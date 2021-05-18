Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лера Кудрявцева в своем Instagram призналась: она всегда думала, что чувство зависти ей не свойственно "на генетическом уровне", но сейчас известная телеведущая завидует Юлии Пересильд, потому что актриса полетит в космос.
"Вот прям сейчас сижу и завидую! Юля Пересильд полетит в космос. Мало того, что она мне дико нравится, красавица, умница, талантливая, так еще и в космос, — пишет Лера. — Ну куда это годится! Кто на меня подписан, знает, что это была моя мечта".
Правда, она также признает, что полет в космос — тяжелое испытание для организма, к которому ведущая не готова.
"В мои 102 года я при взлете бы уже крякнула", — иронизирует Кудрявцева.
О том, что 36-летняя Юлия Пересильд отправится на Международную космическую станцию, стало известно в мае. Актриса была отобрана для съемок фильма "Вызов". Начало экспедиции запланировано на 5 октября.
"Да вы сама Космос", "Лера, лучшая! Рассмешила!", "В космос до 113 лет можно, еще есть время", — прокомментировали пост поклонники Кудрявцевой.