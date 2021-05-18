https://ria.ru/20210518/kudryavtseva-1732701304.html

Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд

Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд

Лера Кудрявцева в своем Instagram призналась: она всегда думала, что чувство зависти ей не свойственно "на генетическом уровне", но сейчас известная телеведущая РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T01:57

2021-05-18T01:57

2021-05-18T01:57

шоубиз

лера кудрявцева

знаменитости

юлия пересильд

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лера Кудрявцева в своем Instagram призналась: она всегда думала, что чувство зависти ей не свойственно "на генетическом уровне", но сейчас известная телеведущая завидует Юлии Пересильд, потому что актриса полетит в космос.Правда, она также признает, что полет в космос — тяжелое испытание для организма, к которому ведущая не готова.О том, что 36-летняя Юлия Пересильд отправится на Международную космическую станцию, стало известно в мае. Актриса была отобрана для съемок фильма "Вызов". Начало экспедиции запланировано на 5 октября.

https://ria.ru/20210513/peresild-1732151871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, знаменитости, юлия пересильд