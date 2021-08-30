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Шоубиз
https://ria.ru/20210830/andreasyan-1747817226.html
"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях
"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях - РИА Новости, 30.08.2021
"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях
Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в своем Instagram в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. На фестивале "Новая волна" в Сочи она пошутила над его фильмами. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:03
2021-08-30T13:03
шоубиз
сочи
новая волна
сарик андреасян
кинопоиск
юлия пересильд
знаменитости
лера кудрявцева
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в своем Instagram в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. На фестивале "Новая волна" в Сочи она пошутила над его фильмами.Кудрявцева одну из реплик со сцены закончила словами: "… их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало".Режиссер в ответ не сдержал эмоций, выложив дерзкую публикацию в социальных сетях.Андреасян отметил, что он не ждет никакого ответа от ведущей. Однако Кудрявцева все же отреагировала на выпад режиссера."Честно признаюсь, я не киноман, но с классикой и режиссерами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из "выдающихся" упустила — я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его "заслуг" в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом на Кинопоиске, еще одна — миниатюра с оскорблением женщины", – отметила Лера.Ранее Кудрявцева заявила, что завидует актрисе Юлии Пересильд, потому что та полетит в космос.
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сочи, новая волна, сарик андреасян, кинопоиск, юлия пересильд, знаменитости, лера кудрявцева
13:03 30.08.2021
 

"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в своем Instagram в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. На фестивале "Новая волна" в Сочи она пошутила над его фильмами.
Кудрявцева одну из реплик со сцены закончила словами: "… их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало".
Режиссер в ответ не сдержал эмоций, выложив дерзкую публикацию в социальных сетях.

"Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди", – написал Сарик.

Андреасян отметил, что он не ждет никакого ответа от ведущей. Однако Кудрявцева все же отреагировала на выпад режиссера.
"Честно признаюсь, я не киноман, но с классикой и режиссерами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из "выдающихся" упустила — я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его "заслуг" в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом на Кинопоиске, еще одна — миниатюра с оскорблением женщины", – отметила Лера.
Ранее Кудрявцева заявила, что завидует актрисе Юлии Пересильд, потому что та полетит в космос.
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ШоубизСочиНовая волнаСарик АндреасянКинопоискЮлия ПересильдЗнаменитостиЛера Кудрявцева
 
 
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