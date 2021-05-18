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Шоубиз
https://ria.ru/20210518/kudryavtseva-1732701304.html
Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд
Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд
Лера Кудрявцева в своем Instagram призналась: она всегда думала, что чувство зависти ей не свойственно "на генетическом уровне", но сейчас известная телеведущая РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:57
2021-05-18T01:57
шоубиз
лера кудрявцева
знаменитости
юлия пересильд
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лера Кудрявцева в своем Instagram призналась: она всегда думала, что чувство зависти ей не свойственно "на генетическом уровне", но сейчас известная телеведущая завидует Юлии Пересильд, потому что актриса полетит в космос.Правда, она также признает, что полет в космос — тяжелое испытание для организма, к которому ведущая не готова.О том, что 36-летняя Юлия Пересильд отправится на Международную космическую станцию, стало известно в мае. Актриса была отобрана для съемок фильма "Вызов". Начало экспедиции запланировано на 5 октября.
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лера кудрявцева, знаменитости, юлия пересильд

Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд

01:57 18.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лера Кудрявцева в своем Instagram призналась: она всегда думала, что чувство зависти ей не свойственно "на генетическом уровне", но сейчас известная телеведущая завидует Юлии Пересильд, потому что актриса полетит в космос.

"Вот прям сейчас сижу и завидую! Юля Пересильд полетит в космос. Мало того, что она мне дико нравится, красавица, умница, талантливая, так еще и в космос, — пишет Лера. — Ну куда это годится! Кто на меня подписан, знает, что это была моя мечта".

Правда, она также признает, что полет в космос — тяжелое испытание для организма, к которому ведущая не готова.
"В мои 102 года я при взлете бы уже крякнула", — иронизирует Кудрявцева.
О том, что 36-летняя Юлия Пересильд отправится на Международную космическую станцию, стало известно в мае. Актриса была отобрана для съемок фильма "Вызов". Начало экспедиции запланировано на 5 октября.
"Да вы сама Космос", "Лера, лучшая! Рассмешила!", "В космос до 113 лет можно, еще есть время", — прокомментировали пост поклонники Кудрявцевой.
Актриса Юлия Пересильд на съемках художественного фильма режиссера Святослава Подгаевского Конверт в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:17Культура
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