Зендая рассказала, что думает об участии в новом фильме Квентина Тарантино
© AP Photo / Jordan StraussЗендая на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Зендая, известная зрителям по ролям в фильмах о "Человеке-пауке" и сериале "Эйфория", в интервью изданию Empire рассказала, что думает об участии в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла 3".
Ранее актриса Вивика Анджанетта Фокс, сыгравшая Верниту Грин в первой части знаменитого боевика, заявила, что видит в образе своей взрослой дочери именно Зендаю.
"Для меня большая честь, что она (имея в виду Грин. — Прим. ред.) сказала об этом. Несомненно, Вернита невероятна. Мне очень приятно, что она подумала обо мне. Но знаете, это всего лишь идея. Но интернет, как обычно, сразу подхватывает такую информацию и бежит с ней", — прокомментировала актриса.
Слухи о том, что Квентин Тарантино собирается снять продолжение "Убить Билла", появились в 2019 году. После выхода девятого фильма режиссера "Однажды в... Голливуде" многих интересовало, каким будет его десятый проект.
Знаменитый кинематографист, ранее намекал на то, что его юбилейным фильмом действительно может стать сиквел "Убить Билла". А недавно признался, что хотел бы пригласить в картину звезду "Очень странных дел" Майю Хоук, дочь исполнительницы главной роли в первых двух картинах Умы Турман.
По мнению Тарантино, снять мать и дочь в одном фильме — "чертовски интересно".
"Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста (Турман) и ее дочь Би-Би (Хоук) спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться, — рассказал режиссер. — Невеста и Би-Би оказываются в бегах. Только одна мысль о том, что Ума и ее дочь Майя появятся на экране в этих ролях кажется мне очень захватывающей".
И тем не менее, официально к работе над третьей частью боевика, пока не приступали.