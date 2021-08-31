https://ria.ru/20210831/andreasyan-1747944208.html

Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления

Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления - РИА Новости, 31.08.2021

Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления

Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:44

2021-08-31T10:44

2021-08-31T10:44

шоубиз

новая волна

сарик андреасян

знаменитости

лера кудрявцева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148158/11/1481581130_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_5baefe963bca354779d988a9d87d234c.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную шутку. Она прозвучала из уст телеведущей Леры Кудрявцевой.Сарик признался, что не знаком с Лерой лично. Ранее он резко и эмоционально обратился к ней в социальных сетях.Однако, по словам Андреасяна, это не отменяет ее вины в происходящем."Кто автор шутки и на кого подавать в суд – будут выяснять мои адвокаты. Более чем уверен, что судиться мы будем с организаторами "Новой волны", которые являются заказчиками этих текстов. И Лера, и сценарист в данном случае – исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась", – заключил Андреасян.Ранее за Кудрявцеву вступился муж, который призвал режиссера к ответу. Сарик заявил, что не собирается с ним ничего выяснять.Поводом для скандала между звездами послужила реплика Кудрявцевой о некачественных фильмах Андреасяна.

https://ria.ru/20181001/1529685510.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая волна, сарик андреасян, знаменитости, лера кудрявцева