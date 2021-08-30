Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210830/shaman-1747905015.html
Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий
Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий - РИА Новости, 30.08.2021
Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий
Обращение направлено президенту России Владимиру Путину с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составляющих часть исторического наследия народов... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:59
2021-08-30T22:11
религия
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743490678_0:0:685:385_1920x0_80_0_0_1b7d0027e47bfd32f87e9d1058e531c9.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Обращение направлено президенту России Владимиру Путину с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составляющих часть исторического наследия народов России, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол."Мы отправили обращение, его передали в управление по религиозным вопросам. Там поручили его рассмотреть и сказали ждать - ждем", - сообщил шаман. Копии обращения, текст которого опубликован на странице Управления верховного шамана в соцсети "ВКонтакте", адресованы также председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину."Одним из главнейших итогов съезда (шаманов, прошедшего 7 августа – ред.) явилось решение его участников обратиться к Вам и другим органам государственной власти Российской Федерации с предложением признать шаманизм в числе основных религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. ...Владимир Владимирович! От лица участников съезда и всех приверженцев шаманизма обращаюсь к Вам с призывом восстановить историческую справедливость и уравнять шаманизм с другими религиями по своему статусу", - написано в обращении верховного шамана.Третий Всероссийский съезд шаманов открылся 7 августа в столице Тывы Кызыле. Впервые подобный съезд прошел в 2018 году. Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий местную религиозную организацию шаманов (МРОШ) "Адыг-Ээрен" (по-русски – "Дух Медведя"), был избран на нем верховным шаманом России."Шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории. Он был фундаментом для образования традиционных религий многих народов, сохранившись в их обрядовой практике. В настоящее время шаманизм в России находится в задавленном состоянии. Шаманизм фактически не признан в нашем государстве. А это большое число людей, чья религия предков нуждается в поддержке и признании на всех уровнях власти", - добавляется в обращении.
https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html
https://ria.ru/20200105/1562822786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743490678_0:0:685:515_1920x0_80_0_0_dff3dd36b01dc179222678dde0ddfa76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, россия
21:59 30.08.2021 (обновлено: 22:11 30.08.2021)
 
Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий

Верховный шаман России: обращение о признании шаманизма направлено руководству России

© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-ооломВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-оолом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Обращение направлено президенту России Владимиру Путину с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составляющих часть исторического наследия народов России, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
"Мы отправили обращение, его передали в управление по религиозным вопросам. Там поручили его рассмотреть и сказали ждать - ждем", - сообщил шаман. Копии обращения, текст которого опубликован на странице Управления верховного шамана в соцсети "ВКонтакте", адресованы также председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину.
Шаман во время обряда - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 08:00Религия
"Россию пора спасать". Что шаманы готовят для президента
"Одним из главнейших итогов съезда (шаманов, прошедшего 7 августа – ред.) явилось решение его участников обратиться к Вам и другим органам государственной власти Российской Федерации с предложением признать шаманизм в числе основных религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. ...Владимир Владимирович! От лица участников съезда и всех приверженцев шаманизма обращаюсь к Вам с призывом восстановить историческую справедливость и уравнять шаманизм с другими религиями по своему статусу", - написано в обращении верховного шамана.
Третий Всероссийский съезд шаманов открылся 7 августа в столице Тывы Кызыле. Впервые подобный съезд прошел в 2018 году. Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий местную религиозную организацию шаманов (МРОШ) "Адыг-Ээрен" (по-русски – "Дух Медведя"), был избран на нем верховным шаманом России.
"Шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории. Он был фундаментом для образования традиционных религий многих народов, сохранившись в их обрядовой практике. В настоящее время шаманизм в России находится в задавленном состоянии. Шаманизм фактически не признан в нашем государстве. А это большое число людей, чья религия предков нуждается в поддержке и признании на всех уровнях власти", - добавляется в обращении.
Практикующий нойд (шаман) и хранитель традиционных знаний народа саами Надя Фенина варит уху на празднике Мистический север. Праздник весеннего равноденствия - РИА Новости, 1920, 05.01.2020
5 января 2020, 08:00Наука
В отключке. Что происходит с мозгом йогов и шаманов
 
РелигияОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния