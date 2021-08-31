Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/pravitelstvo-1748015828.html
Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана
Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана
Талибы завершили консультации по формированию нового афганского правительства, ключевые посты заняли представители движения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:44
2021-08-31T16:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745888706_0:123:2872:1739_1920x0_80_0_0_fda422341e9a1902a6374f4014854005.jpg
КАБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Талибы завершили консультации по формированию нового афганского правительства, ключевые посты заняли представители движения, сообщил РИА Новости источник в рядах боевиков.Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса "Талибана"* муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения мулла Якуб Ахунд стал руководителем Минобороны, а сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел.Остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.Как ранее заявил лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210831/afghanistan-1747996594.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745888706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8b1dd601cad51527779ab526f280a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан
15:44 31.08.2021 (обновлено: 16:36 31.08.2021)
 
Источник: лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Источник: движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана

© AP Photo / Zabi KarimiБоевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Zabi Karimi
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Талибы завершили консультации по формированию нового афганского правительства, ключевые посты заняли представители движения, сообщил РИА Новости источник в рядах боевиков.
Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса "Талибана"* муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения мулла Якуб Ахунд стал руководителем Минобороны, а сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел.
Военнослужащий армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 16:07
"Стреляли даже по трупам". Как американцы уходили из Афганистана
Остальных членов кабмина объявят в ближайшее время.
На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.
Как ранее заявил лидер действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния