15:10 14.09.2021 (обновлено: 17:03 14.09.2021)
Какие мировые религии существуют и почему появляются новые
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрихожанка в храме Рождества Христова в Краснодаре
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мировые религии — убеждения и практики, получившие признание среди народов многих стран и континентов. О том, сколько мировых религий существует, какие из них являются основными, а также какие религиозные течения относятся к списку национальных и новых — в материале РИА Новости.
Понятие религии
Религия — определенная система взглядов, основанная на вере в сверхъестественное. Она включает в себя соблюдение моральных норм, а также обрядов, в зависимости от конкретного верования. Понятия "религия" и "вера" часто используются как синонимы, потому как вера — это принятие любого факта за истину без доказательств и рассуждений, что, как раз, свойственно религии.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПраздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери
Верования выполняют целый ряд важных функций для общества:
- —формирование картины миры и понимания самого себя;
- —определение смысла и цели жизни для конкретного человека;
- —психологическая разгрузка за счет обращения к Богу (снятие стресса, отсутствие ощущения одиночества);
- —объединение людей, но и обратная сторона — противопоставление (в случае разных религий);
- —развитие искусства через религиозные произведения;
- —воспитание и обучение конкретным правилам поведения.
"Термин "религия" происходит от латинского religare — связывать, либо religio — богопочитание. Таким образом, религия — это связь человека с Богом, мира материального и идеального, профанного (светского, мирского) и сакрального (священного). То есть религия основывается на вере в мир духовный (нематериальный), божественную сферу, сверхъестественные силы и возможность соединения человека с этим миром" — поделилась с РИА Новости Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
История религии
Появления религии ученые приурочивают к возникновению человечества. Хотя на тот момент вера была еще примитивной и принимала непривычные для нашего времени формы, тем не менее, она помогала постигать мир, описывать те или иные жизненные ситуации и укреплять коммуникацию между людьми.
Еще первобытные люди верили в жизнь после смерти, так как не могли точно знать, что именно происходит с человеком во время окончания земного существования. Сюда же относятся и природные явления, которые влияли на жизнь общин — люди искренне верили в то, что дождем управляет один Бог, а ветром — другой. Даже в животных люди находили общее с человеком и приписывали им сверхъестественные способности. Отсюда и появились первые религии, такие как тотемизм и анимизм.
Тотемизм — религия, основанная на сверхъестественной связи человека с животным, которое на него похоже внешними чертами или повадками. Считалось, что благодаря тому, что люди идентифицировали себя как хищников, им лучше давалась охота или борьба с другими племенами. Кроме того, тотемизм избавлял от страха гибели, так как люди искренне верили в то, что их душа переселится в их тотемное животное и избавится от слабого человеческого тела.
Анимизм — религия, которая взяла свое начало во снах. Люди были уверены, что если они могут странствовать во сне, значит, душа способна к существованию отдельно от тела и в реальной жизни. Человек верил в существование "духа" и пытался всячески ему угодить, например, через ритуальные танцы или подношения.
Какие мировые религии существуют?
Точное количество религий в мире неизвестно, но учеными насчитывается примерно 10 тысяч религиозных течений. Из них только несколько считаются мировыми из-за своей массовости.
Христианство
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ
Одна из крупнейших мировых религий (насчитывает около 2,3 млрд приверженцев по всей планете). В ее основе лежит жизнь и учение Иисуса Христа. Наиболее популярные течения в христианстве на данный момент:
- —православие;
- —католицизм;
- —протестантизм.
Христианство строится на нескольких догматах (положениях вероучения):
- —вера в воскресение Христа и всеобщее воскресение людей;
- —единство Всевышнего в трех лицах (Отец, Сын, Святой Дух);
- —воплощение Божьего Сына в представителя человеческого рода с целью избавить человеческий род от грехов.
Список остальных догматов меняется в зависимости от направления в христианстве. Первоначально эта религия распространялась только среди евреев, но потом, благодаря действиям различных исторических фигур, приняла массовый характер и попала в другие языческие (нехристианские) народы.
Ислам
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМусульмане в мечети Джума Хан Джами в Евпатории
Вторая по численности приверженцев религия после христианства (более 1,8 млрд человек). Основателем ислама считается Мухаммед — человек незнатного происхождения из Мекки, которому было даровано божественное откровение. Последователи считают его пророком.
Выделяют две основные ветви в мусульманской религии:
- —суннизм;
- —шиизм.
Исламское вероучение основано на шести положениях (столпах):
- —вера в Единого Бога;
- —вера в Божьих пророков;
- —вера в священные писания, раскрытые пророкам;
- —вера в ангелов;
- —вера в Судный день и будущую жизнь;
- —вера в судьбу и предопределение.
Буддизм
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПозолоченная статуя Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн
Религия, возникшая на северо-востоке Индии и названная в честь своего основателя Будды (Будда Шакьямуни), прежнее имя которого Сиддхартха Гаутама. По преданию,он рос в богатой семье, не зная многих бед, и однажды, уже будучи взрослым, вышел за пределы своего дворца. Увидев, сколько страданий испытывают люди, он решил скитаться вплоть до самоотречения. В течение жизни он искал истину, изучал различные техники самопознания и в конце концов стал проповедником, именуемым Буддой (просветленным).
Основные понятия буддийской религии:
- —сансара — перерождения и перевоплощения человека в другом теле;
- —карма — понимание связи плохих и хороших поступков, которые имеют свое отражение в будущем;
- —нирвана — освобождение от страданий путем духовного роста и медитаций.
Религию Будды исповедуют свыше 520 млн. человек по всему миру.
Иудаизм
Иудейская религия — это, прежде всего, религия еврейского народа, потому она по праву считается национальным вероисповеданием. Название религии пошло от наименования племени Иуды. Сегодня иудаизм, который исповедуют примерно 14 млн человек, состоит из трех основных направлений:
- —ортодоксальное (классическая форма вероисповедания);
- —реформистское (полностью отказывается от ритуалов, но сохраняет предписания);
- —консервативное (отказывается от части ритуалов).
Главные заповеди иудаизма:
- —Бог — один и он реален;
- —Бог есть дух — он существо абсолютное;
- —Бог — творец всего сущего, это сила, которая действует постоянно и везде, правит всем миром.
Шаманизм
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-ооломВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-оолом
Религия, основанная на общении с духами. Пожалуй, одно из самых древних вероисповеданий, которое была сформировано еще на заре человечества. Шаманизм берет корни из магии и тотемизма, но при этом удачно вписывается в современный уклад многих народов. У религии нет конкретного основоположника, но благодаря своим идеям откликается у многих. Основные черты шаманизма:
- —все материальное обладает душой;
- —человек — посредник между духами и природой;
- —душа может путешествовать по измерениям;
- —активное самоуправление и самопознание.
По словам, Анны Бахтияровой, все пять направлений: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и шаманизм объединяет то, что они распространены на территории России и являются для ее народов традиционными. Так, например, даже шаманизм, стоящий особняком среди других вышеперечисленных религий, всегда был отличительной чертой религиозных верований народов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Несмотря на то, что религиозная картина мира, пантеон богов у этих народов различен, вера в шамана как проводника в духовный мир объединяет языческие религии народов Востока России. И практика шаманизма сохранилась с принятием этими народами христианства, ислама или буддизма.
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Иудаизм, несмотря на то, что это больше национальная религия, также распространен в России, да и по всему миру, как и христианство, ислам и буддизм, которые имеют гораздо больше последователей, так как не ограничены рамками одной национальности и носят название мировых религий.
"Кроме того, иудаизм, христианство и ислам объединяет то, что они относятся к авраамическим религиям, то есть ведут свои корни от пророка Авраама и являются монотеистическими (в основе лежит вера в одного Бога)", — прокомментировала религиовед.
Национальные религии
Коротко говоря, это религии одного народа или государства. К ним относятся: иудаизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и многие другие.
Возникновение и становление таких религий напрямую связано с развитием нации. Каждый народ в свое время нуждался в идеологии и противопоставлении другим нациям (что, порой прослеживается и в наши дни), потому было неминуемо формирование новых конфессий или принятие уже существующих.
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Новые религиозные течения
Само название "новые религиозные течения" говорит о недавнем времени их появления. Одни исследователи предлагают считать новыми те движения, которые образованы, начиная со 2-й половины XIX века. Другие говорят о 2-й половине ХХ-начале XXI столетия — это, на взгляд эксперта, более оправданная классификация. К ним можно отнести: альтрурия, антоинизм, оомото, махикари, копимизм, кериста, джедаизм и многие другие.
Как утверждает религиовед, причинами появления новых религиозных течений являются:
- —отделение института церкви от государства. Это приводит к своего рода необразованности в вопросах традиционных религий и дает почву для распространения новых религиозных движений;
- —глобализация — объединение обществ, корпораций, процессов и т.д. С этим явлением связана и одна из особенностей новых религиозных течений — синкретизм. То есть соединение различных религиозных верований в одно. Например, "нью-эйдж" (новая эра) — соединяет в себе буддизм, неоязычество, шаманизм, восточные практики, магию и др;
- —соединение традиционных и новых верований, например, на основе христианства и ислама возникают новые культы, которые уходят далеко от учения этих религий, привнося современные нововведения (астрологию, нумерологию и т.д.).