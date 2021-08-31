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Биография Абдула Гани Барадара
Биография Абдула Гани Барадара - РИА Новости, 31.08.2021
Биография Абдула Гани Барадара
Мулла Абдул Гани Барадар родился в 1968 году в афганской провинции Урузган. Принадлежит к самому влиятельному клану попалзай (племя дуррани) к которому также... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:47
2021-08-31T18:08
справки
талибан
афганистан
хамид карзай
мухаммед усман
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Мулла Абдул Гани Барадар родился в 1968 году в афганской провинции Урузган. Принадлежит к самому влиятельному клану попалзай (племя дуррани) к которому также принадлежит бывший президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай.Изучал религию в пакистанских религиозных школах.Воевал против советских войск во время войны в Афганистане.В 1994 году во главе с муллой Омаром стал одним из основателей движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в России).Во время правления талибов*, в 1996-2001 годах, занимал различные посты, в том числе был правителем Герата и провинции Нимроз, командиром военного корпуса в Западном Афганистане.В 2001 году, по данным Госдепартамента США, он занимал должность заместителя главы Генштаба и командующего Центральным армейским корпусом в Кабуле.После гибели в 2006 году военного лидера талибов* муллы Ахтара Мухаммеда Усмани, стал отвечать за проведение всех военных операций. По данным американской разведки, Барадар возглавлял "шуру Кветты", основную ячейку "Талибана"* (террористическая организация, запрещенная в Росси). В этом качестве Барадар являлся ответственным за проведение операций талибов* в афганских провинциях Гельменд, Забул, Кандагар, Нимроз и Урузган.Мулла Абдул Гани Барадар стоял за попытками начать мирные переговоры с афганским правительством в 2004 и 2009 года.В феврале 2010 года был арестован в городе Карачи (Пакистан) в ходе спецоперации американской разведки. Его арест нанес серьезный удар по переговорному процессу с властями Афганистана, который был приостановлен на 10 лет.Имя муллы Барадара занимало первое место в списках заключенных, освобождения которых требовали талибы* в ходе переговоров с официальными лицами США и Афганистана.Пакистан объявил о его освобождении 20 сентября 2012 года, но он оставался де-факто под домашним арестом. В начале октября 2013 года Абдул Гани Барадар был переведен в конспиративный дом в Пешаваре, недалеко от афганской границы, что стало шагом к началу мирных переговоров с талибами*.В октябре 2018 года Барадар был освобожден при посредничестве Катара.После освобождения лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада назначил его заместителем по политическим вопросам и главой политического офиса в Дохе.В феврале 2020 года мулла Абдул Гани Барадар участвовал в подписании мирного соглашения с США.На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". 17 августа 2021 года Абдул Гани Барадар вернулся Афганистан после того, как "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в Росси) захватил власть. 31 августа 2021 года стало известно, что мулла Абдула Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России
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справки, талибан, афганистан, хамид карзай, мухаммед усман
17:47 31.08.2021 (обновлено: 18:08 31.08.2021)
 

Биография Абдула Гани Барадара

© AFP 2021 / Karim JaafarМулла Абдул Гани Барадар
Мулла Абдул Гани Барадар - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Karim Jaafar
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Мулла Абдул Гани Барадар родился в 1968 году в афганской провинции Урузган. Принадлежит к самому влиятельному клану попалзай (племя дуррани) к которому также принадлежит бывший президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай.
Изучал религию в пакистанских религиозных школах.
Воевал против советских войск во время войны в Афганистане.
В 1994 году во главе с муллой Омаром стал одним из основателей движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в России).
Во время правления талибов*, в 1996-2001 годах, занимал различные посты, в том числе был правителем Герата и провинции Нимроз, командиром военного корпуса в Западном Афганистане.
В 2001 году, по данным Госдепартамента США, он занимал должность заместителя главы Генштаба и командующего Центральным армейским корпусом в Кабуле.
После гибели в 2006 году военного лидера талибов* муллы Ахтара Мухаммеда Усмани, стал отвечать за проведение всех военных операций. По данным американской разведки, Барадар возглавлял "шуру Кветты", основную ячейку "Талибана"* (террористическая организация, запрещенная в Росси). В этом качестве Барадар являлся ответственным за проведение операций талибов* в афганских провинциях Гельменд, Забул, Кандагар, Нимроз и Урузган.
Мулла Абдул Гани Барадар стоял за попытками начать мирные переговоры с афганским правительством в 2004 и 2009 года.
В феврале 2010 года был арестован в городе Карачи (Пакистан) в ходе спецоперации американской разведки. Его арест нанес серьезный удар по переговорному процессу с властями Афганистана, который был приостановлен на 10 лет.
Имя муллы Барадара занимало первое место в списках заключенных, освобождения которых требовали талибы* в ходе переговоров с официальными лицами США и Афганистана.
Пакистан объявил о его освобождении 20 сентября 2012 года, но он оставался де-факто под домашним арестом. В начале октября 2013 года Абдул Гани Барадар был переведен в конспиративный дом в Пешаваре, недалеко от афганской границы, что стало шагом к началу мирных переговоров с талибами*.
В октябре 2018 года Барадар был освобожден при посредничестве Катара.
После освобождения лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада назначил его заместителем по политическим вопросам и главой политического офиса в Дохе.
В феврале 2020 года мулла Абдул Гани Барадар участвовал в подписании мирного соглашения с США.
На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
17 августа 2021 года Абдул Гани Барадар вернулся Афганистан после того, как "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в Росси) захватил власть.
31 августа 2021 года стало известно, что мулла Абдула Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
СправкиТалибанАфганистанХамид КарзайМухаммед Усман
 
 
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