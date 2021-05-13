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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/peresild-1732151871.html
Юлия Пересильд полетит на МКС для съемок фильма "Вызов"
Юлия Пересильд полетит на МКС для съемок фильма "Вызов"
Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:17
2021-05-13T18:31
россия
земля
театр на малой бронной
театр наций
гитис
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первый канал (телеканал)
роскосмос
клим шипенко
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос".Они прошли медицинскую и творческую проверку. В дублирующий экипаж вошли Алена Мордовина и Алексей Дудин. Информацию подтвердили в пресс-службе Первого канала.Кандидаты начнут специальную подготовку не позднее 1 июня. Им придется выдержать испытания на центрифуге, вибростенде и пройти парашютную подготовку, а также совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.Старт экспедиции запланирован на 5 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".В ноябре прошлого года Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием "Вызов". В марте отобрали 20 финалисток.Ранее американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники написал, что для съемок выбрали четырех женщин в возрасте от 27 до 36 лет: профессиональных актрис Софью Аржаковскую, Алену Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.Как сообщал источник РИА Новости, сюжет ленты связан с подготовкой и полетом на МКС девушки-хирурга, которая должна будет провести операцию больному космонавту — его медицинское состояние не позволяет вернуться на Землю.Фильм, актриса, режиссерХудожественный фильм "Вызов" — совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируют снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, участвующих в производстве носителей, кораблей и наземной космической инфраструктуры. Это станет наглядным свидетельством того, что полеты становятся доступными для все более широкого круга желающих.Юлия Пересильд окончила режиссерский факультет РУТИ (ГИТИС), сотрудничает с Театром на Малой Бронной, Театром Наций, Центром имени Вс. Мейерхольда, Театральной компанией Евгения Миронова. Она снималась в фильмах "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", "Sheena667", "Петровы в гриппе", а также принимала участие в озвучивании мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" про собак-космонавтов. За картину "Битва за Севастополь" артистка получила премию правительства России, а также звание "лучшей актрисы" на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры. Она также является учредителем благотворительного фонда помощи детям и молодежи "Галчонок".Клим Шипенко — российский режиссер. Он снял фильмы "Текст", "Декабрь" о Сергее Есенине и самую кассовую российскую ленту "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".
https://ria.ru/20210406/kompaniya-1604377528.html
https://ria.ru/20210129/film-1595052074.html
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россия, земля, театр на малой бронной, театр наций, гитис, сергей есенин, королев, первый канал (телеканал), роскосмос, клим шипенко, новости культуры, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Юлия Пересильд полетит на МКС для съемок фильма "Вызов"

15:17 13.05.2021 (обновлено: 18:31 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд на съемках художественного фильма режиссера Святослава Подгаевского "Конверт" в Москве
Актриса Юлия Пересильд на съемках художественного фильма режиссера Святослава Подгаевского Конверт в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос".
Они прошли медицинскую и творческую проверку. В дублирующий экипаж вошли Алена Мордовина и Алексей Дудин. Информацию подтвердили в пресс-службе Первого канала.
Кандидаты начнут специальную подготовку не позднее 1 июня. Им придется выдержать испытания на центрифуге, вибростенде и пройти парашютную подготовку, а также совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.
Старт экспедиции запланирован на 5 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".
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В ноябре прошлого года Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием "Вызов". В марте отобрали 20 финалисток.
Ранее американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники написал, что для съемок выбрали четырех женщин в возрасте от 27 до 36 лет: профессиональных актрис Софью Аржаковскую, Алену Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.
Как сообщал источник РИА Новости, сюжет ленты связан с подготовкой и полетом на МКС девушки-хирурга, которая должна будет провести операцию больному космонавту — его медицинское состояние не позволяет вернуться на Землю.

Фильм, актриса, режиссер

Художественный фильм "Вызов" — совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Это часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируют снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, участвующих в производстве носителей, кораблей и наземной космической инфраструктуры. Это станет наглядным свидетельством того, что полеты становятся доступными для все более широкого круга желающих.
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Юлия Пересильд окончила режиссерский факультет РУТИ (ГИТИС), сотрудничает с Театром на Малой Бронной, Театром Наций, Центром имени Вс. Мейерхольда, Театральной компанией Евгения Миронова. Она снималась в фильмах "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", "Sheena667", "Петровы в гриппе", а также принимала участие в озвучивании мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" про собак-космонавтов.
За картину "Битва за Севастополь" артистка получила премию правительства России, а также звание "лучшей актрисы" на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры. Она также является учредителем благотворительного фонда помощи детям и молодежи "Галчонок".
Клим Шипенко — российский режиссер. Он снял фильмы "Текст", "Декабрь" о Сергее Есенине и самую кассовую российскую ленту "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".
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КультураРоссияЗемляТеатр на Малой БроннойТеатр нацийГИТИССергей ЕсенинКоролевПервый канал (телеканал)РоскосмосКлим ШипенкоНовости культурыЮлия ПересильдМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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