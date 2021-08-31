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Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления
Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления - РИА Новости, 31.08.2021
Андреасян захотел судиться с организаторами "Новой волны" за оскорбления
Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:44
2021-08-31T10:44
2021-08-31T10:44
шоубиз
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сарик андреасян
знаменитости
лера кудрявцева
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную шутку. Она прозвучала из уст телеведущей Леры Кудрявцевой.Сарик признался, что не знаком с Лерой лично. Ранее он резко и эмоционально обратился к ней в социальных сетях.Однако, по словам Андреасяна, это не отменяет ее вины в происходящем."Кто автор шутки и на кого подавать в суд – будут выяснять мои адвокаты. Более чем уверен, что судиться мы будем с организаторами "Новой волны", которые являются заказчиками этих текстов. И Лера, и сценарист в данном случае – исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась", – заключил Андреасян.Ранее за Кудрявцеву вступился муж, который призвал режиссера к ответу. Сарик заявил, что не собирается с ним ничего выяснять.Поводом для скандала между звездами послужила реплика Кудрявцевой о некачественных фильмах Андреасяна.
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новая волна, сарик андреасян, знаменитости, лера кудрявцева
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Режиссер Сарик Андреасян в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал
, что планирует подавать в суд на организаторов фестиваля "Новая волна" за оскорбительную шутку. Она прозвучала из уст телеведущей Леры Кудрявцевой.
Сарик признался, что не знаком с Лерой лично. Ранее он резко и эмоционально обратился к ней в социальных сетях.
"Я с Лерой никогда знаком не был, разве что присутствовал один раз на съемках передачи "Звезды сошлись". Никаких конфликтов у нас никогда не было", – отметил режиссер.
Однако, по словам Андреасяна, это не отменяет ее вины в происходящем.
"Кто автор шутки и на кого подавать в суд – будут выяснять мои адвокаты. Более чем уверен, что судиться мы будем с организаторами "Новой волны", которые являются заказчиками этих текстов. И Лера, и сценарист в данном случае – исполнители. Я лишь призываю к самоцензуре. Звездный статус Леры позволяет ей соглашаться произносить оскорбления или нет. В этом случае она согласилась", – заключил Андреасян.
Ранее за Кудрявцеву вступился муж, который призвал режиссера к ответу. Сарик заявил, что не собирается с ним ничего выяснять.
Поводом для скандала между звездами послужила
реплика Кудрявцевой о некачественных фильмах Андреасяна.