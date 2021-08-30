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Названы регионы — лидеры по росту оборота розничной торговли
Названы регионы — лидеры по росту оборота розничной торговли - РИА Новости, 30.08.2021
Названы регионы — лидеры по росту оборота розничной торговли
Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах России, лидерами стали Адыгея, Краснодарский край и Чечня, спад наблюдался в РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T00:10
2021-08-30T09:46
экономика
республика адыгея
краснодарский край
ростовская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах России, лидерами стали Адыгея, Краснодарский край и Чечня, спад наблюдался в пяти регионах, среди которых Мурманская, Томская области и НАО, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Восстановление показателейВ 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей после кризисного 2020 года, обусловленного пандемией коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, где темпы роста по итогам первого полугодия 2021 года были выше, чем во многих других секторах экономики.Эксперты во многом объясняют это эффектом низкой базы, поскольку в первом полугодии 2020 года из-за жестких ограничений оборот торговли сократился сильнее, чем большинство других экономических показателей.По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%, тогда как, например, промышленное производство выросло на 4,4%. Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России по динамике розничной торговли в первом полугодии 2021 года.Рост оборота в 80 регионах РоссииВ первом полугодии 2021 года оборот розничной торговли вырос в большинстве регионов, причем во многих их них довольно существенно. На 10% и более розничный товарооборот вырос в 32 регионах, из которых в 13 рост превысил 15%. Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Республике Адыгея и Краснодарском крае — на 24,4% и 20,5% соответственно.Как отмечают аналитики, помимо фактора низкой базы в данном случае положительную роль могло сыграть увеличение числа отдыхающих на курортах Краснодарского края в условиях ограничения зарубежных поездок.В группу лидеров по темпам роста, помимо Адыгеи и Краснодарского края, входят Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Брянская область, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Московская область, Ростовская область, Приморский край, Республика Марий Эл и Москва.Наибольший абсолютный оборот розничной торговли отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, которые также входят в группу лидеров по темпам роста. На долю четырех указанных регионов приходится 33% общероссийского оборота розничной торговли.Снизился оборот розничной торговли по сравнению с первым полугодием 2020 года только в пяти регионах. При этом следует отметить, что темпы снижения были низкими. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мурманской области, на 3,6%. В двух регионах — Ненецком автономном округе и Томской области — розничный товарооборот снизился на 1,5% и 1,7% соответственно.И еще в двух (Свердловской и Омской областях) сокращение было совсем незначительным — меньше полпроцента. На долю регионов с отрицательной динамикой приходится немногим более 5% общероссийского оборота розничной торговли.Самые активные покупателиМосква лидирует по обороту розничной торговли на душу населения с почти 219,4 тысячи рублей в первом полугодии 2021 года. Немногим меньше оборот у Московской области (198,1 тысячи рублей), за которой следует Сахалинская область (177 тысяч рублей). В лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высоким уровнем экономического развития и, соответственно, высокими доходами населения.Помимо вышеперечисленных в первую десятку входят Санкт-Петербург, Хабаровский край, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Магаданская область.Напротив, в регионах с низкими доходами покупательская активность населения невысокая. Ниже 50 тысяч рублей оборот розничной торговли на одного жителя в первом полугодии 2021 года зафиксирован в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.Отчасти такие низкие показатели эксперты объясняют невысокой степенью урбанизации. Население в этих регионах активно занимается огородничеством и садоводством и в меньшей мере зависит от покупной продовольственной продукции, в отличие, например, от северных регионов и Москвы.Эксперты РИА Новости полагают, что в дальнейшем, по мере ослабления эффекта низкой базы, темпы роста оборота розничной торговли в России будут снижаться. При этом можно ожидать некоторого всплеска в сентябре в связи с единовременными выплатами пенсионерам и военнослужащим. В целом по итогам года рост оборота розничной торговли в сравнению с прошлым годом ожидается примерно на уровне 5-7%.
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республика адыгея
краснодарский край
ростовская область
россия
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экономика, республика адыгея, краснодарский край, ростовская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), чеченская республика (чечня), россия
00:10 30.08.2021 (обновлено: 09:46 30.08.2021)
 
Названы регионы — лидеры по росту оборота розничной торговли

Адыгея, Кубань и Чечня стали лидерами по росту оборота розничной торговли в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах России, лидерами стали Адыгея, Краснодарский край и Чечня, спад наблюдался в пяти регионах, среди которых Мурманская, Томская области и НАО, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Восстановление показателей

В 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей после кризисного 2020 года, обусловленного пандемией коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, где темпы роста по итогам первого полугодия 2021 года были выше, чем во многих других секторах экономики.
Рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли
00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли
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Эксперты во многом объясняют это эффектом низкой базы, поскольку в первом полугодии 2020 года из-за жестких ограничений оборот торговли сократился сильнее, чем большинство других экономических показателей.
По итогам первого полугодия 2021 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,2%, тогда как, например, промышленное производство выросло на 4,4%. Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России по динамике розничной торговли в первом полугодии 2021 года.
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Рост оборота в 80 регионах России

В первом полугодии 2021 года оборот розничной торговли вырос в большинстве регионов, причем во многих их них довольно существенно. На 10% и более розничный товарооборот вырос в 32 регионах, из которых в 13 рост превысил 15%. Наиболее существенно оборот розничной торговли увеличился в Республике Адыгея и Краснодарском крае — на 24,4% и 20,5% соответственно.
Как отмечают аналитики, помимо фактора низкой базы в данном случае положительную роль могло сыграть увеличение числа отдыхающих на курортах Краснодарского края в условиях ограничения зарубежных поездок.
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В группу лидеров по темпам роста, помимо Адыгеи и Краснодарского края, входят Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Брянская область, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Московская область, Ростовская область, Приморский край, Республика Марий Эл и Москва.
Наибольший абсолютный оборот розничной торговли отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, которые также входят в группу лидеров по темпам роста. На долю четырех указанных регионов приходится 33% общероссийского оборота розничной торговли.
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Снизился оборот розничной торговли по сравнению с первым полугодием 2020 года только в пяти регионах. При этом следует отметить, что темпы снижения были низкими. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мурманской области, на 3,6%. В двух регионах — Ненецком автономном округе и Томской области — розничный товарооборот снизился на 1,5% и 1,7% соответственно.
И еще в двух (Свердловской и Омской областях) сокращение было совсем незначительным — меньше полпроцента. На долю регионов с отрицательной динамикой приходится немногим более 5% общероссийского оборота розничной торговли.

Самые активные покупатели

Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населения с почти 219,4 тысячи рублей в первом полугодии 2021 года. Немногим меньше оборот у Московской области (198,1 тысячи рублей), за которой следует Сахалинская область (177 тысяч рублей). В лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высоким уровнем экономического развития и, соответственно, высокими доходами населения.
Помимо вышеперечисленных в первую десятку входят Санкт-Петербург, Хабаровский край, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Магаданская область.
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Напротив, в регионах с низкими доходами покупательская активность населения невысокая. Ниже 50 тысяч рублей оборот розничной торговли на одного жителя в первом полугодии 2021 года зафиксирован в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.
Отчасти такие низкие показатели эксперты объясняют невысокой степенью урбанизации. Население в этих регионах активно занимается огородничеством и садоводством и в меньшей мере зависит от покупной продовольственной продукции, в отличие, например, от северных регионов и Москвы.
Эксперты РИА Новости полагают, что в дальнейшем, по мере ослабления эффекта низкой базы, темпы роста оборота розничной торговли в России будут снижаться. При этом можно ожидать некоторого всплеска в сентябре в связи с единовременными выплатами пенсионерам и военнослужащим. В целом по итогам года рост оборота розничной торговли в сравнению с прошлым годом ожидается примерно на уровне 5-7%.
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