html

Николай Басков станет ведущим "Утренней почты"

Николай Басков станет ведущим "Утренней почты" - РИА Новости, 31.08.2021

Николай Басков станет ведущим "Утренней почты"

Певец Николай Басков станет ведущим передачи "Утренняя почта", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:38

2021-08-31T18:38

2021-08-31T18:38

шоубиз

николай басков

ольга бузова

михаил галустян

россия-1 (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певец Николай Басков станет ведущим передачи "Утренняя почта", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". Первый выпуск программы вышел на экраны в 1974 году. Многие телезрители отправляли письма в редакцию, чтобы увидеть в эфире определенный клип или юмористический номер.Телеканал оставил возможность отправить свою заявку в бумажном виде по адресу: 115162, Москва, Шаболовка, 37, "Утренняя почта с Николаем Басковым". Можно прислать письмо и на электронную почту - pochta@smotrim.ru.Осенью в эфирах телеканалов начнется показ как хорошо известных зрителям передач, так и новых проектов. Одним из премьерных шоу станет игра "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих.

https://ria.ru/20210401/baskov-1603677398.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай басков, ольга бузова, михаил галустян, россия-1 (телеканал), знаменитости