https://ria.ru/20210830/andreasyan-1747817226.html

"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях

"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях - РИА Новости, 30.08.2021

"Грязный рот": режиссер Андреасян публично унизил Кудрявцеву в соцсетях

Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в своем Instagram в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. На фестивале "Новая волна" в Сочи она пошутила над его фильмами. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:03

2021-08-30T13:03

2021-08-30T13:03

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новая волна

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лера кудрявцева

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в своем Instagram в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. На фестивале "Новая волна" в Сочи она пошутила над его фильмами.Кудрявцева одну из реплик со сцены закончила словами: "… их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало".Режиссер в ответ не сдержал эмоций, выложив дерзкую публикацию в социальных сетях.Андреасян отметил, что он не ждет никакого ответа от ведущей. Однако Кудрявцева все же отреагировала на выпад режиссера."Честно признаюсь, я не киноман, но с классикой и режиссерами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из "выдающихся" упустила — я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его "заслуг" в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом на Кинопоиске, еще одна — миниатюра с оскорблением женщины", – отметила Лера.Ранее Кудрявцева заявила, что завидует актрисе Юлии Пересильд, потому что та полетит в космос.

https://ria.ru/20210520/lazarev-1733096984.html

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