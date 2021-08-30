https://ria.ru/20210830/shaman-1747905015.html

Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий

Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий - РИА Новости, 30.08.2021

Шаманизму предложили придать в России статус одной из религий

Обращение направлено президенту России Владимиру Путину с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составляющих часть исторического наследия народов... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:59

2021-08-30T21:59

2021-08-30T22:11

религия

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Обращение направлено президенту России Владимиру Путину с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составляющих часть исторического наследия народов России, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол."Мы отправили обращение, его передали в управление по религиозным вопросам. Там поручили его рассмотреть и сказали ждать - ждем", - сообщил шаман. Копии обращения, текст которого опубликован на странице Управления верховного шамана в соцсети "ВКонтакте", адресованы также председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину."Одним из главнейших итогов съезда (шаманов, прошедшего 7 августа – ред.) явилось решение его участников обратиться к Вам и другим органам государственной власти Российской Федерации с предложением признать шаманизм в числе основных религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. ...Владимир Владимирович! От лица участников съезда и всех приверженцев шаманизма обращаюсь к Вам с призывом восстановить историческую справедливость и уравнять шаманизм с другими религиями по своему статусу", - написано в обращении верховного шамана.Третий Всероссийский съезд шаманов открылся 7 августа в столице Тывы Кызыле. Впервые подобный съезд прошел в 2018 году. Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий местную религиозную организацию шаманов (МРОШ) "Адыг-Ээрен" (по-русски – "Дух Медведя"), был избран на нем верховным шаманом России."Шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории. Он был фундаментом для образования традиционных религий многих народов, сохранившись в их обрядовой практике. В настоящее время шаманизм в России находится в задавленном состоянии. Шаманизм фактически не признан в нашем государстве. А это большое число людей, чья религия предков нуждается в поддержке и признании на всех уровнях власти", - добавляется в обращении.

https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html

https://ria.ru/20200105/1562822786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, владимир путин, россия