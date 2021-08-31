Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210831/andreasyan-1747944208.html
Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления
Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления - РИА Новости, 31.08.2021
Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления
Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:44
2021-08-31T10:44
шоубиз
новая волна
сарик андреасян
знаменитости
лера кудрявцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148158/11/1481581130_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_5baefe963bca354779d988a9d87d234c.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную шутку. Она прозвучала из уст телеведущей Леры Кудрявцевой.Сарик признался, что не знаком с Лерой лично. Ранее он резко и эмоционально обратился к ней в социальных сетях.Однако, по словам Андреасяна, это не отменяет ее вины в происходящем."Кто автор шутки и на кого подавать в суд – будут выяснять мои адвокаты. Более чем уверен, что судиться мы будем с организаторами "Новой волны", которые являются заказчиками этих текстов. И Лера, и сценарист в данном случае – исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась", – заключил Андреасян.Ранее за Кудрявцеву вступился муж, который призвал режиссера к ответу. Сарик заявил, что не собирается с ним ничего выяснять.Поводом для скандала между звездами послужила реплика Кудрявцевой о некачественных фильмах Андреасяна.
https://ria.ru/20181001/1529685510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148158/11/1481581130_0:0:2524:1892_1920x0_80_0_0_ef933a372dc206b2d03727f7e73d0e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая волна, сарик андреасян, знаменитости, лера кудрявцева
10:44 31.08.2021
 

Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Сарик Андреасян на пресс-конференции фильма "Землетрясение" в МИА "Россия сегодня"
Режиссер Сарик Андреасян на пресс-конференции фильма Землетрясение в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную шутку. Она прозвучала из уст телеведущей Леры Кудрявцевой.
Сарик признался, что не знаком с Лерой лично. Ранее он резко и эмоционально обратился к ней в социальных сетях.

"Я с Лерой никогда знаком не был, разве что присутствовал один раз на съемках передачи "Звезды сошлись". Никаких конфликтов у нас никогда не было", – отметил режиссер.

Однако, по словам Андреасяна, это не отменяет ее вины в происходящем.
"Кто автор шутки и на кого подавать в суд – будут выяснять мои адвокаты. Более чем уверен, что судиться мы будем с организаторами "Новой волны", которые являются заказчиками этих текстов. И Лера, и сценарист в данном случае – исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась", – заключил Андреасян.
Ранее за Кудрявцеву вступился муж, который призвал режиссера к ответу. Сарик заявил, что не собирается с ним ничего выяснять.
Поводом для скандала между звездами послужила реплика Кудрявцевой о некачественных фильмах Андреасяна.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 01.10.2018
1 октября 2018, 10:52Культура
Драма Андреасяна "Непрощенный" стала лидером российского проката
 
ШоубизНовая волнаСарик АндреасянЗнаменитостиЛера Кудрявцева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния