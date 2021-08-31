https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html

Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021

Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Талибы завершили консультации по формированию нового афганского правительства, ключевые посты заняли представители движения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:44

2021-08-31T15:44

2021-08-31T16:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Талибы завершили консультации по формированию нового афганского правительства, ключевые посты заняли представители движения, сообщил РИА Новости источник в рядах боевиков.Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса "Талибана"* муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения мулла Якуб Ахунд стал руководителем Минобороны, а сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел.Остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.Как ранее заявил лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, талибан, афганистан