https://ria.ru/20210914/religii-1749918448.html

Какие мировые религии существуют и почему появляются новые

Мировые религии: какие существуют, список основных

Какие мировые религии существуют и почему появляются новые

Мировые религии — убеждения и практики, получившие признание среди народов многих стран и континентов. О том, сколько мировых религий существует, какие из них... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:10

2021-09-14T15:10

2021-09-14T17:03

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мировые религии — убеждения и практики, получившие признание среди народов многих стран и континентов. О том, сколько мировых религий существует, какие из них являются основными, а также какие религиозные течения относятся к списку национальных и новых — в материале РИА Новости.Понятие религииРелигия — определенная система взглядов, основанная на вере в сверхъестественное. Она включает в себя соблюдение моральных норм, а также обрядов, в зависимости от конкретного верования. Понятия "религия" и "вера" часто используются как синонимы, потому как вера — это принятие любого факта за истину без доказательств и рассуждений, что, как раз, свойственно религии.Верования выполняют целый ряд важных функций для общества:История религииПоявления религии ученые приурочивают к возникновению человечества. Хотя на тот момент вера была еще примитивной и принимала непривычные для нашего времени формы, тем не менее, она помогала постигать мир, описывать те или иные жизненные ситуации и укреплять коммуникацию между людьми.Еще первобытные люди верили в жизнь после смерти, так как не могли точно знать, что именно происходит с человеком во время окончания земного существования. Сюда же относятся и природные явления, которые влияли на жизнь общин — люди искренне верили в то, что дождем управляет один Бог, а ветром — другой. Даже в животных люди находили общее с человеком и приписывали им сверхъестественные способности. Отсюда и появились первые религии, такие как тотемизм и анимизм.Тотемизм — религия, основанная на сверхъестественной связи человека с животным, которое на него похоже внешними чертами или повадками. Считалось, что благодаря тому, что люди идентифицировали себя как хищников, им лучше давалась охота или борьба с другими племенами. Кроме того, тотемизм избавлял от страха гибели, так как люди искренне верили в то, что их душа переселится в их тотемное животное и избавится от слабого человеческого тела.Анимизм — религия, которая взяла свое начало во снах. Люди были уверены, что если они могут странствовать во сне, значит, душа способна к существованию отдельно от тела и в реальной жизни. Человек верил в существование "духа" и пытался всячески ему угодить, например, через ритуальные танцы или подношения.Какие мировые религии существуют?Точное количество религий в мире неизвестно, но учеными насчитывается примерно 10 тысяч религиозных течений. Из них только несколько считаются мировыми из-за своей массовости.ХристианствоОдна из крупнейших мировых религий (насчитывает около 2,3 млрд приверженцев по всей планете). В ее основе лежит жизнь и учение Иисуса Христа. Наиболее популярные течения в христианстве на данный момент:Христианство строится на нескольких догматах (положениях вероучения):Список остальных догматов меняется в зависимости от направления в христианстве. Первоначально эта религия распространялась только среди евреев, но потом, благодаря действиям различных исторических фигур, приняла массовый характер и попала в другие языческие (нехристианские) народы.ИсламВторая по численности приверженцев религия после христианства (более 1,8 млрд человек). Основателем ислама считается Мухаммед — человек незнатного происхождения из Мекки, которому было даровано божественное откровение. Последователи считают его пророком.Выделяют две основные ветви в мусульманской религии:Исламское вероучение основано на шести положениях (столпах):БуддизмРелигия, возникшая на северо-востоке Индии и названная в честь своего основателя Будды (Будда Шакьямуни), прежнее имя которого Сиддхартха Гаутама. По преданию,он рос в богатой семье, не зная многих бед, и однажды, уже будучи взрослым, вышел за пределы своего дворца. Увидев, сколько страданий испытывают люди, он решил скитаться вплоть до самоотречения. В течение жизни он искал истину, изучал различные техники самопознания и в конце концов стал проповедником, именуемым Буддой (просветленным).Основные понятия буддийской религии:Религию Будды исповедуют свыше 520 млн. человек по всему миру. ИудаизмИудейская религия — это, прежде всего, религия еврейского народа, потому она по праву считается национальным вероисповеданием. Название религии пошло от наименования племени Иуды. Сегодня иудаизм, который исповедуют примерно 14 млн человек, состоит из трех основных направлений:Главные заповеди иудаизма:ШаманизмРелигия, основанная на общении с духами. Пожалуй, одно из самых древних вероисповеданий, которое была сформировано еще на заре человечества. Шаманизм берет корни из магии и тотемизма, но при этом удачно вписывается в современный уклад многих народов. У религии нет конкретного основоположника, но благодаря своим идеям откликается у многих. Основные черты шаманизма:По словам, Анны Бахтияровой, все пять направлений: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и шаманизм объединяет то, что они распространены на территории России и являются для ее народов традиционными. Так, например, даже шаманизм, стоящий особняком среди других вышеперечисленных религий, всегда был отличительной чертой религиозных верований народов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Несмотря на то, что религиозная картина мира, пантеон богов у этих народов различен, вера в шамана как проводника в духовный мир объединяет языческие религии народов Востока России. И практика шаманизма сохранилась с принятием этими народами христианства, ислама или буддизма.Иудаизм, несмотря на то, что это больше национальная религия, также распространен в России, да и по всему миру, как и христианство, ислам и буддизм, которые имеют гораздо больше последователей, так как не ограничены рамками одной национальности и носят название мировых религий.Национальные религииКоротко говоря, это религии одного народа или государства. К ним относятся: иудаизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и многие другие.Возникновение и становление таких религий напрямую связано с развитием нации. Каждый народ в свое время нуждался в идеологии и противопоставлении другим нациям (что, порой прослеживается и в наши дни), потому было неминуемо формирование новых конфессий или принятие уже существующих.Новые религиозные теченияСамо название "новые религиозные течения" говорит о недавнем времени их появления. Одни исследователи предлагают считать новыми те движения, которые образованы, начиная со 2-й половины XIX века. Другие говорят о 2-й половине ХХ-начале XXI столетия — это, на взгляд эксперта, более оправданная классификация. К ним можно отнести: альтрурия, антоинизм, оомото, махикари, копимизм, кериста, джедаизм и многие другие. Как утверждает религиовед, причинами появления новых религиозных течений являются:

https://ria.ru/20210912/svirskiy-1749524428.html

https://ria.ru/20200130/1564039819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/1577868932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, индия, дальний восток, россия, религия